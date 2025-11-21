Recepción a los Reyes en el Congreso: las claves del homenaje a la monarquía por su papel durante la Transición

El Congreso de los Diputados ha acogido este martes el acto conmemorativo por el 50 aniversario del regreso de la monarquía a España.

Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han presidido un homenaje marcado por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el plante de sus socios parlamentarios. A su llegada, los miembros del Ejecutivo presentes han sido recibidos con abucheos en el exterior de la Cámara Baja, en un ambiente de división que ha contado, eso sí, con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un acto con notables ausencias

Solo el PSOE y el Partido Popular han acompañado a la Familia Real, representando, según ha informado la periodista Sandra Asenjo en 'Herrera en COPE', al 80% del Parlamento.

El resto de grupos parlamentarios han protagonizado un sonoro plantón al Rey. Vox también se ha ausentado, alegando que no participa en actos organizados por el Gobierno, mientras que del Ejecutivo han acudido la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres.

Homenaje al papel de la Monarquía

El acto ha comenzado con la recepción de los Reyes, la Princesa y la Infanta por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. También ha estado presente el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, conformando una representación de los tres poderes del Estado, aunque sin el jefe del Ejecutivo. Tal y como se ha contado en el programa 'Herrera en COPE', el evento central es un coloquio académico en la sala constitucional sobre el papel de la Corona en la Transición, moderado por los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega.

Tras la intervención inicial de Armengol y el coloquio, la clausura correrá a cargo del discurso del rey Felipe VI. Este homenaje en el Congreso sucede al acto celebrado previamente en el Palacio Real, donde el monarca impuso la insignia de la Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los ponentes constitucionales Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.