Herrera: "Sánchez se merece que Abascal le cante las cuarenta"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va este miércoles 21 de octubre del 2020? Como aquel que dice estamos a dos meses, por ejemplo, de la previa de la Lotería Nacional de Navidad. Dos meses. La pandemia galopa y galopa, incluso, más rápido que el tiempo. Si no hacemos nada cómo vamos a transitar por estos días en los que estamos viendo, por ejemplo, ayer fallecieron 218 personas en España. Y el número de contagios continúa. Y, además, cogiendo trote o cogiendo galope, así que qué cara se nos está poniendo a esta España que ahora mismo en todos los órdenes está en la UCI. Como si España estuviera ciertamente metida toda junta en la UCI por su salud, por su economía, por tantas y tantas cosas que ahora podríamos desgranar una detrás de otra, pero a esa España se le está poniendo cara de toque de queda.

Ayer era una idea, una posibilidad, pero empezó a tomar cuerpo. Primero porque la Comunidad de Madrid ya dijo que valora esa posibilidad; y segunda, porque la reacción del Gobierno está en paralelo a esa manera tan sanchista de ver todo como una partida de ajedrez. ¿Quieres toque de queda? Vale, yo te lo puedo dar, pero me lo tienes que pedir tú. Y, además, sigo pensando que eso solo tiene encaje dentro del estado de alarma. Tú, Comunidad de Madrid, me lo pides. Y tú, PP, dejas claro que estás de acuerdo y me vas a apoyar en el Congreso.

Miren, oiga, nos da exactamente igual que lo pida Merenganito o su hermano o el que lleva ahí colgando, pero que, efectivamente, se tomen, además, medidas unificadas para toda España y que esas medidas estén respaldadas por los expertos, por los técnicos y, hombre, al menos que no sea muy disimulable, pero una cierta unidad política. Veremos en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, pero hágase a la idea de que vamos exactamente a lo que vamos.

Hoy en COPE le contamos los fallecimientos desde finales de agosto, que se han cuadriplicado en España. Nos fuimos de vacaciones en verano creyendo que, efectivamente, era verdad lo que decía Sánchez de que hemos vencido al virus, pero no hemos vencido al virus y no hay un criterio nacional para abordar el problema, lo cual provoca indignación, cuando no, contemplan, por ejemplo, el caso de Navarra. ¡Cuánto tiempo perdido, cuánta demagogia, cuántas horas para echar porquería sobre Madrid cuando la transmisión descontrolada del virus es una realidad en toda España! Eso sí, encerrar a los madrileños en el puente de la Hispanidad y dejar que el resto se mueva como Pedro por su casa, aunque algunos territorios como Navarra estuvieran muy mal. Una incidencia en Navarra, oigan, de mil casos por cien mil habitantes y que no nos digan que no se veía venir. El toque de queda, en una palabra, está aquí cerca.

LA MOCIÓN DE VOX Y EL PAPEL DEL PP

Y lo que está esta mañana más cerca todavía es la moción de censura de Vox. Si a partir de las 09:00 no tienen nada que hacer y quieren informarse adelante. Seguramente van a encontrar canales que les ofrezcan en directo esa moción de censura. ¿Tiene interés? Hombre, claro que tiene interés. ¿Es legítima? Claro que es legítima. ¿Se merece Sánchez una reprobración? Por supuesto. ¿Se merece que le canten las cuarenta? Evidentemente sí. ¿Tiene posibilidad de prosperar? No. ¿Pero es eso lo único que pretende Vox con esta moción de censura? No, tampoco. Sabe que no va a prosperar, pero Vox tiene una oportunidad esta mañana muy importante además de para promocionar a su candidato en Cataluña, que es Ignacio Garriga, también la tiene para que si Abascal actúa inteligentemente, comenzar a deshacer esa losa que quieren que caiga sobre Vox de forma inamovible, que es el Amanecer Dorado de España, los ultraderechistas de Grecia, que está fuera de la ley, que es el fascismo.

Javi Martínez / Pool / Europa Press / ContactoPhoto

ABASCAL NO ES EL FASCISMO

Abascal no es el fascismo, no es Amanecer Dorado, no es la extrema derecha peligrosa y asesina que anda... Y eso tiene que aprovechar, además de para calzarle a Sánchez todos los argumentos que considere necesarios y prudentes y consistentes, su estrategia podría aprovechar el momento y la oportunidad.

Sánchez se va a defender, se va a blindar, va a despreciar esta moción de censura, y todo el mundo da por hecho que esto le refuerza y le da mucha más importancia. Puede ser, pero también estas cosas laminan. Que en horario de máxima audiencia tengas que escuchar lo que seguramente escuchará de uno y de otro, lamina.

Y el PP sabe que es víctima propiciatoria también a no ser que utilice recursos inteligentes para que Casado, que es buen parlamentario, independientemente que vote que no o abstención, presente, se desmarque claramente de Vox, pero presente una alternativa creíble, serena, sensata de Gobierno. Algunos dicen que le ofrezca un Gobierno de coalición a Sánchez, pero, efectivamente, tiene una buena oportunidad. Todos tienen una buena oportunidad. Ya veremos cómo la aprovechan y ya veremos cómo acaba eso.

El presidente del PP, Pablo Casado, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 14 de octubre de 2020. Esta nueva sesión estará marcada por el debate sobre la gestión de la pandemia originada por la crisis sanitaria del coronavirus y la situación judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.,Image: 562828740, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: POOL. Bernardo Díaz/El Mundo / Europa Press / ContactoPhotoPOOL. Bernardo Díaz/El Mundo / Europa Press / ContactoPhoto

LA ABSOLUCIÓN DE TRAPERO

Y la Audiencia Nacional ha absuelto al major Trapero de todos los delitos de los que estaba acusado por sun participación en la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Es un fallo sorprendente porque este tipo puso a los Mossos al servicio del procés y en contra de la Constitución y que quizás esto se explique por la actitud de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, que para eso la pusieron, renunciando a la acusación de sedición, rebajándolo a desobediciencia, que no tiene condena de prisión, y...

Miren, el fallo en cualquier caso hay que aceptarlo como el condenatorio de Junqueras. Pero también hay que contextualizarlo en la evidente campaña política de desactivación desde el Gobierno de todas las consecuencias legales de aquel desafío a la ley, a la convivencia. Aquí se ha puesto a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía General, al Consejo de Ministros al servicio de los delincuentes, en contra de las leyes fundamentales. ¿Para qué? Para eliminar las consecuencias de aquel pulso a la democracia. Primero se presiona a los jueces, después se rebajan las acusaciones, luego se llega a la absolución o al indulto. Oiga, todo el mundo vio a Trapero colaborando con el referéndum del 1-O, enfrentando a los mossos a la Guardia Civil, desobedeciendo las obligaciones más elementales del responsable de un cuerpo de seguridad, que se ha convertido en la policía de Puigdemont. Bueno, pues nada, eso no es delito. No lo es porque para indultar en unas semanas a Junqueras y a compañía y engrasar el previsible pacto entre ERC y el PSOE para gobernar en Cataluña no se puede condenar a nadie más que participara en aquella fiesta. Bueno, que disfrute de su libertad ganada de forma legítima en los juzgados.