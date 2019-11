El estallido de Santiago Abascal contra Ferreras, entre lo más leído en COPE.es

Vídeo

El escritor Arturo Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua, ha lanzado este curioso mensaje sobre España el mismo día en el que se conocía el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, simbolizado en el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la legislatura que acaba de comenzar. Un mensaje irónico en el que crítica veladamente la situación que se vive en nuestro país.

La relación entre Vox y los medios es, por decirlo de alguna forma, complicada. Si bien, el partido de Abascal empezó a buscar su propia CNN en la Sexta, como lo hiciera Trump en EEUU, tras las elecciones del 28A cambió radicalmente de estrategia. Los miembros del partido empezaron a frecuentar las tertulias de la cadena y a mostrarse un tanto más abiertos. Volvió a repetirse una situación similar con los medios del grupo Prisa, a los que Vox negó el acceso a sus actos tras un editorial del periódico El País.

El enfrentamiento ha surgido a raíz de las palabras pronunciadas por el propio líder de Vox, en las que Abascal, comparecía en el Congreso, flanqueado por Espinosa de los Monteros y Ortega Smith. Allí ha valorado el pacto entre Sánchez e Iglesias, y en un momento dado, parafraseando unas declaraciones del propio Sánchez en 2014, ha asegurado que "España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento".

El gran éxito de Vox ha molestado mucho a ciertos sectores de la izquierda española que no han encajado que la formación liderada por Santiago Abascal haya alcanzado los 52 diputados y se haya convertido en la tercera fuerza política de España. Entre las personas que no han digerido el éxito del partido de Abascal se encuentra la periodista y activista de extrema izquierda, Cristina Fallarás, que publicaba este mensaje de mal gusto en plena noche electoral: "Así os cierren las puertas de colegios, de ambulatorios, de tratamientos públicos en hospitales. Así os comáis vuestra basura, y la seguridad pública no os atienda (esto lo dudo). Así no conozcáis la paz", es el agresivo mensaje que publicó Fallarás.

Un mensaje que no ha quedado sin respuesta por parte de uno de los miembros de Vox más activos en redes sociales, Alonso de Mendoza, que publicaba una sorprendente respuesta en su cuenta de Twitter.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anticipado en COPE lo que finalmente se ha confirmado a lo largo de la mañana: el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar gobierno con el apoyo de los partidos independentistas y nacionalistas. Así lo ha anticipado Abascal en su entrevista en COPE, donde ha dicho que: “Es posible que el 'Frente Popular' que no consiguió llegar a un acuerdo antes llegue ahora, pero sería algo nefasto".

¿Cómo viviste las elecciones de este domingo? ¿Te han sorprendido los resultados electorales? ¿Estás a favor de un acuerdo transversal entre PSOE y PP? Estas son algunas de las preguntas a las que los oyentes de Herrera han respondido tras la cita con las urnas. Entre todas ellas, ha destacado la de la 'fósfora' Ana, que ha dicho que "después de la tristeza de anoche, este momento alegra mi vida y mi día". La oyente, no obstante, se alegró por la remontada del Partido Popular, partido al que votó, y que ha pasado de los 66 escaños de abril a los 88 de estos comicios, pero no así por Ciudadanos.