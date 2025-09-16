La psiquiatra Enriqueta Ochoa alerta de los graves riesgos del cannabis en niños: "El inicio a los 9 años es alucinante"

El programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, con Ángel Expósito, ha abordado el preocupante aumento del consumo de cannabis en España, especialmente entre los más jóvenes. El dato más alarmante, extraído del informe anual de la Fiscalía General del Estado, revela que se han detectado casos de inicio en el consumo a los 9 y 10 años, una cifra que ha hecho saltar todas las alarmas. Los expertos advierten que, de no atajarse, esta situación derivará en un grave problema de salud pública por el incremento de enfermedades mentales.

Efectos del cannabis en un cerebro en desarrollo

Para analizar esta problemática, el programa ha contado con la intervención de Enriqueta Ochoa, psiquiatra especialista en el tratamiento de adicciones. La doctora ha explicado que el cerebro de los jóvenes está en desarrollo hasta los 25 años, por lo que la exposición a sustancias tóxicas a edades tempranas tiene consecuencias nefastas. "Cuanto más temprano se consume las sustancias tóxicas, en este caso el cannabis, mayor puede ser la afectación cerebral a largo plazo", ha sentenciado. Entre los efectos más frecuentes, ha enumerado la aparición de un trastorno por consumo de cannabis, dependencia, cuadros psicóticos, cuadros de manía, y trastornos de ansiedad y depresión, además de su relación directa con el absentismo y el fracaso escolar.

Factores de riesgo y dependencia

Existen factores que aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes frente al cannabis. Según la psiquiatra, los adolescentes con problemas en la infancia, antecedentes familiares de trastornos mentales o que han sufrido trastornos de estrés graves como abusos tienen un riesgo mucho mayor. La facilidad para desarrollar una dependencia también está directamente ligada a la edad de inicio. La experta ha sido clara: "cuanto más joven se inicia el consumo, cuanto mayor es la cantidad de consumo y el tiempo de consumo y también cuanto mayor es la potencia de la sustancia que se consume, mayor es el riesgo de desarrollar dependencia".

A la pregunta de si existe un perfil concreto de joven vulnerable, la doctora Ochoa ha asegurado en 'La Linterna' que "No hay un perfil tipo", ya que el consumo de cannabis está muy extendido en toda la población adolescente. El principal problema, ha señalado, es la combinación de una gran facilidad de acceso a la sustancia y una extendida "sensación de que el cannabis no es peligroso para nada" entre los jóvenes, lo que facilita enormemente que se inicien en su consumo.

Prevención y tratamiento

La solución pasa por "poner el cannabis en su lugar". La doctora Ochoa ha insistido en la necesidad de señalar los peligros reales de la sustancia mediante una prevención a nivel general, en los colegios y, de forma más específica, sobre las personas vulnerables que ya han empezado a consumir. En los casos donde el consumo ya se ha iniciado, es crucial identificar y tratar los factores que han desencadenado ese consumo para evitar la consolidación de una dependencia o el desarrollo de otros trastornos mentales asociados.