El ‘capotazo’ de Cayetano Rivera a Santiago Abascal: “No es cuestión de ideología, es cuestión de valores”

El torero Cayetano Rivera ha querido mostrar, a través de su cuenta oficial de Twitter, “todo mi apoyo”, tanto a Santiago Abascal, líder de VOX, como “a tu familia”, tras los lamentables hechos acaecidos hace apenas 48 horas, el pasado 9 de mayo, cuando, tal y como denunció la formación verde, “Twitter ha tolerado que sea tendencia toda la tarde 'Matar a Abascal'”.

EL 'CAPOTAZO' DE CAYETANO EN FAVOR DE ABASCAL

Cayetano ha señalado que “hay que ser miserable para utilizar un # con tanto odio como el que se ha utilizado contra Santiago Abascal”, tras lo que ha añadido que “no es cuestión de ideología, es cuestión de valores”.

Así, el torero también se ha sumado a las críticas hacia Twitter, señalando que es “vergonzoso que una red "social" no lo elimine antes de que pueda llegar a ser TT”.

Hay que ser miserable para utilizar un # con tanto odio como el que se ha utilizado contra @Santi_ABASCAL . No es cuestión de ideología, es cuestión de valores. Y vergonzoso que una red "social" no lo elimine antes de que pueda llegar a ser TT..

Todo mi apoyo a ti y a tu familia. — Cayetano (@Cayetano_Rivera) May 12, 2020

Como era de esperar, las reacciones al mensaje de Cayetano no han tardado en llegar. Desde los que continúan intentando excusar este hecho, alegando que todo se debía a un juego de combinaciones consistente en juntar mes del año de nacimiento, con la inicial del nombre más el último dígito del número de teléfono y donde, entre los personajes con los que se hacían las distintas combinaciones, aparecían, además del nombre de Abascal, los de otros como Alfonso Merlos, Pablo Motos, Kim Jong-un o Fernando Simón.

Hasta los que han criticado duramente lo ocurrido, acusando a la izquierda de estar de ello y señalando que ésta “destila y se nutre de alimentar odio y generar envidia”.

No es cuestión de ideología, efectivamente. Pero es una obviedad que esta ultraizquierda destila y se nutre de alimentar odio y generar envidia. — Sandra Marcos (@SandyMarcos) May 12, 2020

Otros tuiteros lamentan “tener que ver que en España hay diferentes varas de medir el delito de odio”.

Es lamentable tener que ver que en España hay diferentes varas de medir el delito de odio Cayetano. Un abrazo — María José Nicolás (@mjosenicolas) May 12, 2020

“Una vergüenza que esto se permita y hasta jale”, indica otro usuario de Twitter, quien asegura que “da verdadero asco a lo que se está llegando en España por una parte de la sociedad completamente enferma de odio y carente de cualquier principio”.

������ suscribo de principio a fin, todo mi apoyo a Santi Abascal y Cayetano Rivera, una verguenza que esto se permita y hasta jalee...da verdadero asco a lo que se está llegando en España por una parte de la sociedad completamente enferma de odio y carente de cualquier principio — Rafael López (@rafalopez50) May 12, 2020

A ABASCAL LE “RESBALA” LA AMENAZA EN TWITTER

Por su parte, la respuesta del protagonista de toda esta historia, Santiago Abascal, como siempre no ha dejado a nadie indiferente. El líder de VOX señaló en su cuenta oficial de Twitter que “personalmente me resbala”, aunque aseguró que “el odio contra millones de españoles ha sido atizado desde la tribuna del Congreso y desde las redacciones de los medios y amparado por las redes sociales. Eso no lo paso por alto”.



Abascal también aprovechó esta oportunidad para indicar que “el odio de los que quieren "matar" en twiter es muy escandaloso, como lo es la sangre. Pero representa a una minoría. La mayoría quiere convivir en paz y respeta a quienes piensan diferente”.

El odio de los que quieren "matar" en twiter es muy escandaloso, como lo es la sangre. Pero representa a una minoría. La mayoría quiere convivir en paz y respeta a quienes piensan diferente.

Por eso vuestro cariño se abre paso por encima de su odio ¡Gracias por vuestro apoyo! pic.twitter.com/qcQj0dBbXz — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) May 10, 2020

