Paufeel elabora un aperitivo navideño ideal para preparar con niños pequeños

Paufeel ha vuelto a Fin de Semana un domingo más con una 'receta navideña' para empezar a calentar motores para las fiestas. Se trata de un plato muy sencillo y vistoso, pensado especialmente para los más pequeños de la casa: unos 'arbolitos de Navidad de queso'. Según ha explicado, es una elaboración 'muy fácil y divertida' de preparar en familia.

Ingredientes y elaboración paso a paso

Para preparar estos árboles para cuatro personas, los ingredientes necesarios son cuatro porciones de 'queso Camembert' en formato triangular, un puñado de 'avellanas', una ramita de 'romero', una cucharada de 'miel', 'granada' y una 'zanahoria'. El primer paso consiste en cortar los triángulos de queso por la mitad a lo largo, para que queden más finos pero manteniendo la forma de abeto.

A continuación, se deben picar las avellanas y el romero para mezclarlos en un plato, ya que esta mezcla será el rebozado del árbol. Por otro lado, la zanahoria cumplirá la función de tronco. Para ello, hay que cortarla en 'palitos pequeños' y afinar una de las puntas para poder clavarla fácilmente en la base del queso. Pau señala que ha elegido esta opción por ser 'más saludable y sin gluten' que otras alternativas.

Con las partes ya listas, llega el momento del montaje. Primero, se ensarta el palito de zanahoria en la base del triángulo de queso. Después, se bañan las dos caras del queso en miel y, seguidamente, se pasa por el 'rebozado de avellanas y romero'. Para finalizar, se decora el árbol pegando con la mano tres o cuatro granos de granada a cada lado, que simularán las bolas rojas decorativas, dando el toque final a este aperitivo.

Es supersencillita, muy fácil y muy divertida" Paufeel Colaboradora de Fin de Semana

Alternativas para todos los gustos

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad. Ante la posibilidad de 'alergias a los frutos secos', Pau ha sugerido utilizar alternativas como 'pan rallado' o 'pistachos machacados' para conseguir el toque verde. La granada, además de decorar, aporta un sabor característico de la temporada, ya que "estamos en época de granada".

Si la zanahoria no es del gusto de todos, se puede sustituir por 'palitos de pan salados' para formar el tronco. Además, el rebozado admite múltiples combinaciones, como una mezcla de 'pistachos y arándanos secos picaditos' o 'almendras con naranja rallada'. Como ha destacado la propio Pau, la clave es la creatividad: "Al final son superversátiles, es echar un poquito de imaginación, ir buscando esos colores de la Navidad y esos sabores".