El artículo inédito con el que 'El Mundo' despide a David Gistau

'El Mundo' ha sido junto a la Cadena COPE la casa de David Gistau en los últimos años, el lugar donde publicaba las brillantes columnas y artículos de opinión por los que el periodista siempre será recordado.

En el día de su fallecimiento, el diario de Unidad Editorial ha decidido homenajear al periodista publicando su último artículo. Un texto inédito, que iba a ser publicado el día 1 de diciembre, dos días después del terrible accidente que sufrió Gistau, en el que hablaba sobre la última película de Martin Scorsese, 'El Irlandés', por entonces recién estrenada.

En él, demuestra sus amplios conocimientos sobre un tema como el crimen organizado y la mafia en Estados Unidos e Italia, y sobre el cine en general y la filmografía de Martin Scorsese en particular.

Un artículo en el que Gistau muestra sus reticencias y temores ante la posibilidad de que la película resultara "un esfuerzo innecesario", en el que Scorsese y sus actores estuvieran "cansados todos hasta de sus propios personajes recurrentes". Un temor que finalmente Gistau califica de "infundados", ya que, para el periodista fallecido, 'El Irlandés' es "deslumbrante, pletórica". Un artículo con el que 'El Mundo' ha querido despedir a David Gistau tras su fallecimiento.

El diario además ha cambiado la cabecera de su perfil de Twitter, en la que ha publicado una fotografía de Gistau, además de la frase "DEP David Gistau".

La despedida de Jorge Bustos a David Gistau

El también colaborador de COPE y jefe de opinión de 'El Mundo', Jorge Bustos, ha publicado un artículo de despedida a David Gistau titulado "Nunca bajarás del ring", en el que muestra su profunda tristeza por el fallecimiento de su amigo.

"Yo no tengo corazón para hacer esto", comienza su artículo Bustos. "Yo no quiero escribir sobre David como si David no fuera a leerme mañana", afirma el periodista en un emotivo artículo en el que Bustos cuenta anécdotas y situaciones vividas a lo largo de los años junto a Gistau.