Santi Abascal estalla contra Ferreras y La Sexta por "manipular" su valoración del pacto Sánchez-Iglesias

La relación entre Vox y los medios es, por decirlo de alguna forma, complicada. Si bien, el partido de Abascal empezó a buscar su propia CNN en la Sexta, como lo hiciera Trump en EEUU, tras las elecciones del 28A cambió radicalmente de estrategia. Los miembros del partido empezaron a frecuentar las tertulias de la cadena y a mostrarse un tanto más abiertos. Volvió a repetirse una situación similar con los medios del grupo Prisa, a los que Vox negó el acceso a sus actos tras un editorial del periódico El País.

El enfrentamiento ha surgido a raíz de las palabras pronunciadas por el propio líder de Vox, en las que Abascal, comparecía en el Congreso, flanqueado por Espinosa de los Monteros y Ortega Smith. Allí ha valorado el pacto entre Sánchez e Iglesias, y en un momento dado, parafraseando unas declaraciones del propio Sánchez en 2014, ha asegurado que "España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento".

Estas palabras no han parecido gustar al presentador de 'Al Rojo Vivo', que ponía cara de sorpresa, ignorando así el resto de la declaración de Abascal, en las que explicaba que, precisamente estaba citando al presidente del Gobierno en funciones: "Da la casualidad de que estas palabras anteriores que acabo de pronunciar, son palabras propiedad de Pedro Sánchez, para referirse a Podemos".

La Sexta de nuevo cae en la trampa, y en su vicio, dedicándose a la manipulación de mis palabras. He dicho "cartillas de racionamiento", sí. Diciendo expresamente que parafraseaba a Pedro Sánchez. Sabía que volverían a caer en la tentación de manipular lo que he dicho. Viciosos. pic.twitter.com/u2nLzfONNT

Así es como acusaba el líder de Vox al canal de Atresmedia: "La Sexta de nuevo cae en la trampa, y en su vicio, dedicándose a la manipulación de mis palabras. He dicho "cartillas de racionamiento", sí. Diciendo expresamente que parafraseaba a Pedro Sánchez. Sabía que volverían a caer en la tentación de manipular lo que he dicho".

Sus seguidores han mostrado el apoyo al líder de Vox y han cargado con dureza contra la Sexta.

Menuda panda de manipuladores y sinvergüenzas. No sé como no les da vergüenza que les ingresen la nómina. Un profesional serio se gana su sueldo con dignidad. Hay periodistas fantásticos,que son una minoría y alimañas.

Ya mismito se pone a desmentirlo @_anapastor_ fundadora de @Newtral . Como ellos mismos dicen... "Periodismo, tecnología y datos. Contamos historias que importan, desmentimos noticias falsas y hacemos fact-checking" No es broma ��������������������������������

Siempre La SeCta Tv manipuladora, no descansan haciendo todo el mal que puedan a favor de la destrucción y el caos. #España ya no está dormida, y me parece que la SeCta y cadenas sectarias están perdiendo audiencia desde ayer. #vox pondrá las cosas donde deben estar. ����