El problema del Real Madrid que inquieta a Poli Rincón tras sufrir frente al Marsella y su solución: "Me preocupa"

La primera victoria del Real Madrid en la Champions League dejó más sufrimiento del esperado por diferentes circunstancias, y Poli Rincón no fue indiferente a lo sucedido este martes en el partido frente al Olympique de Marsella: "Tengo un poquito de sabor agridulce", afirmó en Tiempo de Juego.

Para el ex futbolista, la primera mitad del Real Madrid fue casi impecable: "Ha sido extraordinaria, maravillosa", dijo, subrayando que el conjunto blanco mostró un nivel de juego "en crecimiento". Sin embargo, el bajón físico tras el descanso parece volver a ser una constante. En su opinión, la falta de preparación posterior al Mundial está pasando factura en todas las segundas partes.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra tras marcar ante el Olympique, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel González

Lo que más preocupa a Rincón ya no es solo el físico, sino la contundencia. Por eso cree que los números no se corresponden con el resultado final: "Si en el Bernabéu rematas 17 veces dentro de la portería y llegas 30 veces al área contraria, tú no te puedes ir con un partido 2-1 y sufriendo como hemos sufrido". Esa eficacia deficiente obliga, según él, a que Xabi Alonso se replantee la gestión ofensiva del partido.

LAS CARENCIAS EN EL ATAQUE DEL REAL MADRID

El foco de la crítica de Poli en Tiempo de Juego se dirigió hacia la falta de socios para Kylian Mbappé: "Al Real Madrid le hace falta un socio goleador para Mbappé, alguien que sume algún golito más. De momento ni Rodrygo, ni Vinicius… Mbappé está solo". Los dos goles del francés, además, llegaron desde el punto de penalti, lo que refuerza la sensación de dependencia.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El delantero estadounidense del Olympique de Marsella, Tim Weah, celebra el primer gol del equipo francés durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez.

Por eso, Poli puso un nombre sobre la mesa: el de Gonzalo. El joven atacante, máximo goleador del pasado Mundial de clubes, debería tener más protagonismo para el técnico tolosarra: "Hay futbolistas que te ganan los partidos sin intervenir más y el Madrid tiene la suerte de tener un chaval como Gonzalo. No lo vayamos a arrinconar", advirtió.

Rincón confía en que Xabi sepa reaccionar y contar más con él. Su diagnóstico es claro: "El equipo genera pero no convierte". Y esa diferencia, en la Champions, puede ser crucial.