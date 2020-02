La entrevista a David Gistau en COPE en 2018 y el sentido homenaje de Herrera, entre lo más visto en COPE.es

Vídeo

El periodista de 'El Mundo' y colaborador de 'Herrera en COPE', David Gistau, hablaba en una entrevista concedida a COPE.es en 2018 sobre la vida y su forma de afrontar la finitud de la misma. Algo que, tras la noticia de este domingo, se convertía en un trágico presagio. La vida y la muerte, cómo afrontarla, o el miedo que sentía a ese final fueron temas que el periodista contestó con su agudeza y clarividente forma de analizar su entorno.

En un momento concreto de esa charla, apareció la dichosa pregunta: ¿La vida es demasiado corta o demasiado larga? “A mí se me está haciendo demasiado corta. Estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida. A mí sí se me hace corta. Y, además, tengo una sensación contradictoria. Por una parte, me siento muy joven y con mucho futuro por delante. Y, por otra, me doy cuenta de eso... ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que he percibido, que antes no lo tenía. Una conciencia de finitud que antes no tenía”, explicaba Gistau.

Vídeo

Carlos Herrera ha comenzado la mañana del lunes realizando un sentido homenaje al periodista de 'Herrera en COPE' y 'El Mundo', David Gistau, que fallecía en la tarde de este domingo. El comunicador ha querido trasladar el pésame a la familia del que consideraba como “un amigo” y recordar su figura de gran profesional. Herrera ha destacado su valentía y su gran inteligencia, aspectos que, según el comunicador, "hacían de David uno de los nuestros".

Vídeo

En sus catorce años de vida, el perrito Bruno cometió todo tipo de locuras. Una de las más recordadas entre los vecinos de un barrio de Sevilla fue cuando todavía era casi un cachorro, el día entró en la parroquia en medio de la misa como un loco persiguiendo una pelota que accidentalmente había ido a parar a la iglesia, con los consiguientes ladridos.

Aquello sonrojó a Marina (su dueña), aunque los feligreses no podían parar de reír, al igual que el párroco, que no dudó en detener la homilía unos instantes para acariciar al white terrier (su raza).

Vídeo

David Gistau, periodista y columnista de ‘El Mundo’ (considerado como uno de los articulistas de opinión más brillantes del panorama actual) y tertuliano de ‘Herrera en COPE’ fallecía este domingo tras dos meses de lucha por una lesión cerebral que finalmente no ha podido superar.

En verano de 2018 Gistau participaba en el programa ‘Diálogos’ de COPE junto a su compañero y amigo Jorge Bustos, también columnista de ‘El Mundo’ y tertuliano de ‘Herrera en COPE’.

Una charla de casi una hora entre dos amigos, periodistas y amantes de la vida en la que hablaron de todo o casi todo, pero lógicamente centrados en su profesión: el periodismo.

Vídeo EFE

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fue golpeado brutalmente este martes por una muchedumbre de chavistas que le esperaba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.

Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron puñetazos y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa Fabiana Rosales y a varios diputados opositores que lo reconocen como jefe del Parlamento y acudieron a recibirle.

Varios periodistas igualmente fueron agredidos, y también robados, por el grupo chavista frente a decenas de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que no lo impidió.