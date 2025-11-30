Andrés Pascual desvela en 'Fin de Semana' las claves para entrenar el entusiasmo y transformar tu vida

El escritor Andrés Pascual, autor de '''El poder del entusiasmo''', ha compartido en el programa Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting la conmovedora historia de Dominique, una mujer centenaria que, desahuciada por los médicos, logró vivir dos años más gracias a la iniciativa de su nieta. Juntas recorrieron más de 15.000 kilómetros en autocaravana, un viaje que transformó una despedida en un renacer y que sirve como ejemplo del poder de una simple chispa: el entusiasmo.

El entusiasmo también se entrena

Pascual, que fue abogado antes de dedicarse por completo a la escritura y a impartir conferencias, sostiene que la actitud es fundamental. "La actitud no lo es todo, pero casi, porque si bien no nos asegura nuestras metas, sí que está claro que sin la actitud adecuada no conseguimos nuestros objetivos", ha afirmado. Defiende que, aunque pueda existir una predisposición, el entusiasmo es una cualidad que se puede cultivar de forma consciente.

Alamy Stock Photo Niña corriendo con una cometa

Para el escritor, la clave reside en un entrenamiento deliberado. "Todo se entrena y el entusiasmo también, prometido porque lo he vivido en mis propias carnes", ha asegurado Pascual durante la entrevista. Este entrenamiento implica abrirse a la vida con aceptación y recuperar una "mirada de niño", esa capacidad de asombro que permite ver infinitas posibilidades en lo cotidiano, como en una simple caja de cartón.

Todo se entrena... y el entusiasmo también" Andrés Pascual Escritor

Su propia trayectoria es un ejemplo de perseverancia. Tras dos años escribiendo su primera novela de 465 páginas, una agente literaria le recomendó tirarla a la papelera y empezar de cero para poder madurar como escritor. Lejos de verlo como un fracaso, Pascual lo interpretó como una señal de confianza: "De repente había contactado con un agente internacional que confiaba en mí". Dedicó otros dos años a un nuevo manuscrito, que finalmente fue publicado.

Los tres vampiros del entusiasmo

Según Pascual, a menudo la energía no la perdemos por factores externos, sino por "los tres vampiros del entusiasmo que están en nuestra cabecita": las quejas, el caos interior y el miedo. Sobre las quejas, ha señalado que es un hábito social que supone un "gasto de energía enorme" y que a menudo es un síntoma de un problema interno. "Hay algo roto en ti que no tiene nada que ver con los presuntos problemas que hay fuera", ha explicado.

El caos interior se manifiesta como una "centrifugadora mental" que nos atrapa en pasados de culpa y futuros inciertos, impidiéndonos actuar en el presente. Por su parte, el miedo, especialmente el miedo al fracaso o al qué dirán, nos paraliza. "Cuando tenemos miedo constante [...] no estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente", ha advertido el escritor.

Las pilas 'triple A' para recargar la energía

Para combatir a estos vampiros, Pascual propone activar las "pilas triple A": Aceptación, Atención y Acción. La Aceptación es la respuesta a la queja, y consiste en dejar de luchar contra la realidad para usar la energía en lo que sí podemos cambiar. "Lo que es es lo que es y lo que haces con ello es lo que eres", ha resumido.

Frente al caos interior, la Atención plena nos ancla en el presente. Pascual sugiere ejercicios sencillos, como concentrarse en los sonidos de la caja del supermercado para vaciar la mente de "basura emocional". Finalmente, la Acción es el antídoto contra el miedo. Se trata de dar pasos y retarse a uno mismo para disolver los temores, ya que "la mayor parte de ellos se disuelven como si fueran humo".

El objetivo de '''El poder del entusiasmo''' no es solo alcanzar el éxito laboral, sino un éxito vital en todas las facetas. Como ha concluido la presentadora citando al autor, "en el mundo hay dos tipos de personas, las que quieres que te toquen en tu mesa, en una boda, y las que no". El entusiasmo, según Pascual, es lo que nos convierte en el primer tipo de persona.