Carmen Labayen, desde el salón del trono del Palacio Real: "Ha llamado la atención de la mirada del Rey Felipe a su madre, Doña Sofía"

El Salón del Trono del Palacio Real se ha convertido en el epicentro de la conmemoración del 50 aniversario del regreso de la monarquía a España. El acto solemne ha consistido en la imposición de la Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en presencia de los reyes, sus hijas y las más altas autoridades del Estado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una ceremonia solemne

Según ha informado Carmen Labayen, jefa de Sociedad y Casa Real de COPE, desde el propio Salón del Trono para el programa 'Herrera en COPE', la llegada de la Familia Real se ha producido en la Plaza de la Armería. La entrada, que se ha realizado en coche, ha sido "no tan vistosa, aunque sí ha sonado el himno" y se han rendido "todos los honores a los reyes cuando han llegado con sus hijas".

Dentro del palacio, el acto se desarrolla bajo los acordes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. La reina Sofía se ha situado a la derecha de los reyes y sus hijas, mientras que a la izquierda se han colocado los otros dos nuevos caballeros de la Orden, Felipe González y Miguel Herrero de Miñón, quienes fueron los primeros en llegar al recinto.

La mirada del Rey a su madre

Uno de los gestos más significativos de la jornada lo ha destacado la periodista Carmen Labayen, quien ha señalado que "lo primero que ha llamado la atención es esa mirada del rey Felipe a su madre, a doña Sofía", justo antes de recibir la condecoración. Este detalle subraya la carga emotiva del evento familiar e institucional.

El discurso más esperado

Tras la interpretación musical, el siguiente punto en el programa es el "discurso muy esperado de Felipe Sexto". Se espera que el monarca haga un balance de estos 50 años que comprenden el paso de la dictadura a la democracia en España, un momento clave en la historia reciente del país.