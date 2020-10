El repaso de Herrera a Sánchez por la moción de censura de Vox, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Y lo que está esta mañana más cerca todavía es la moción de censura de Vox. Si a partir de las 09:00 no tienen nada que hacer y quieren informarse adelante. Seguramente van a encontrar canales que les ofrezcan en directo esa moción de censura. ¿Tiene interés? Hombre, claro que tiene interés. ¿Es legítima? Claro que es legítima. ¿Se merece Sánchez una reprobración? Por supuesto. ¿Se merece que le canten las cuarenta? Evidentemente sí. ¿Tiene posibilidad de prosperar? No. ¿Pero es eso lo único que pretende Vox con esta moción de censura? No, tampoco. Sabe que no va a prosperar, pero Vox tiene una oportunidad esta mañana muy importante además de para promocionar a su candidato en Cataluña, que es Ignacio Garriga, también la tiene para que si Abascal actúa inteligentemente, comenzar a deshacer esa losa que quieren que caiga sobre Vox de forma inamovible, que es el Amanecer Dorado de España, los ultraderechistas de Grecia, que está fuera de la ley, que es el fascismo.

Oskar Matute (izquierda) y Santiago Abascal (derecha)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este miércoles un impactante e histórico momento en el Congreso de los Diputados al leer los nombres de las 853 víctimas de ETA desde el año 1960, con todos los diputados de su partido en pie, durante la media hora que ha durado su réplica a EH Bildu durante el debate de su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una intervención que todos los diputados de Vox han seguido en pie y entre el silencio de todo el hemiciclo.

Abascal, que en alguna ocasión ha hecho alusión a alguna víctima para comentar si era algún compañero suyo o militante de algún otro partido, solicitó al resto de los diputados de su formación que no aplaudieran, al sostener que aquello que iba a decir era “importante”.

Sin embargo, ha habido un miembro del Partido Popular, Mario Garcés, que se ha unido a este homenaje de todas las víctimas a manos de la banda terrorista ETA. Un gesto más discreto que no ha pasado desapercibido. Desde su escaño, se ha llevado la mano al corazón con la mirada al cielo.

El programa de 'La Ruleta de la Suerte', presentado en Antena 3 por Jorge Fernández de este martes parecía una edición más del veterano concurso que lleva acompañando a la audiencia de este país durante muchos años. Pero, en un momento del programa, el presentador ha querido hacer un inciso para dirigirse a todas aquellas personas que han comentado ciertas acusaciones y críticas durante los más de 14 años que el programa lleva en la parrilla del canal de Atresmedia.

Bertín Osborne no tiene pelos en la lengua. Si por algo se caracteriza el cantante y presentador es por mostrarse siempre sincero ante cualquier pregunta. Lo ha vuelto a demostrar este martes durante una entrevista en Radio Marca. En ella, el presentador de "Mi casa es la tuya" ha respondido a muchas preguntas sobre deporte, pero también ha tenido tiempo para dar su opinión sobre personajes políticos y las últimas polémicas que sacuden los pasillos de Mediaset.

Bertín ha señalado que el político que más le ha decepcionado es Pablo Iglesias y que no le invitaría nunca a su casa porque su mujer se lo impediría. "Yo tengo seis exiliados venezolanos en mi casa", ha dicho Bertín para razonar su respuesta. En cambio, sí se ha ofrecido a entrevistar al vicepresidente segundo del Gobierno en el chalé que tiene en Galapagar o en cualquier otro lugar. También está dispuesto a entrevistar a Pedro Pacheco, el alcalde que tiró su casa. Sin embargo, tampoco podría ser en su hogar porque sus hijas "no lo permitirían".

Las galletas que han marcado a generaciones enteras en todo el mundo tienen un nombre: son las galletas María. Este alimento se empezó a producir de manera industrial al final de la Guerra Civil y permanece todavía hoy en muchas mesas españolas. Además, ha sido empleada como ingrediente en muchas ocasiones para elaborar postres como tartas o natillas.

Sin embargo, hay algo en relación a este producto que millones de personas desconocen. ¿Sabías por qué las galletas María cuentan con agujeritos? Te adelanto que el motivo ni te lo imaginas. Esos agujeros no son para mejorar su capacidad de "empape" ni evitar que se rompan. La razón que utiliza la industria alimentaria para su elaboración es bien distinta.