Jorge Fernández se enfada en 'La ruleta de la suerte' y para en seco el programa: "Me lo sigue diciendo"

El programa de 'La Ruleta de la Suerte', presentado en Antena 3 por Jorge Fernández de este martes parecía una edición más del veterano concurso que lleva acompañando a la audiencia de este país durante muchos años. Pero, en un momento del programa, el presentador ha querido hacer un inciso para dirigirse a todas aquellas personas que han comentado ciertas acusaciones y críticas durante los más de 14 años que el programa lleva en la parrilla del canal de Atresmedia.

La reflexión de Jorge Fernández en pleno directo

El momento, que ya ha pasado a la historia del programa, se ha producido durante la presentación de Bea, una concursante joven residente en Vizcaya que se confesaba fiel seguidora del Betis Balompié. Entre risas, el presentador le echaba en cara no ser del Athletic Club de Bilbao como él, haciendo un chascarrillo: "Tienes una hora para cambiar de equipo, si quieres, y tú y yo podemos hacer algo para ver si te puedes llevar el coche".

En este sentido, pese a que está claro que se trata de una broma entre ambos. El presentador quiso hacer un alto en el camino en la ronda de presentaciones para comentar un asunto que estaba en la mesa de debate desde hace ya un tiempo: "Todo esto es broma, y hay que explicarlo todo, porque todavía hay gente que piensa que yo paro la ruleta o que cojo el sobre que yo quiero, o lo que sea. O sea, que tengo influencia en los concursantes y que yo reparto, hay gente que me lo sigue diciendo en las redes sociales", explicó el presentador con cierto tono de molestia, negando la mayor ante este tipo de acusaciones.

El papel de Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte'

Pero el presentador parecía que quería seguir dando explicaciones: "Ah, por cierto, aprovecho para decir otra cosa también: hay concursantes que me caen mejor y peor, soy persona. Trato de disimularlo pero a veces me pilláis y me decís 'como se nota esta no te cae bien', ¡Pues sí! En una horita que estamos juntos, pues sí. O sea, que me tenéis que caer bien los tres hoy", concluyo el presentador, zanjando un discurso con el que dejó claro que, desde el programa, no existe ningún tipo de tendencia que pueda modificar los planes o premios, aunque las relaciones, más allá de la ruleta, pueden ser diferentes en función de cada persona.

La aclaración de @JorgeFdezTV para los seguidores de ‘La ruleta de la suerte’ @LaRuletaSuerte : “Hay concursantes que me caen mejor que otros, Intento disimularlo pero soy persona” #televisionpic.twitter.com/YKau3fIWx1 — MASPITV (@TVMASPI) October 20, 2020

Desde hace casi tres lustros, 'La ruleta de la suerte' se ha convertido en uno de los programas más vistos de nuestra televisión en el mediodía, y Jorge Fernández en uno de los presentadores más queridos de nuestra televisión, algo que ha sido reconocido en más de una ocasión tanto por críticos televisivos como por la propia audiencia a través de las redes sociales.

