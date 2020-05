El zasca que desmonta a Antonio Maestre tras su polémica salida de 'El programa de Ana Rosa'

Parece que hay culebrón para rato con la salida polémica de Antonio Maestre como colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. Era el propio periodista el que anunciaba en las redes sociales que ya no volvería a formar parte del equipo de colaboradores del programa de la veterana periodista.

Maestre lanzaba unas duras críticas a la dirección del programa después de su posición hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. No hay que esperar nada. Jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir", denunciaba atacando duramente al programa y dejando un recado a Javier Negre.

El programa ha salido a defenderse de estas acusaciones argumentando que: "Con independencia de credos políticos, en los programas siempre hay rotación de colaboradores, en el nuestro basta ver la lista de personas que participan en las tertulias desde hace 15 años para comprobarlo", algo que no ha convencido al polémico periodista que ha contraatacado.

"Tengo grabada la conversación. Por si quieren mantener en 'El programa de Ana Rosa' que es independendiente de los 'credos políticos'. Me dijeron literalmente que 'molestaba a la dirección' por su 'línea editorial muy dura", respondía en esta guerra abierta entre el periodista y el programa de Telecinco.

Es su línea editorial. Que no la escondan. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 12, 2020

El zasca que desmonta la defensa de Maestre tras su salida de 'El programa de Ana Rosa'

Muchas son las reacciones que ha provocado esta polémica salida, dividas entre quienes están a favor del programa de la veterana periodista, y quienes se sitúan en una posición más cercana a Antonio Maestre.

Sin embargo, ha habido una reacción en Twitter que ha despertado aplausos por su zasca a Maestre. La ha protagonizado César Calderón, otro televisivo colaborador que suele aparecer ocurrentemente en tertulias de televisión. El pasado mes de abril Calderón denunciaba que había sido despedido de Público, un medio donde colaboraba semanalmente. "Si quieres escribir con libertad tienes que pagar los costes", denunciaba tras su salida de este medio.

En aquella ocasión aparecía Maestre para responder a Calderón y defender uno de los medios donde publica habitualmente: "No está bien que dejes caer que es por motivos diferentes a la situación económica que están viviendo todos los medios. Porque está ocurriendo de manera generalizada. Estás por encima de eso, César", respondía Maestre justificando el despido de este colaborador de 'su medio'.

Como la venganza se sirve en frío, ahora ha sido Calderón quien ha aprovechado toda la polémica del periodista con 'El programa de Ana Rosa' para devolvérsela a Maestre. Lo hacía de la forma más sencilla y efectiva, replicando las palabras que él había recibido por parte del polémico periodista: "No está bien que dejes caer que es por motivos diferentes a la situación económica que están viviendo todos los medios. Porque está ocurriendo de manera generalizada. Estás por encima de eso, Antonio", escribía con ironía ganándose el favor de muchos seguidores en las redes sociales que lo han calificado de un gran zasca.

JA JA JA JA pic.twitter.com/AcV4YlUC8I — Steizam (@Steizam) May 11, 2020

