Alberto Herrera (33): "Es un postre rápido y sano. Coges aguacate, dos plátanos, los congelas y le añades dos cucharadas de cacao, una de miel, lo trituras y tienes un helaíto"

El presentador Alberto Herrera ha aprovechado su programa, 'Herrera en COPE', para compartir con la audiencia una receta que sigue la tendencia de los postres ‘fit’ que triunfan en redes sociales. Se trata de elaboraciones dulces que no incluyen azúcares añadidos, son rápidas de preparar y resultan saludables.

Un helado con solo cuatro ingredientes

Para demostrar lo sencillo que puede ser, Alberto Herrera ha revelado los ingredientes de un helado de chocolate casero para el que solo se necesitan un aguacate maduro, un par de plátanos congelados, dos cucharadas de cacao puro y una cucharada de miel. Estos son los cuatro componentes básicos para una receta rápida y saludable.

Elaboración y propiedades saludables

El proceso de elaboración es muy simple y rápido. Según ha explicado el comunicador, basta con triturar todos los ingredientes juntos en una batidora hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, esta se vierte en un recipiente adecuado y se introduce en el congelador para que adquiera la textura cremosa propia de un helado.

Ante la pregunta en el estudio de si un postre así es realmente sano, Alberto Herrera ha defendido sus cualidades, ya que sus ingredientes son naturales. Además, ha recordado los beneficios del cacao, una idea que han apoyado sus compañeros: "el chocolate puro dicen que es bueno". El propio presentador ha sentenciado de forma contundente: "Cuanto más puro, mejor".

Esta tendencia de postres saludables ha sido un tema recurrente en 'Herrera en COPE'. De hecho, la influencer gastronómica Paula Monreal, conocida como Paufeel, también compartió varias propuestas. Monreal recordó un principio fundamental en su enfoque culinario: no engordan los alimentos, engordamos nosotros, subrayando la importancia de los hábitos y las elecciones personales.

La receta que dio Paufeel en el programa

La influencer entró en 'Herrera en COPE' y nos desgranó algunas recetas más destacadas fue un pastel de ricotta y arándanos cuya principal particularidad es su base, elaborada con papel de arroz. La experta señaló que este ingrediente es una alternativa “maravillosa” para personas celíacas o sensibles al gluten. La preparación consiste en hidratar los papeles de arroz en huevo, rellenarlos con el queso y los frutos rojos, y cocinarlos en freidora de aire o en el horno.

Paufeel

Para los aficionados al helado, la influencer propuso un banana split saludable a base de plátanos congelados. Al procesarlos junto a chocolate sin azúcar, crema de cacahuete y nueces, se logra una textura cremosa y con tropezones. Paufeel indicó que la crema de cacahuete puede sustituirse por la de otros frutos secos como almendras o pistachos, ofreciendo versatilidad al postre.

Finalmente, la receta más sorprendente fue un pastel de chocolate y calabaza que requiere únicamente dos ingredientes: puré de calabaza y chocolate sin azúcar. La elaboración es tan sencilla como mezclar ambos componentes, verter la mezcla en un molde y dejarla enfriar en la nevera, para después desmoldar y decorar con cacao en polvo.