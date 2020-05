El polémico Antonio Maestre abandona 'El programa de Ana Rosa' tras sus críticas a Isabel Díaz Ayuso

Antonio Maestre es uno de los tertulianos políticos más polémicos de la televisión. Muchos son los platós por donde se mueve el periodista al que siempre acompaña la polémica por las formas habituales que suele emplear en su discurso.

Uno de sus 'hábitat' más comunes dentro de la televisión era 'El programa de Ana Rosa', donde defendía una posición a la izquierda en compensación a otros invitados como Javier Negre. Esta colaboración entre el periodista y el programa de Telecinco habría llegado a su fin tal y como cuenta en sus redes sociales. La gota que ha colgado el vaso ha sido la "posición crítica" de Maestre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Acabo de hablar con producción del programa de @anarosaq y ya no colaboraré más en su programa.



Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto.



Me voy a caminar y después explicaré algunas claves. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Maestre abandona a Ana Rosa tras denunciar censura por parte de la dirección del programa

"Acabo de hablar con producción del programa de Ana Rosa Quintana y ya no colaboraré más en su programa. Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto. Me voy a caminar y después explicaré algunas claves", escribía Maestre en Twitter para sorpresa de muchos.

Más tarde el periodista se explicaba ampliamente en una publicación que ha compartido en su Facebook: "Voy a narrar lo que ha pasado. Solo hechos. El 11 de marzo fue el último día que fui al programa. Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre Ana Rosa salió al quite a defenderla", comenzaba explicando.

"Me convocaron para ir el jueves 26 de marzo. En 'El programa de Ana Rosa' te suelen avisar la semana de antes. El día 24 de marzo publiqué en laSexta la noticia de que Isabel Díaz Ayuso mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía. Al día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era un bulo que estaba cerrada pero que la abría automáticamente. El miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11:48 de producción del programa de Ana Rosa diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más", continuaba narrando como habían sucedido los hechos en las últimas semanas entre el programa matinal de Telecinco y su persona.

��El bulo del día sobre la sanidad madrileña es el falso cierre de una UCI en el I. Sofía.



Jamás se abrió porque su utilidad estaba a la espera de uso. Y llegó: ahora pasará de 8 respiradores COVID a 22.



La sanidad madrileña ha pasado de 500 camas a 1.500 UCIS en 2 semanas. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 24, 2020

"No he vuelto a tener noticias hasta el día de hoy en el que tras ver el monólogo de Ana Rosa citando a Orwell, no sabemos si lo ha leído", escribía dejando un recado a la veterana presentadora de Telecinco. "Escribo a producción del programa para que me aclaren la situación de mi contrato. Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo", confesaba explicando que sus comentarios en contra de ciertos partidos y de ciertos políticos como Ayuso le habían dejado fuera de la rueda de colaboradores del programa.

A continuación, Maestre ha desvelado que él mismo ha sido quien ha decidido terminar con su continuidad en el programa, dejando un recado a la dirección y también a Javier Negre: "Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada. Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir".

Finalmente terminaba agradeciendo a todos los trabajadores del programa, y denunciando a la dirección del programa de censurarle y de guardar "aparente pluralidad": "Agradecer a producción del programa de Ana Rosa su trato, y a los trabajadores más aún. Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama. Seguiré haciendo mi trabajo en los medios que me permiten ejercerlo con libertad. Porque los hay", terminaba.

Ana Rosa Quintana acumula polémicas mientras defiende a Ayuso

La despedida de Antonio Maestre llega en mitad de una oleada de críticas a Ana Rosa Quintana sobre el tratamiento de esta crisis del coronavirus por parte del programa. Quintana ha mantenido en gran parte del estado de alarma una posición crítica hacia el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

También ha despertado polémicas el último monólogo de Ana Rosa al comienzo del programa: "A partir de hoy, en España, unos ciudadanos serán un poco más libres que otros. La mitad podrá reunirse con sus familias y con sus amigos. Ahora somos un país donde hay dos clases de ciudadanos: compatriotas clasificados en números, unos números que no tenemos claros. Queremos también una desescalada hacia la verdad y la transparencia. No podemos estar encerrados a perpetuidad, encerrados por unos centinelas anónimos, a los que no conocemos. Debemos salir de este encierro domiciliario, recuperar nuestra libertad cuando todo esté bien", eran algunas de las frases que la veterana periodista lanzaba haciendo referencia a la obra de Orwell '1984'.

Sobre las últimas polémicas protagonizadas por Isabel Díaz Ayuso, la presentadora afirmaba que "cada uno tendrá su opinión, yo no sé si es un error o no de comunicación, pero a mí no me ha gustado", haciendo referencia a las fotos publicadas en 'El Mundo' durante el fin de semana. Sin embargo pronto echaba un 'capote' a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Ayuso está sufriendo una campaña brutal, se le está responsabilizando prácticamente de las muertes. No se puede consentir. Se ha hecho una gestión maravillosa, sobre todo con IFEMA y al principio de la crisis".

Highlight del día, que Ana Rosa cite a Orwell para denunciar manipulación mediática.



Y el discurso de que hay dos clases de ciudadanos me parece indigno. No han entendido que estamos en una epidemia y que cada zona tiene sus características? Es esta la prensa que merecemos? https://t.co/cQ803Vv977 — Gemma Goldie (@gemagoldie) May 11, 2020

