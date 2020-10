Santiago Abascal responde a Bildu recordando a las 853 víctimas de ETA

Uno de los momentos más llamativos del debate de la moción de censura de Vox ha tenido lugar este miércoles por la tarde. Ha ocurrido tras la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

"No voy a entrar a rebatir sus insultos. ETA hace nueve años que acabó y la sociedad vasca está construyendo la paz. Señores de Vox, jamás formarán parte del futuro que los vascos y las vascas tenemos por delante. Jamás. Por eso vamos a votar que no a esta moción de censura. Vamos a decir que no al fascismo y al odio para decir sí a los derechos y las libertades", ha expuesto primero Aizpurua.

"Los independentistas vascos queremos una ruptura democrática y una república propia. Pero también, señorías de UP y el PSOE, les ayudaremos si deciden romper con este régimen para construir su propia república. Es cuestión de voluntad política y responsabilidad histórica", se ha afirmado también desde la formación vasca. Para concluir: "La gran pregunta es para el presidente y su Gobierno: si están dispuestos a hacer de este Estado un Estado democrático del siglo XXI. Para dejar de ser un Estado fallido del siglo XX".

Abascal ha decidido responder a estas palabras (Aizpurua mencionó a Vox en tan sólo un minuto de su alocución) con la lectura de los nombres de las 853 víctimas de la banda terrorista ETA entre 1960 y 2010. Esta es la relación íntegra:

1960 (1)

Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses, San Sebastián.

1968 (2)

José Pardines Arcay, guardia civil, Villabona (Guipúzcoa).

Melitón Manzanas González, policía nacional, Irún.

1969 (1)

Fermín Monasterio Pérez, taxista, Arrigorriaga (Vizcaya).

1972 (1)

Eloy García Cambra, policía municipal, Galdácano.

1973 (6)

Humberto Fouz Escobero, empleado, Francia.

Jorge Juan García Carneiro, desempleado, Francia.

Fernando Quiroga Veiga, agente de Aduanas, Francia.

Juan Antonio Bueno Fernández, policía nacional, Madrid.

Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno, Madrid.

José Luis Pérez Mogena, chófer del presidente del Gobierno, Madrid.

1974 (19)

Gregorio Posada Zurrón, guardia civil, Azpeitia.

Manuel Pérez Vázquez, guardia civil, Beasain.

Martín Durán Grande, guardia civil, Bilbao.

Antonio Alonso Palacín, mecánico, Madrid.

María Jesús Arcos Tirado, telefonista, Madrid.

Félix Ayuso Pinel, policía nacional, Madrid.

Francisca Baeza Alarcón, maestra, Madrid.

Baldomero Barral Fernández, panadero, Madrid.

Gerardo García Pérez, empleado, Madrid.

Francisco Gómez Vaquero, cocinero, Madrid.

Antonio Lobo Aguado, ferroviario, Madrid.

Manuel Llanos Gancedo, camarero, Madrid.

Luis Martínez Martín, agente comercial, Madrid.

Josefina Pérez Martínez, ama de casa, Madrid.

Concepción Pérez Paíno, administrativa, Madrid.

Mª Ángeles Rey Martínez, estudiante, Madrid.

Jerónimo Vera García, guardia civil, Pasajes.

Argimiro García Estévez, guardia civil, Mondragón.

Luis Santos Hernández, guardia civil, Mondragón.

1975 (16)

José Díaz Linares, policía nacional, San Sebastián.

José Ramón Morán González, policía nacional, Getxo.

Andrés Segovia Peralta, guardia civil, Guernica.

Fernando Llorente Roiz, policía nacional, Bilbao.

Domingo Sánchez Muñoz, guardia civil, Guernica.

Mariano Román Madroñal, guardia civil, San Sebastián.

Ovidio Díaz López, policía nacional, Barcelona.

Carlos de Arguimberri Elorriaga, chófer de autobús, Deva.

Francisco Expósito Camio, taxista, Usurbil.

Demetrio Lesmes Martín, guarda jurado, Hernani.

Esteban Maldonado Llorente, guardia civil, Oñati.

Juan José Moreno Chamorro, guardia civil, Oñati.

Jesús Pascual Martín, guardia civil, Oñati.

Germán Aguirre Irausegui, taxista, Vitoria.

Manuel López Triviño, guardia civil, Zarautz.

Antonio Echevarría Albizu, alcalde de Oyarzun, Oyarzun.

1976 (17)

Manuel Vergara Jiménez, guardia civil, Ordicia.

Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano, Galdácano.

Julián Galarda Ayastuy, mecánico, Cizúrquil.

Emilio Guezala Aramburu, inspector de autobuses, Lezo.

Manuel Albizu Idiaquez, taxista, Guetaria.

Ángel Berazadi Urbe, industrial, San Sebastián.

Vicente Soria Blasco, obrero, Placencia de las Armas.

Jesús Mª González Ituero, policía nacional, Francia.

José Luis Mantínez Martínez, policía nacional, Francia.

Miguel Gordo García, guardia civil, Baracaldo.

Antonio Frutos Sualdea, guardia civil, Legazpia.

Luis Carlos Albo de las Llamos, jefe local del Movimiento, Basauri.

juan María Araluce Villar, presidente de la Diputacion de Guipúzcoa, San Sebastián.

José María Elecegui Díaz, chófer del presidente de la Diputacion, San Sebastián.

Alfredo García González, policía nacional, San Sebastián.

Antonio Palomo Pérez, policía nacional, San Sebastián.

Luis Francisco Sanz Flores, policía nacional, San Sebastián.

1977 (11)

Constantino Gómez Barcia, guardia civil, Mondragón.

Antonio Galán Aceituno, guardia civil, Tolosa.

Manuel Orcera de la Cruz, policía nacional, San Sebastián.

Javier de Ybarra y Bergé, industrial, Getxo.

Valentín Godoy Cerezo, Vitoria.

Antonio Hernandez Fernández-Segura, guardia civil, Guernica.

Ángel Rivera Navarrón, guardia civil, Guernica.

Augusto Unceta Barrenechea, presidente de la Diputación de Vizcaya, Guernica.

José Díaz Fernández, policía municipal, Irún.

Joaquín Imaz Martínez, policía nacional, Pamplona.

Julio Martínez Ezquerro, concejal, Irún.

1978 (66)

José Manuel Baena Martín, policía nacional, Pamplona.

Manuel Lemus Noya, policía municipal, Santurce.

Joaquín Ramos Gómez, policía nacional, Vitoria.

Miguel Raya Aguilar, policía nacional, Vitoria.

José Vicente del Val del Río, policía nacional, Vitoria.

José María Panizo Acedo, guardia civil retirado, Aduna.

Esteban Beldarrain Madariaga, empleado de la autopista Bilbao - Behovia, Bilbao.

Andrés Guerra Pereda, trabajador de Lemoniz.

Alberto Negro Viguera, trabajador de Lemoniz.

Miguel Ángel Íñigo Blanco, guardia civil, San Sebastián.

Manuel López González, guardia civil, Pamplona.

Juan Antonio Marcos González, guardia civil, San Sebastián.

Martín Merquelán Sarriegui, taxista, Oyarzun.

Antonio García Caballero, policía municipal, Tolosa.

Francisco Martín González, policía nacional, San Sebastián.

José María Portell Manso, periodista, Portugalete.

Domingo Merino Arévalo, Zarautz.

José Javier Jaúregui Bernaola, juez de paz, Lemona. J

Juan Antonio Pérez Rodríguez, militar, Madrid.

Juan Manuel Sánchez-Ramos Izquierdo, militar, Madrid.

José García Gastiain, comerciante, Vitoria.

Alfonso Estevas-Guilmain Muñoz, policía nacional, Fuenterrabía.

Aurelio Salgueiro López, guardia civil, Mondragón.

José Antonio Ferreiro González, policía nacional, Vitoria.

Lorenzo Soto Soto, guardia civil, San Sebastián.

José Zafra Regil, guardia civil, San Sebastián.

Ramiro Quintero Ávila, guarda forestal, Tolosa.

Francisco Liesa Morote, militar, Bilbao.

Anselmo Durán Vidal, guardia civil, Elgóibar.

Ángel Pacheco Pata, guardia civil, Markina.

José Benito Díaz García, policía nacional, Bilbao.

Elías García González, policía nacional, Bilbao.

Ramón Muiño Fernández, policía nacional, Bilbao.

Alberto Villena Castillo, guardia civil, Lequeitio.

Luis Carlos Gancedo Ron, guardia civil, Getxo.

Luciano Mata Corral, guardia civil, Getxo.

Andrés Silverio Martín, guardia civil, Getxo.

Epifanio Benito Vidal Vázquez, obrero, Durango.

Ignacio Olaiz Michelena, transportista, Urnieta.

Juan Cruz Hurtado Fernández, carpintero, Guernica.

José Luis Legasa Ubiría, constructor, Irún.

Rafael Recaola Landa, albañil, Lezo.

Mariano Criado Ramajo, guardia civil, Tolosa.

Luis Candendo Pérez, trabajador, Antzuola.

Leoncio Revilla Alonso, guardia civil, Urrechu.

José Rodríguez de Lama, guardia civil, Urrechu.

Francisco Mateu Canovés, magistrado del Supremo, Madrid.

José Benito Sánchez Sánchez, policía nacional, Basauri.

Benjamín Sancho Legido, policía nacional, Basauri.

Elias Elexpe Asandoa, taxista, Amorebieta.

Heliodoro Arriaga Ciaurre, guardia civil, Villabona.

Alejandro Hernández Cuesta, conserje, Irún.

Manuel León Ortega, guardia civil, Oñati.

Gabriel Alonso Perejil, policía nacional, San Sebastián.

Ángel Cruz Salcines, policía municipal, San Sebastián.

José María Sarrais Llasera, policía nacional, San Sebastián.

Vicente Rubio Ereño, militar retirado, Santurce.

Juan Jiménez Gómez, policía municipal retirado, Pasajes.

Saturnino Sota Argaiz, comerciante, Vitoria.

Diego Fernández-Montes Rojas, militar, San Sebastián.

Joaquín María Azaola Martínez, delineante, Getxo.

Pedro Garrido Caro, comerciante, San Sebastián.

José María Arrizabalaga Arcocha, dirigente de Comunión Tradicionalista, Ondarroa.

Lisardo Sampil Belmonde, taxista, Yurreta.

José Luis Vicente Cantón, sector inmobiliario, Vitoria.

Amancio Barreiro Gens, taxista, asesinado por CAA, San Sebastián.

1979 (78) Esta lista incluye entre 76 y 80 víctimas (dependiendo de las fuentes)

Francisco Berlanga Robles, policía nacional, Pamplona.

José María Herrera Hernández, militar, San Sebastián.

Constantino Ortín Gil, gobernador militar de Madrid.

Ciriaco Sanz García, guardia civil, Llodio.

Hortensia González Ruiz, estudiante, Beasain.

Antonio Ramírez Gallardo, guardia civil, Beasain.

Miguel García Poyo, guardia civil, Azpeitia.

Francisco Gómez Gómez-Jimenez, guardia civil, Azpeitia.

Francisco Mota Calvo, guardia civil, Azpeitia.

Jesús Ulayar Liciaga, comerciante, Echarri.

Esteban Sáez Gómez, guardia civil, Tolosa.

José Fernando Artola Goicoechea, representante de comercio, Anzuola.

Félix de Diego Martínez, guardia civil, Irún.

José Díez Pérez, guardia civil, Andoain.

José Antonio Vivo Undabarrena, alcalde de Olabarría, Olabarría.

Sergio Borrajo Palacín, militar, Vitoria.

Benito Arroyo Gutiérrez, guardia civil, Deva.

Miguel Chávarri Isasi, policía municipal, Beasain.

José María Maderal Oleaga, empleado de Iberduero, Bilbao.

Antonio Recio Claver, policía nacional, Vitoria.

Pedro Fernández Serrano, hostelero, Pamplona.

Adolfo Mariñas Vence, Tolosa.

Miguel Orenes Guillamont, policía nacional, San Sebastián.

Juan Bautista Peralta Montoya, policía nacional, San Sebastián.

Ginés Pujante García, policía nacional, San Sebastián.

Dionisio Imaz Gorostiza-Goiza, propietario de un taller, San Sebastián.

Juan Batista García, guardia civil, Tolosa.

Pedro Ruiz Rodríguez, policía municipal, Durango.

Juan Díaz Román, guardia civil, Oñati.

José Miguel Maestre Rodríguez, guardia civil, Beasain.

Antonio Peña Solís, guardia civil, Beasain.

Antonio Pérez García, hostelero, Lemona.

Jesús Abalos Giménez , militar, Madrid.

Lorenzo Gómez Borrero, conductor, Madrid.

Luis Gómez Hortiguela, militar, Madrid.

Agustín Laso Corral, militar, Madrid.

Luis Berasategui Mendizábal, Vergara.

Andrés Varela Rua, militar, Tolosa.

Ángel Baños Espada, trabajador de Lemoiz.

Héctor Abraham Muñoz Espinoza, anticuario, Irún.

Diego Alfaro Orihuela, representante de Comercio, Basauri.

Francisco Medina Albala, albañil, San Sebastián.

Jesús María Colomo Rodríguez, camarero, Beasain.

Moisés Cordero López, guardia civil, San Sebastián.

Emilio López de la Peña, policía nacional, Bilbao.

Antonio Pastor Martín, guardia civil, San Sebastián.

Miguel Ángel Saro Pérez, policía nacional, Bilbao.

José Manuel Amaya Pérez, Madrid.

Dorotea Perting, estudiante, Madrid.

José Manuel Juan Boix, estudiante, Madrid.

Juan Luna Azol, guardia civil retirado, Madrid.

Jesús Pérez Palma, estudiante, Madrid.

Guadalupe Redondo Vian, ama de casa, Madrid.

Dionisio Rey Amez, policía nacional jubilado, Madrid.

Juan José Tauste Sánchez, guardia civil, Eibar.

Antonio Nieves Cañuelo, guardia civil, Sondica.

Manuel Ferreira Simois, policía municipal, Portugalete.

Antonio López Carrera, guarda forestal, Sondica.

Aureliano Calvo Val, policía nacional, San Sebastián.

José María Pérez Rodríguez, policía nacional, Zumárraga.

Modesto Carriegas Pérez, empleado de banca, Baracaldo.

Julián Ezquerro Serrano, militar, Bilbao.

Aurelio Pérez-Zamora Cámara, militar, Bilbao.

Lorenzo González-Vallés Sánchez, gobernador militar de San Sebastián.

Sixto Holgado Agudo, taxista, Rentería.

Luis María Uriarte Alzaa, ex alcalde de Bedia, Lemona.

Pedro Goiri Rovira, camarero, Getxo.

Alfonso Manuel Vilariño Doce, policía municipal, Amorebieta.

Carlos Sanz Biurrun, policía nacional, Pamplona.

Antonio Mesa Portillo, policía nacional, Getxo.

Manuel Fuentes Fontan, guardia civil, Portugalete.

Fernando Espinola Rodríguez, guarda forestal, Oyarzun.

Antonio Alés Martínez, guardia civil, Azpeitia.

Ángel García Pérez, guardia civil, Azpeitia.

Pedro Sánchez Marfil, guardia civil, Azpeitia.

Juan Cruz Montoya Ortueta, conserje, Vitoria.

Germán González López, militante del PSOE, asesinado por CAA, Urrechu.

Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi, administrativo, asesinado por CAA, Mondragón.

1980 (96)

Jesús García García, hostelero, Baracaldo.

Sebastian Arroyo González, guardia civil retirado, Alsasua.

Jesús Velasco Zuazola, militar, Vitoria.

Francisco Moya Jiménez, guardia civil, Elorrio.

José Miguel Palacios Domínguez, agente comercial, Bilbao.

Alfredo Ramos Vázquez, hostelero, Baracaldo.

Luis Domínguez Jiménez, trabajador, Vergara.

Juan Manuel Román Moreno, policía nacional, Basauri.

Alfredo Díez Marcos, guardia civil, Ispáster.

José Gómez Martiñán, guardia civil, Ispáster.

José Gómez Trillo, guardia civil, Ispáster.

Antonio Marín Gamero, guardia civil, Ispáster.

José Martínez Pérez Castillo, guardia civil, Ispáster.

Victorino Villamor González, guardia civil, Ispáster.

Ángel Astuy Rodríguez, policía municipal, Oñati.

Miguel Rodríguez Fuentes, militar, Pasajes.

Ignacio Arocena Arbelaiz, taxista, Oyarzun.

Eugenio Saracibar González de Durana, militar, San Sebastián.

José Luis Ramírez Villar, militar, Madrid.

José Artero Quiles, marmolista, Escoriaza.

Dámaso Sánchez Soto, comerciante, Durango.

Enrique Aresti Urien, seguros, Bilbao.

José Piris Caballo, escolar, Azcoitia.

Eugenio Lázaro Valle, militar, Vitoria.

Luis Martos García, guardia civil, Irún.

José Torralba López, guardia civil, Irún.

Rufino Muñoa Alcalde, guardia civil, Rentería.

José Oyalga Marañón, Pamplona.

Jesús Vadaurre Ollita, Pamplona.

José Espinosa Viscarret, militar, Pasajes.

José Antonio Moreno Núñez, policía nacional, Santurce.

Ramón Baglieto Martínez, industrial, San Sebastián.

Jesús Holgado Sabio, policía nacional, San Sebastián.

José Manuel Rodríguez Fontana, policía nacional, San Sebastián.

Dionisio Villadangos Calvo, policía nacional, San Sebastián.

Ceferino Peña Zubia, empresario, Zarautz.

Francisco Puig Mestre, guardia civil, Goizueta.

Francisco Ruiz Fernández, guardia civil, Goizueta.

Tomás Sulibarria Goitia, Bilbao.

Ángel Postigo Mejías, policía nacional, Pamplona.

José Pablo García Lorenzo, empleado municipal, Amorebieta.

Julio Santiago Expósito Pascual, comerciante, Sestao.

Luis María Hergueta Guinea, directivo de Michelin, Vitoria.

Joaquín Becerra Calvente, hostelero, Amurrio.

Antonio Gómez Ramos, guardia civil, Orio.

Aurelio Navío Navío, guardia civil, Orio.

Ramón Ledo Taboada, chapista, Vergara.

Francisco López Bescos, guardia civil, Logroño.

Mario González Blasco, soldador, Eibar.

Jesús María Echeveste Toledo, agente de Aduanas, Irún.

Antonio Fernández Guzmán, trabajador, Santurce.

Basilio Altuna Fernández Arróyobe, policía nacional, Vitoria.

José María Urquizu Goyoaga, militar, Durango.

Antonio García Argente, guardia civil, Marquina.

Mariano González Huergo, guardia civil, Marquina.

Miguel Hernández Espigares, guardia civil, Marquina.

Alfonso Martínez Bella, guardia civil, Marquina.

Ramón Coto Abad , estanquero, Bilbao.

José Ignacio Ustarán Ramírez, dirigente de UCD, Vitoria.

Benito Morales Fabián, taxista, Rentería.

Sergio Canal Canal, policía nacional, Durango.

Jesús Hernando Ortega, policía nacional, Durango.

José Antonio Merenciano Ruiz, policía nacional, Durango.

Avelino Palma Brioa, guardia civil, Salvatierra.

Ángel Prado Mella, guardia civil, Salvatierra.

José Luis Vázquez Platas, guardia civil, Salvatierra.

Carlos García Fernández, estanquero, Eibar.

Lorenzo Motos Rodríguez, militar, San Sebastián.

Jaime Arrese Arizmendirrieta, dirigente de UCD, Elgoibar.

Felipe Extremiana Unanue, ex concejal de UCD, Amorebieta.

Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica, San Sebastián.

Juan De Dios Doval Mateo, dirigente de UCD, San Sebastián.

José María Pérez de Orueta, abogado, Hernani.

Julio César Castrillejo Pérez, guardia civil, Zarautz.

Modesto García Lorenzo, guardia civil, Zarautz.

Miguel Lasa Arrubarrena, peluquero, Zarautz.

Arturo López Hernández, guardia civil, Zarautz.

Ángel Retamar Nogales, guardia civil, Zarautz.

José Alberto Lisalde Ramos, policía nacional, Eibar.

Sotero Mazo Figueras, peluquero, Eibar.

Miguel Zunzunegui Arratibel, camionero, San Sebastián.

Vicente Zorita Alonso, empleado, Santurce.

Juan García León, guardia civil, Eibar.

Aurelio Prieto Prieto, guardia civil, Ibarra.

Carlos Fernández Valcárcel, policía nacional, Logroño.

Miguel García Baraibar, policía municipal, San Sebastián.

Joaquín Martínez Simón, industrial, Logroño.

Miguel Ángel San Martín Fernández, comerciante, Logroño.

José Javier Moreno Castro, policía nacional, Eibar.

Florentino Lopetegui Barjacoba, marinero, asesinado por Comandos Autónomos Anticapitalistas

(CAA), Orio.

Francisco Pascual Andreu, guardia civil, asesinado por CAA, Orio.

Elio López Camarón, mecánico, asesinado por CAA, Azcoitia.

Julio Muñoz Grau, funcionario, asesinado por CAA, Azcoitia.

Justino Guindos López, guardia civil retirado, asesinado por CAA, Azcoitia.

Juan Carlos Fernández Azpiazu, hostelero, asesinado por CAA, San Sebastián.

Ignacio Lasa Errezola, autónomo, asesinado por CAA, Azpeitia.

1981 (33)

Joaquín Martínez Simón

Antonio Díaz García, hostelero, Rentería.

José Luis Oliva Hernández, trabajador autónomo, Bilbao.

Leopoldo García Martín, policía nacional, San Sebastián.

José María Ryan Estrada, Ingeniero, Zaratamo.

José Luis de Raymundo Moya, policía nacional, Bilbao.

Ramón Romero Rotaeche, militar, Bilbao.

José Luis Prieto Gracia, militar, Pamplona.

Juan Costa Otamendi, Tolosa.

Vicente Sánchez Vicente, policía nacional, Baracaldo.

Francisco Francés Garzón, policía nacional, Bilbao.

Luis Cadarso San Juan, guardia civil retirado, Basauri.

Oswaldo José Rodriguez Fernández, militar, San Sebastián.

Antonio Noguera García, militar, Madrid.

Manuel Rodríguez Taboada, militar, Madrid.

Guillermo Tevar Saco, militar, Madrid.

José Olaya de la Flor, guardia civil, Lemona.

Manuel Sánchez Borrallo, guardia civil, Lemona.

Esteban Álvarez Merayo, policía nacional, San Sebastián.

María José García Sánchez, policía nacional, Zarautz.

Luis Parra Urbaneja, militar, Irún.

Ignacio Ibarguchi Erostarbe, viajante, Tolosa.

Juan Manuel Martínez Castaños, viajante, Tolosa.

Pedro Martínez Castaños, viajante, Tolosa.

Magin Fernández Ferrero, militar, Baracaldo.

Luis Miranda Blanco, guardia civil, Lezo.

Ovidio Ferreira Martín, quiosquero, Basauri.

Joaquín Gorjón González, guardia civil jubilado, Basauri.

Félix Galíndez Llano, trabajador, Amurrio.

Santiago González de Paz, guardia civil, Santurce.

Manuel Hernández Seisdedos, industrial, Getxo.

José María Félix Latiegui Balmaseda, director de Moulinex, asesinado por CAA, Usurbil.

Antonio Murillo Chacón, asesinado por CAA, Hernani.

1982 (39)

Benigno García Diaz, policía municipal, Ondarroa.

Benjamin Fernández Fernández, guardia civil retirado, San Sebastián.

José Fragoso Martín, guardia civil, Rentería.

Modesto Martín Sánchez, guardia civil, Rentería.

Cristina Mónica Illarramendi Ricci, camarera, Sestao.

Agustín Martínez Pérez, policía nacional, Sestao.

Alfonso Maside Bouzo, policía nacional, Sestao.

Ramiro Carasa Pérez, médico, Andoain.

Vicente García López, policía nacional, Pamplona.

Pablo Fernández Rico, guardia civil, Ondarroa.

Ángel Pascual Múgica, ingeniero de Lemóniz, Bilbao.

Antonio Huegun Aguirre, taxista, Eibar.

Luis Manuel Allende Porrua, odontólogo, Bilbao.

Daniel Enríquez García, militar, Bilbao.

Rafael Vega Gil, propietario de almacén, Santurce.

José Luis Fernández Pernás, guardia civil, Pasajes.

José Aybar Yáñez, policía municipal, Baracaldo.

Juan Antonio García González, guardia civil, Burguete.

Alberto López-Jaureguizar Poncela, apoderado de Tabacalera, Bilbao.

Miguel Garrido Romero, guardia civil, Munguía.

Vicente Gómez Duarte, guardia civil, Munguía.

Antonio Cedillo Toscano, policía nacional, Rentería.

Alfonso López Fernández, policía nacional, Rentería.

Jesús Ordóñez Pérez, policía nacional, Rentería.

Juan Seronero Sacristán, policía nacional, Rentería.

Emilio Fernández Arias, militar, Erandio.

José Giménez Mayoral, guardia civil retirado, Irún.

Gregorio Hernández Corchete, calderero, Leiza.

César Uceda Vera, militar, Bilbao.

Domingo García González, hostelero, Gexto.

Francisco González Ruiz, policía nacional, Vitoria.

Víctor Lago Román, militar, Madrid.

Carlos Manuel Patiño Casanova, comerciante, Rentería.

Juan Ramón Joya Lago, guardia civil, Tolosa.

Juan Manuel García Mencía, guardia civil, Irún.

Manuel López Fernández, guardia civil, Irún.

Enrique Cuesta Jiménez, delegado Telefónica, asesinado por CAA, San Sebastián.

Antonio Gómez García, policía nacional, asesinado por CAA, San Sebastián.

Alberto Toca Echevarría, director de Asepeyo, asesinado por CAA, Pamplona.

1983 (40)

Miguel Mateo Pastor, guardia civil, Ordicia.

Benicio Alonso Gómez, empleado de banca, Bilbao.

Ramón Iturriondo García, empleado de banca, Bilbao.

Aníbal Izquierdo Emperador, empleado de banca, Bilbao.

Joaquina Patricia Llanillo Borbolla, ama de casa, Tolosa.

Aniano Sutil Pelayo, policía nacional, San Sebastián.

Pedro Barquero González, policía nacional, Bilbao.

María Dolores Ledo García, ama de casa, Bilbao.

Julio Segarra Blanco, policía nacional, Bilbao.

Eduardo Vadillo Vadillo, Durango.

Juan Maldonado Moreno, guardia civil, Pasajes.

Jesús Blanco Cereceda, empleado del aeropuerto de Noain, Pamplona.

Manuel Francisco García San Miguel, policía nacional, Sopelana.

Ramiro Salazar Suero, empresario, Vitoria.

Manuel Peronie Díez, policía municipal, Oyarzun.

Arturo Quintanilla Salas, hostelero, Hernani.

Pablo Sánchez César, policía nacional, San Sebastián.

Manuel Benito José, policía nacional, Portugalete.

Alberto Martín Barrios, militar, Bilbao.

José Pulido Pavón, chatarrero, Hernani.

Ángel Flores Jiménez, guardia civil, Rentería.

Alfredo Jorge Suar Muro, médico, Puerto de Santa María.

José Reyes Corchado Muñoz, guardia civil, Oñati.

Cándido Cuña González, panadero, Rentería.

Lorenzo Mendizabal Iturrarte, carnicero, Irún.

Manuel Carrasco Merchán, obrero, Villabona.

Ángel Martínez Trelles, representante de Comercio, Bilbao.

Antonio De Vicente Comesaña, militar, Bermeo.

José Antonio Julián Ballano, hostelero, Vitoria.

Francisco Javier Collado Azurmendi, vendedor de coches, Cegama.

Pablo Garraza García, taxista, Rentería.

Eduardo Navarro Cañada, policía nacional, San Sebastián.

Ramón Ezequiel Martínez García, policía nacional, asesinado por CAA, Bilbao.

Antonio Conejo Salguero, guardia civil, asesinado por CAA, Pamplona.

Fidel Lázaro Aparicio, guardia civil, asesinado por CAA, Pamplona.

Emilio Juan Casanova López, policía nacional, asesinado por CAA, San Sebastián.

Francisco Machio Martos, asesinado por CAA, Azpeitia.

Rafael Gil Marín, guardia civil, asesinado por CAA, San Sebastián.

Enrique Rúa Díaz, guardia civil, asesinado por CAA, San Sebastián.

Francisco Arín Urquiola, directivo Irura, asesinado por CAA, Tolosa.

1984 (33)

Guillermo Quintana Lacaci, militar, Madrid.

Miguel Francisco Solaún Angulo, ingeniero, Getxo.

Pedro Ortíz de Urbina Garayalde, policía nacional, Vitoria.

José Naranjo Martín, policía municipal, Elorrio.

Bernardo Pérez Sobrino, policía nacional, Bilbao.

José Verdú Ortíz, policía nacional, Galdácano.

Jesús Alcocer Jiménez, militar, Pamplona.

Tomás Palacín Pellejero, policía nacional, Pamplona.

Juan José Visiedo Calero, policía nacional, Pamplona.

Antonio Velasco Benito, guardia civil, Bilbao.

Ángel Rodríguez Sánchez, propietario de un taller, Irún.

Juan Flores Villar, militar, Fuenterrabía.

Luis Ollo Ochoa, guardia civil, Pamplona.

Diego Torrente Reverte, policía nacional, Pamplona.

Ángel Zapatero Antolín, guardia civil, San Sebastián.

Manuel Vicente González Vilorio, secretario municipal, IspÁster.

Alberto Aznar Feix, militar retirado, Portugalete.

Antonio Torrón Santamaría, guardia civil, Portugalete.

Juan Rodríguez Rosales, policía municipal, Lequeitio.

José María Martínez Martínez, comerciante, Trápaga.

Victoriano Collado Arribas, guardia civil, Elburgo.

Agustín David Pascual Jove, guardia civil, Elburgo.

José Luis Veiga Pérez, guardia civil, Elburgo.

Vicente Gajate Martín, policía municipal, Rentería.

Juan Sánchez Sierro, electricista, Cestona.

Joseph Couchot, industrial francés, Irún.

Mohamed Hamed Abderrahaman, policía nacional, Irún.

Luis Alberto Asensio Pereda, cocinero, Galdácano.

Juan Enríquez Criado, militar, Galdácano.

Francisco Javier Fernández de la Justicia, militar, Galdácano.

Pedro García Suárez, hostelero, Bermeo.

José Larrañaga Arenas, ex jefe provincial del Movimiento de Guipúzcoa, Azkoitia.

Enrique Casas Villa, senador PSOE, asesinado por CAA, San Sebastián.

1985 (37)

Agapito Sánchez Angulo, peluquero, Portugalete.

Ricardo Tejero Magro, director del Banco Central, Madrid.

Angel Facal Soto, empresario, Pasajes.

Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza y militar, Vitoria.

Jesús Ildefonso García Vadillo, analista químico, Galdácano.

Máximo Antonio García Kreinle, policía nacional, San Sebastián.

Luis Navarro Izquierdo, policía nacional, Basauri.

Juan José Uriarte Orúe, taxista, Bermeo.

Máximo Díaz Bardera, policía nacional, San Sebastián.

Francisco Rivas López, policía nacional, San Sebastián.

Moisés Herrero Luengo, policía nacional, Getxo.

Alfredo Aguirre Belascoain, estudiante, Pamplona.

José Martínez Parens, empleado, Marquina.

Francisco Miguel Sánchez, policía nacional, Pamplona.

Esteban Del Amo García, policía nacional, Madrid.

Juan García Jiménez, conductor, Madrid.

José Millarengo de Bernardo, militar, Portugalete.

Vicente Romero González-Calatayud, militar, Madrid.

Eugenio Recio García, guardia civil, Santurce.

Ignacio Montes Abal, marinero, Lequeitio.

Estanislao Galíndez Llano, cartero, Amurrio.

Juan Merino Antúnez, guardia civil, San Sebastián.

Antonio Jesús Trujillo Comino, guardia civil, San Sebastián.

Fausto Escrigás Estrada, militar, Madrid.

Agustín Ruiz Fernández De Retana, policía nacional, Vitoria.

Fernando Amor Calvo, guardia civil, Vitoria.

José Exposito Afán, guardia civil retirado, Elgoibar.

Eugene Kent Brown, directivo de empresa.

Madrid. Clement Perret, industrial francés, Castellón.

Félix Gallego Salmón, policía nacional, Vitoria.

Isidoro Díez Ratón, guardia civil, Pasajes.

Juan Manuel Ibarzabal Duque, militar, San Sebastián.

Rafael Melchor García, militar, San Sebastián.

José Herrero Quiles, guardia civil retirado, Lasarte.

Mario Manuel Leal Baquero, guardia civil, Mondragón.

Juan Atares Peña, guardia civil, Pamplona.

Alejandro Saenz Sánchez, guardia civil retirado, Lasarte.

1986 (44)

Cristóbal Colón de Carbajal Maroto, militar, Madrid.

Manuel Trigo Muñoz, funcionario, Madrid.

José Antonio Álvarez Díez, policía nacional, San Sebastián.

José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja, camarero, Zumaya.

Alberto Alonso Gómez, guardia civil, Madrid.

Juan José Catón Vázquez, guardia civil, Madrid.

Vicente Javier Domínguez González, guardia civil, Madrid.

Juan Carlos González Rentero, guardia civil, Madrid.

Juan Mateos Pulido, guardia civil, Madrid.

Enrique Moreno Arguilea, jubilado, San Sebastián.

Manuel Fuentes Pedreira, policía nacional, Bilbao.

Juan Caballero Porral, San Sebastián.

Antonio Ramos Ramírez, guardia civil, Mondragón.

Francisco Casillas Martín, militar, Madrid.

Ricardo Sáenz de Inestrillas Martínez, militar, Madrid.

Carlos Vesteiro Pérez, militar, Madrid.

Carlos José Marrero Sanabria, guardia civil, Zarautz.

Francisco Muriel Muñoz, guardia civil, Zarautz.

Carmelo Bella Álamo, guardia civil, Madrid.

Juan Ignacio Calvo Guerrero, guardia civil, Madrid.

José Calvo Gutiérrez, guardia civil, Madrid.

Miguel Ángel Cornejo Ros, guardia civil, Madrid.

Javier Esteban Plaza, guardia civil, Madrid.

Andrés Fernández Pertierra, guardia civil, Madrid.

Jesús María Freixes Montes, guardia civil, Madrid.

José Joaquín García Ruiz, guardia civil, Madrid.

Jesús Giménez Gimeno, guardia civil, Madrid.

Ángel de la Higuera López, guardia civil, Madrid.

Santiago Iglesias Godino, guardia civil, Madrid.

Antonio Lancharro Reyes, guardia civil, Madrid.

Adrián González Revilla, guardia civil, Aretxabaleta.

Ignacio Mateu Isturiz, guardia civil, Arechavaleta.

José María Picatoste González de Chavarri, militar, Vitoria.

María Dolores González Catarain, 'Yoyes', Ordicia.

Ángel Barceló Naranjo, Barcelona.

Ángel González Pozo, policía nacional, Barcelona.

Rafael Garrido Gil, gobernador militar de Guipúzcoa, San Sebastián.

Daniel Garrido Velasco, estudiante, San Sebastián.

María José Teixeira Gonçalves, ama de casa, San Sebastián.

Daniela Velasco Martínez de Vidaurreta, ama de casa, San Sebastián.

Julio Sánchez Rodríguez, policía nacional, Bilbao.

Genaro García de Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza, Vitoria.

Francisco Royo Giménez , vigilante jurado, Barcelona.

José Antonio Peña Medina, guardia civil, Oyarzun.

1987 (52)

José Ángel Ramos Saavedra, militar, Zaragoza.

Manuel Rivera Sánchez, militar, Zaragoza.

María Luisa Sánchez Ortega, limpiadora, Bilbao.

Antonio González Herrera, guardia civil, Barcelona.

Juan Fructuoso Gómez, mecánico, Barcelona.

Félix Peña Mazagatos, Portugalete.

María Teresa Torrano Francia, Portugalete.

Carmen Pascual Carrillo, ama de casa, Madrid.

Milagros Amez Franco, Barcelona.

María Rosa Baldellou Mestre, Barcelona.

Sonia Cabrerizo Mármol, estudiante, Barcelona.

Susana Cabrerizo Mármol, estudiante, Barcelona.

Felipe Caparrós Ubierna, Barcelona.

Teresa Daza Cecilia, Barcelona.

María Paz Diéguez Fernández, Barcelona.

María Emilia Eyre Diéguez, Barcelona.

Mercedes Manzanares Servitja, Barcelona.

María del Carmen Mármol Cubillo, ama de casa, Barcelona.

Matilde Martínez Domínguez, Barcelona.

Rafael Morales Ocaña, Barcelona.

Mercedes Moreno Moreno, Barcelona.

Consuelo Ortega Pérez, Barcelona.

Luisa Ramírez Calanda, Barcelona.

Luis Enrique Salto Viñuales, empleado de Hipercor , Barcelona.

Bárbara Serret Cervantes, Barcelona.

José Valero Sánchez, Barcelona.

Xavier Valls Bauza, profesor universitario, Barcelona.

Jordi Vicente Manzanares, estudiante, Barcelona.

Silvia Vicente Manzanares, estudiante, Barcelona.

Pedro Galnares Barrera, guardia civil, Oñati.

Antonio Ángel López Martínez Colmenero, guardia civil, Oñati.

Antonio Ligero Hec, policía nacional, Vitoria.

Rafael Mucientes Sanz, policía nacional, Vitoria.

Cristóbal Martín Luengo, guardia civil, Bilbao.

Manuel Avial García, guardia civil, Guernica.

Federico Carro Jiménez, guardia civil, Guernica.

Vicente Montova Salazar, policía nacional, Baracaldo.

Wenceslao Maya Vázquez, policía nacional, San Sebastián.

María Cruz Yoldi Orradre, quiosquera, Pamplona.

Antonio Mateo Melero, guardia civil, Ordicia.

Pedro Ángel Alcazaz Martos, estudiante, Zaragoza.

José Ignacio Ballarín Cazaña, guardia civil, Zaragoza.

Silvia Ballarín Gay, estudiante, Zaragoza.

Esther Barrera Alcaraz, Zaragoza.

Miriam Barrera Alcaraz, Zaragoza.

Rocío Capilla Franco, estudiante, Zaragoza.

Capilla Tocado, guardia civil, Zaragoza.

María Carmen Fernández Muñoz, Zaragoza.

María Dolores Franco Muñoz, ama de Casa, Zaragoza.

José Gómez Solís, guardia civil, Placencia.

José Pino Arriero, guardia civil, Zaragoza.

Silvia Pino Fernández, estudiante, Zaragoza.

1988 (21)

Pedro Ballesteros Rodríguez, guardia civil, Durango.

Luis Azcarraga Pérez-Caballero, militar, Salvatierra.

Francisco Espina Vargas, policía nacional, Vitoria.

Antonio Gómez Osuna, policía nacional, Vitoria.

Sebastián Aizpiri Leyaristi, hostelero, Eibar.

Francisco Javier Zabaleta Azpitarte, hostelero, Elgóibar.

Antonio Fernández Álvarez, guardia civil, Estella.

José Antonio Ferri Pérez, guardia civil, Estella.

Pedro Antonio Fonte Salido, policía nacional, Izurza.

Martín Martínez Velasco, policía nacional, Izurza.

José Luis Barrios Capetillo, hostelero, Santurce.

Francisco Herrera Jiménez, empleado de seguridad, Baracaldo.

Ramón Bañuelos Echevarría, Bilbao.

Julio Gangoso Otero, guardia civil, Pamplona.

Juan José Pacheco Cano, ertzaina, Legazpia.

Cristóbal Díaz García, policía nacional, Bilbao.

Jaime Bilbao Iglesias, empleado de TVE, Madrid.

Luis Delgado Villalonga, estudiante, Madrid.

José Aldaolea Abaitua, sacristán, Eibar.

José Antonio Barrado Recio, policía nacional, Eibar.

Engraciano González Macho, hostelero, Zarautz.

1989 (19)

José Calvo De La Hoz, guardia civil, Getxo.

Juan Bautista Castellanos Martín, militar, Bilbao.

Juan Antonio García Andrés, policía nacional, Alcalá de Henares.

José Montes Gila, policía nacional, Alcalá de Henares.

Luis Hortelano García, ertzaina, Bilbao.

Manuel Jodar Cabrera, policía nacional, Bilbao.

José María Sánchez García, policía nacional, Bilbao.

Gregorio Caño García, conductor, San Sebastián.

Ignacio Barangua Arbues, militar, Madrid.

José Martín-Posadillo Muñiz, militar, Madrid.

Conrada Muñoz Herrera, ama de casa, Montillana.

Luis Reina Mesonero, pescadero, Bilbao.

Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional, Madrid.

José Antonio Cardosa Morales, cartero, Rentería.

Juan Pedro González Manzano, policía nacional, Irún.

José Ángel Álvarez Suárez, policía nacional, San Sebastián.

Eladio Rodríguez García, policía nacional, Getxo.

Ignacio Bañuelos Laso, vendedor ambulante, Bilbao.

José Martínez Moreno, militar, Madrid.

1990 (25)

Ignacio Pérez Álvarez, policía nacional, Galdácano.

Aureliano Rodríguez Arenas, militar retirado, San Sebastián.

Ángel Jesús Mota Iglesias, funcionario de Prisiones, San Sebastián.

Benjamín Quintano Carrero, guardia civil, Pasajes.

Elena María Moreno Jiménez, San Sebastián.

Miguel Paredes García, San Sebastián.

Virgilio Donascimento Afonso, San Sebastián.

Francisco Almagro Carmona, ex policía, Pamplona.

Rafael San Sebastián Flechoso, trabajador de Iberduero, Getxo.

José Lasanta Martínez, militar jubilado, San Sebastián.

José Luis Hervás Mañas, guardia civil, Lumbier.

Ignacio Urrutia Bilbao, militar jubilado, San Sebastián.

José Manuel Alba Morales, guardia civil, Bilbao.

Luis Alberto Sánchez García, Bilbao.

Carlos Arberas Arroyo, hostelero, Plencia.

José Francisco Hernández Herrera, policía nacional, Bilbao.

Daniel López Tizón, policía nacional, Bilbao.

Ramón Díaz García, policía nacional, Sabadell.

Juan José Escudero Ruiz, policía nacional, Sabadell.

Juan Gómez Salazar, policía nacional, Sabadell.

Eduardo Hidalgo Carzo, policía nacional, Sabadell.

Miguel Marcos Martínez, policía nacional, Sabadell.

Francisco Pérez Pérez, policía nacional, Sabadell.

Vicente López Jiménez, vendedor de prensa, San Sebastián.

Luis Alfredo Achurra Cianca, policía nacional, Amorebieta.

1991 (46)

Luis García Lozano, gobernador militar de Guipúzcoa, San Sebastián.

Isidro Jiménez Dual, vendedor ambulante, Bilbao.

Francisco Díaz de Cerio Gómez, guardia civil retirado, Bilbao.

José Edmundo Casañ Pérez-Serrano, subdelegado de Ferrovial, Valencia.

Luis Arago Guillén, guardia civil, San Sebastián.

Manuel Echevarría Echevarría, vendedor ambulante, Bilbao.

José Manuel Cruz Martín, policía nacional, Baracaldo.

María del Coro Villamudria Sánchez, estudiante, San Sebastián.

Francisco Robles Fuentes, guardia civil, Pasajes.

Francisco Álvarez Gómez, guardia civil, Ortuella.

Juan Chincoa Ales, guardia civil, Vic.

Francisco Cipriano Díaz Sánchez, estudiante, Vic.

Maudilia Duque Durán, ama de casa, Vic.

Ramón Mayo García, policía municipal, Vic.

Ana Cristina Porras López, estudiante, Vic.

Pilar Quesada Araque, estudiante, Vic.

Nuria Ribo Parera, ama de casa, Vic.

Rosa María Rosa Muñoz, estudiante, Vic.

Vanesa Ruiz Lara, estudiante, Vic.

Juan Salas Piris, guardia civil, Vic.

Enrique Aguilar Prieto, militar, Madrid.

Raúl Suárez Fernández, Rentería.

Valentín Martín Sánchez, policía nacional, Madrid.

Andrés Muñoz Pérez, policía nacional, Madrid.

Ricardo Couso Ríos, guardia civil, Trápaga.

Donato Calzado García, Sevilla.

Raimundo Pérez Crespo, Sevilla.

Manuel Pérez Ortega, funcionario de Prisiones, Sevilla.

Jesús Sánchez Lozano, Sevilla.

Luis Claraco López, policía nacional, Madrid.

Pedro Domínguez Pérez, policía nacional, Madrid.

José Luis Jiménez Barrero, policía nacional, Madrid.

Carlos Pérez Dacosta, guardia civil, Getxo.

Francisco Gil Mondoza, Irún.

Alfonso Menchaca Lejona, ertzaina, Bilbao.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor, Muchamiel.

José Luis Jiménez Vargas, policía municipal, Muchamiel.

Víctor Puertas Viera, policía municipal, Muchamiel.

Francisco Carballar Muñoz, militar, Madrid.

Eduardo Sobrino González, guardia civil, San Sebastián.

Juan Carlos Trujillo García, guardia civil, San Sebastián.

Fabio Moreno Asla, estudiante, Erandio.

Pedro Carbonero Fernández, guardia civil, Galdácano.

José Javier Urritegui Aramburu, hostelero, San Sebastián.

Francisco Javier Delgado González-Navarro, policía nacional, Barcelona.

José Ángel Garrido Martínez, policía nacional, Barcelona.

1992 (26)

Arturo Anguera Vallés, militar, Barcelona.

Ansean Castro, policía nacional, Bilbao.

Manuel Broseta Pont, catedrático, Valencia.

Virgilio Más Navarro, militar, Barcelona.

Juan Antonio Querol Queralt, militar, Barcelona.

Francisco Carrillo García, militar, Madrid.

Ramón Carlos Navía Refojo, militar, Madrid.

Juan Antonio Núñez Sánchez, militar, Madrid.

Antonio Ricote Castillo, radiotelegrafista, Madrid.

Emilio Tejedor Fuentes, militar, Madrid.

Ángel García Rabadán, policía nacional, Murcia.

Eutimio Gómez Gómez, celador, Santander.

Antonio Ricondo Somoza, estudiante, Santander.

Julia Ríos Rioz, panadera, Santander.

José San Martín Bretón, guardia civil, Getxo.

Enrique Martínez Hernández, guardia civil, Llissá de Munt.

Antonio José Martos Martínez, albañil, San Quirce del Valle.

Juan José Carrasco Guerrero, economista, Madrid.

Aquilino Joaquín Vasco Álvarez, militar retirado, Madrid.

Juan Manuel Hélices Patino, policía nacional, Irún.

José Manuel Fernández Lozano, guardia civil, Oyarzun.

Juan Manuel Martínez Gil, guardia civil, Oyarzun.

Antonio Heredero Gil, militar, Salamanca.

Ricardo González Colino, policía nacional, San Sebastián.

José Luis Luengos Martínez, trabajador, Rentería.

Miguel Miranda Puertas, guardia civil, Madrid.

1993 (14)

José Antonio Santamaría Vaqueriza, hostelero, San Sebastián.

José Ramón Domínguez Burillo, funcionario de Prisiones, San Sebastián.

Emilio Castillo López de la Franca, guardia civil, San Sebastián.

Ángel María González Sabino, San Sebastián.

Javier Baró Díaz de Figueroa, militar, Madrid.

Manuel Calvo Alonso, militar, Madrid.

José Alberto Carretero Sogel, militar, Madrid.

Fidel Dávila Garijo, militar, Madrid.

Domingo Olivo Esparza, militar, Madrid.

Pedro Robles López, funcionario, Madrid.

Juan Romero Álvarez, militar, Madrid.

Juvenal Villafañe García, guardia civil jubilado, Andoain.

Dionisio Herrero Albiñana, militar, Madrid.

Joseba Goikoetxea Asla, ertzaina, Bilbao.

1994 (13)

Leopoldo García Campos, militar, Barcelona.

Fernando Jiménez Pascual, guardia civil, Bilbao.

Vicente Beti Montesinos, empleado, Barcelona.

José Benigno Villalobos Blanco, guardia civil, Trápaga.

Miguel Peralta Utrera, militar, Madrid.

Juan José Hernández Rovira, militar, Madrid.

José Manuel Olarte Urreizti, empresario, San Sebastián.

José Antonio Díaz Losada, civil, Bilbao

César García Contonente, tramoyista, Madrid.

Joaquín Martín Moya, conductor, Madrid.

Francisco Veguillas Elices, militar, Madrid.

José Santana Ramos, policía nacional, Berango.

Alfonso Morcillo Calero, policía municipal, Lasarte.

1995 (15)

Rafael Leyva Loro, policía nacional, Bilbao.

Gregorio Ordóñez Fenollar, presidente del PP de Guipúzcoa, San Sebastián.

Mariano De Juan Santamaría, militar, San Sebastián.

Margarita González Mansilla, ama de casa, Madrid.

Eduardo López Moreno, policía nacional, Bera.

Enrique Nieto Viyella, policía nacional, San Sebastián.

Jesús Rebollo García, policía municipal, Madrid.

Manuel Carrasco Almansa, funcionario, Madrid.

Santiago Esteban Junquer, auxiliar de la Armada, Madrid.

José Ramón Intriago Esteban, chapista, Madrid.

Florentino López del Castillo, conductor, Madrid.

Félix Ramos Bailón, funcionario, Madrid.

Martín Rosa Valera, conductor, Madrid.

Josefina Corresa Huerta, auxiliar de Clínica, Valencia.

Luciano Cortizo Alonso, militar, León.

1996 (5)

Fernando Múgica Herzog, abogado, San Sebastián.

Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, Madrid.

Ramón Doral Trabadelo, ertzaina, Irún.

Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, militar, Córdoba.

Isidro Usabiaga Esnaola, empresario, Ordicia.

1997 (13)

Jesús Agustín Cuesta Abril, militar, Madrid.

Eugenio Olaciregi Borda, empleado, San Sebastián.

Rafael Martínez Emperador, magistrado, Madrid.

Domingo Puente Marín, peluquero, Granada.

Francisco Arratibel Fuentes, empresario, Tolosa.

Modesto Rico Pasarín, policía nacional, Bilbao.

Francisco Javier Gómez Elosegi, psicólogo, San Sebastián.

Luis Andrés Samperio Sañudo, policía nacional, Bilbao.

José Manuel García Fernández, guardia civil, Ciérbana.

Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del PP, Ermua.

Daniel Villar Encisco, policía nacional, Basauri.

José María Agirre Larraona, ertzaina, Bilbao.

José Luis Caso Cortines, concejal del PP, Irún.

1998 (6)

José Ignacio Iruretagoiena Larrañaga, concejal del PP, Zarautz.

Ascensión García Ortíz, procuradora, Sevilla.

Alberto Jimenez-Becerril Barrio, concejal del PP, Sevilla.

Tomás Caballero Pastor, concejal de UPN, Pamplona.

Alfonso Parada Ulloa, guardia civil retirado, Vitoria.

Manuel Francisco Zamarreño Villoria, concejal del PP, Rentería.

2000 (23)

Pedro Antonio Blanco García, militar, Madrid.

Fernando Buesa Blanco, dirigente del PSE, Vitoria.

Jorge Díez Elorza, ertzaina, Vitoria.

José Luis López de la Calle, periodista, Andoain.

Jesús Pedrosa Urquiza, concejal del PP, Durango.

José María Martín Carpena, concejal del PP, Málaga.

Juan María Jauregi Apalategi, ex gobernador civil de Guipúzcoa, Tolosa.

José María Korta Uranga, empresario, Zumaya.

Francisco Casanova Vicente, militar, Berriozar.

Irene Fernández Perera, guardia civil, Sallent de Gállego.

José Ángel de Jesús Encinas, guardia civil, Sallent de Gállego.

Manuel Indiano Azaustre, concejal del PP, Zumárraga. FALTA

José Luis Ruiz Casado, concejal del PP, San Adrián del Besós.

Luis Portero García, fiscal, Granada.

Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, militar, Sevilla. FALTA

Máximo Casado Carrera, funcionario de prisiones, Vitoria.

Jesús Escudero García, policía nacional, Madrid.

Armando Medina Sánchez, conductor, Madrid.

José Francisco Querol Lombardero, magistrado, Madrid.

Jesús Sánchez Martínez, conductor, Madrid.

Ernest Lluch Martín, ex ministro del PSOE, Barcelona.

Francisco Cano Consuegra, concejal del PP, Tarrasa.

Juan Miguel Gervilla Valladolid, policía municipal, Barcelona.

2001 (15)

Ramón Díaz García, cocinero, San Sebastián.

Josu Leonet Azkune, empleado, San Sebastián.

José Ángel Santos Laranga, empleado, San Sebastián.

Ignacio Totorika Vega, ertzaina, Hernani.

Santos Santamaría Avendaño, mosso d'esquadra, Rosas.

Froilán Elespe Inciarte, concejal del PSE, Lasarte.

Manuel Giménez Abad , presidente del PP de Aragón, Zaragoza.

Santiago Oleaga Elejabarrieta, director financiero de Diario Vasco, San Sebastián.

Justo Oreja Pedraza, militar, Madrid.

Luis Ortiz de la Rosa, policía nacional, Madrid.

José Javier Múgica Astibia, concejal de UPN, Leiza.

Mikel María Uribe Aurkia, ertzaina, Leaburu.

José María Lidón Corbi, magistrado, Getxo.

Ana Isabel Arostegi Legarreta, ertzaina, Beasain.

Javier Mijangos Martínez de Bujo, ertzaina, Beasain.

2002 (5)

Juan Priede Pérez, concejal del PSE, Orio.

Cecilio Gallego Alaminos, empleado, Santa Pola.

Silvia Martínez Santiago, estudiante, Santa Pola.

Juan Carlos Beiro Montes, guardia civil, Leiza.

Antonio Molina Martín, guardia civil, Collado Villalba.

2003 (3)

Joseba Pagazaurtundua Ruiz, policía municipal, Andoain.

Bonifacio Martín Hernando, policía nacional, Sangüesa.

Julián Embit Luna, policía nacional, Sangüesa.

2006 (2)

Diego Armando Estacio Civizapa, ciudadano ecuatoriano, T-4 de Barajas.

Carlos Alonso Palate, ciudadano ecuatoriano, T-4 de Barajas.

2007 (2)

Raúl Centeno Bayón, guardia civil, Capbreton.

Fernando Trapero Blázquez, guardia civil, Capbreton.

2008 (4)

Isaías Carrasco Miguel, exedil del PSE, Mondragón.

Juan Manuel Piñuel Villalón, guardia civil, Villarreal de Álava.

Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército, Santoña.

Inaxio Uria Mendizabal, empresario, Azpeitia.

2009 (3)

Eduardo Antonio Puelles García, inspector de la Policía Nacional, Arrigorriaga.

Carlos Saénz de Tejada García, guardia civil, Calviá.

Diego Salvá Lezaun, guardia civil, Calviá.

2010 (1)

Jean-Serge Néin, gendarme francés, Dammarie-les-Lys.