La respuesta de Herrera al "payaso Joker" Pablo Iglesias, entre lo más leído de este martes

"Y Podemos, bueno, antes de hablarle de lo que Podemos ha pedido, hay gente que todavía no sale de su asombro ante el detalle freudiano que nos ha dejado Pablo Iglesias. Resulta que el diputado de Cs, Marcos de Quinto, se le calentó la boca y le llamó payaso a Iglesias. Bueno, pues el vicepresidente, que se le da por hacerse el digno, ese típico discurso "si me llaman payaso es un orgullo porque la profesión de payaso es muy digna..." En fin, toda esa... Pero qué pasa, que en vez de acompañar el tweet con una foto de Miliki o de Fofó, pone una foto del Joker, el payaso que, como el otro, consigue triunfar, se vuelve un psicópata amargado y se pone a matar a diestro y siniestro.

Bueno, pues el aprendiz de Joker, este que tenemos de vicepresidente del Gobierno, lidera un partido que se ha sumado a todos los nacionalistas habidos y por haber para pedir que haya una excarcelación de presos con la pandemia como excusa. Están todos, está lo mejor de cada casa. Podemos, el PNV, ERC, Junts per Cat, Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís. A ver si es que se contagian los pobres presos, que los hay con algún achaque".

El torero Cayetano Rivera ha querido mostrar, a través de su cuenta oficial de Twitter, “todo mi apoyo”, tanto a Santiago Abascal, líder de VOX, como “a tu familia”, tras los lamentables hechos acaecidos hace apenas 48 horas, el pasado 9 de mayo, cuando, tal y como denunció la formación verde, “Twitter ha tolerado que sea tendencia toda la tarde 'Matar a Abascal'”.

Ha sido una de las noticias más sonadas de los últimos días. La excomponente de Podemos, Dina Bousselham, ha abandonado la formación que co gobierna España con Pedro Sánchez para dirigir un medio de comunicación digital promocionado directamente por el vicepreasidente Iglesias y por Unidas Podemos. El mismo Iglesias aseguraba que tanto Dina como su equipo acabarían conviertiendo 'La Última Hora' en "una referencia informativa".

El economista y profesor José María Gay de Liébana ha participado este martes en un nuevo consultorio de COPE para responder a las preguntas de los usuarios sobre la crisis económica que ya se deriva en España por la pandemia del coronavirus. Una cita que ha tenido lugar en el décimo aniversario del plan de ajuste que acometió Zapatero para enfrentarse a la crisis financiera que arrancó en 2008. Dicho 'tijeretazo' incluyó la congelación de pensiones y el recorte de sueldo de funcionarios. Unas medidas que el entonces diputado Pedro Sánchez apoyó.

Parece que hay culebrón para rato con la salida polémica de Antonio Maestre como colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. Era el propio periodista el que anunciaba en las redes sociales que ya no volvería a formar parte del equipo de colaboradores del programa de la veterana periodista.

Maestre lanzaba unas duras críticas a la dirección del programa después de su posición hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. No hay que esperar nada. Jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir", denunciaba atacando duramente al programa y dejando un recado a Javier Negre.