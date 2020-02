David Gistau, en COPE en 2018: "Me da mucho miedo faltar en casa demasiado pronto"

El periodista de 'El Mundo' y colaborador de 'Herrera en COPE', David Gistau, hablaba en una entrevista concedida a COPE.es en 2018 sobre la vida y su forma de afrontar la finitud de la misma. Algo que, tras la noticia de este domingo, se convertía en un trágico presagio. La vida y la muerte, cómo afrontarla, o el miedo que sentía a ese final fueron temas que el periodista contestó con su agudeza y clarividente forma de analizar su entorno.

En un momento concreto de esa charla, apareció la dichosa pregunta: ¿La vida es demasiado corta o demasiado larga? “A mí se me está haciendo demasiado corta. Estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida. A mí sí se me hace corta. Y, además, tengo una sensación contradictoria. Por una parte, me siento muy joven y con mucho futuro por delante. Y, por otra, me doy cuenta de eso... ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que he percibido, que antes no lo tenía. Una conciencia de finitud que antes no tenía”, explicaba Gistau.

La siguiente cuestión era rotunda: ¿Qué te da más miedo envejecer o morir? Y el periodista, haciendo gala de su sinceridad, contestaba de forma contundente. “Morir, evidentemente. Morir prematuramente. Sobre todo, morir demasiado pronto para mis hijos. Faltar en casa demasiado pronto. Eso me da mucho miedo”, terminaba diciendo el periodista. Unos miedos y un trágico presagio que, lamentablemente, se cumplía este domingo.

La trágica noticia

El periodista David Gistau ha fallecido este domingo a los 50 años de edad. Considerado como uno de los articulistas de opinión más brillantes del panorama actual, Gistau ha estado muy ligado en los últimos años de su vida a COPE. El periodista fichó en 2015 por esta emisora como tertuliano de “Herrera en COPE” para analizar con su maestría y formación privilegiada la actualidad política y social. Muy pronto se convirtió en una figura muy admirada y respetada por la audiencia que sigue cada mañana el programa dirigido por Carlos Herrera y su ausencia en estos dos últimos meses no ha pasado inadvertida para ellos. Durante este tiempo, el periodista ha estado librando una dura batalla contra la muerte que tristemente no ha podido superar.