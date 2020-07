'El Partidazo de COPE': los 10 momentos que han marcado esta temporada

1.- ‘El Partidazo de COPE’ hace historia y acaba con 25 años de hegemonía de ‘El Larguero’

Es sin duda alguna, uno de los momentos más importantes de esta temporada y que, a buen seguro, tardaremos mucho en olvidar, si es que eso es posible. En noviembre del pasado año, 'El partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, hizo historia y rompió 25 años de hegemonía de ‘El Larguero’. De esta manera, se convirtió en líder absoluto de los deportes en la noche, con espectacular incremento de audiencia del 46%, según el Estudio General de Medios (EGM)con 790.000 oyentes diarios. ¡Gracias de todo corazón por vuestro apoyo! Y ¡Felicidades a todos los que lo hicieron posible!

2.- ‘La Leyenda’, Pepe Domingo Castaño, le ganó el partido por goleada al coronavirus

Todo los compañeros de COPE y, especialmente, de la redacción de deportes hemos estado con el alma en vilo tras conocer que 'La Leyenda' radiofónica de la radio deportiva nacional, Pepe Domingo Castaño, había contraído el coronavirus a finales del pasado abril. Pepe Domingo pasó por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ donde contó a nuestro compañero Juanma Castaño, que "físicamente estoy muy bien, en plena escalada y con ganas de trabajar y de vivir", mostrando su deseo de estar antes de la reanudación de LaLiga. Según señaló, el virus le había atacado la garganta y aún no está totalmente recuperado. "Voy mejorando pero me falta ese ‘puntín’ para estar como yo quiero", aseguró. Afortunadamente, ya se encuentra recuperado y con las mismas ganas e ilusión de siempre o más.

3.- Gerard Piqué, en ‘El Partidazo de COPE’: “Si me pongo del lado patriótico, quiero que gane España”

El defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha sido uno de los grandes protagonistas de esta temporada de El Partidazo de COPE. En noviembre del pasado año visitaba los estudios de COPE donde era entrevistado por Juanma Castaño, en el que habló entre otras cuestiones de la Copa Davis que organiza por primera vez su empresa Kosmos, también hablo del momento complicado por el que pasaba el Barça y, como no, de la Selección Española. En relación a ésta llegó a señalar que “si me pongo del lado patriótico, quiero que gane España. He defendido a España desde los 16 hasta los 31 años. Yo me pongo las manos en la cabeza cuando la gente duda de cosas tan básicas. Otra cosa es el derecho a decidir, es otra cosa distinta, no va ligada a lo que muchos creen. Creo que nadie pueda dudar de mi compromiso. Lo dejé, porque en la vida intento hacer lo que me apetece", en alusión a su retirada de la Selección Española.

4.- Las impactantes declaraciones de Sandro Rosell tras pasar dos años en la cárcel siendo inocente

A finales del pasado mes de mayo pasó por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, quien contó a los oyentes varias experiencias muy duras de las que vivió durante los 645 días que estuvo en la cárcel antes de ser declarado inocente. “Dos años de vida no tienen precio. Si te estás muriendo y un médico te da dos años más de vida le pagarías todo lo que tienes. Todo”, aseguró Rossel, quien también confesó que ha vuelto a la cárcel “para ver a un par de amigos que hice dentro y que no tienen quién vaya a verlos”. El expresidente del Barça sigue buscando la “mano negra” que hay detrás de su caso: “Evidentemente hay alguien que ha movido hilos, una mano negra. Y yo me pregunto si fue por el fichaje de Neymar”.

5.- Fali, el futbolista que estaba dispuesto a retirarse por miedo al coronavirus

Sin duda alguna fue uno de los protagonistas durante las últimas semanas de confinamiento antes de que LaLiga decidiese que se volviera a los entrenamientos para reanudar la competición tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus. Fali, defensa del Cádiz aseguró en los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ que "soy un jugador de principios y no pienso jugar al fútbol. Si el Cádiz me ingresa un euro en la cuenta, se lo devuelvo". Y es que como aseguró el jugador “quiero ayudarles pero el miedo no me deja". Estaba dispuesto incluso a dejar la práctica del fútbol, como él mismo llegó a asegurar, mientras no hubiese una vacuna.

6.- Fernando Alonso, tras anunciar su regreso a la F1: “Necesitaba coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1 pero sin dejar de conducir”

Una de las grandes noticias de este fin de temporada de ‘El Partidazo de COPE’ ha sido la vuelta a la Fórmula 1 la próxima temporada con Renault del piloto español Fernando Alonso, quien pasó por los micrófonos de nuestro programa para tras haberse hecho oficial la noticia, después de unas cuantas semanas de rumores. El bicampeón de F1 aseguró que “me chifla conducir” pero que “necesitaba coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1 pero sin dejar de conducir”. Alonso reconoció que se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera.

7.- Unzúe tras anunciar que padece ELA: "La muerte es parte de la vida. Debemos perder ese miedo”

Otro de los protagonistas de esta temporada en ‘El Partidazo de COPE’ ha sido el exfutbolista Juan Carlos Unzué quien a finales del pasado junio, cuando estábamos a punto de salir del estado de alarma, anunciaba que sufría ELA. Entrevistado por Juanma Castaño aseguraba que esta "no he sido de actuar. Si no hubiese estado con este estado de ánimo no estaríamos hablando en estos momentos”. Unzúe reconocía que “en líneas generales la progresión durante estos últimos meses ha sido lenta. La mejora es más mental que física". El también técnico apuntó que "soy consciente de lo que me va a venir más adelante, a día de hoy no tengo esperanza en la cura del ELA". "La muerte es parte de la vida. Nacemos para esto. Debemos perder ese miedo. Cuando tienes una situación como la mía es posible que pierdas ciertos miedos. Te ayuda a disfrutar más del hoy, del presente. Me reconforta y me ayuda".

8.- Javier Tebas, alto y claro, nunca defrauda: “Yo voto a VOX y no suelo cambiar”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pasó a finales de enero por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ y, como es habitual, no dejó indiferente a nadie con sus palabras. Desde reconocer que “yo voto a VOX y no suelo cambiar de posicionamientos ideológicos”, hasta reconocer que “no está mal” y que “me gusta la Supercopa que ha hecho la Federación que preside Rubiales”, con quien no mantiene precisamente una buena relación desde su llegada a la RFEF. La continuidad del VAR, la vuelta de Luis Enrique al banquillo de la Selección, la posible disputa de partidos de la liga casera en EE.UU., etc. fueron sólo algunos de los muchos temas que trataron en esta interesantísima entrevista.

9.- El laureado ciclista Alejandro Valverde, también estuvo con Juanma Castaño, tras un nuevo pódium en La Vuelta

‘El Partidazo de COPE’ contó con la presencia, a finales del pasado mes de septiembre de 2019 y casi al principio de esta temporada que ahora estamos acabando, antes sus micrófonos del ciclista español Alejandro Valverde, tras su segundo puesto en la Vuelta a España. Con Juanma Castaño, Valverde habló de muchas cosas, entre otras, de un episodio hasta ese momento casi desconocido, como fue la depresión que sufrió: "Para mí, no es nada que tenga que ocultar. Me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera” y la cual hizo pública en un documental emitido por Moviestar.

10.- Carolina Marín, triple campeona olímpica de bádminton, nos habló del posible aplazamiento de las olimpiadas de Tokio 2020

Tras decretarse en nuestro país el estado de alarma y ante el panorama que se estaba planteando a nivel mundial, muchos fueron los deportistas que comenzaron a pedir al Comité Olímpico Internacional el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020, después de que en un principio decidiese mantener su celebración. Con tal motivo, estuvo en los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ la triple campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín. Esta señaló que “es simplemente deporte” y aunque “quedan cuatro meses para Tokio, pero no tiene ninguna lógica. En unos Juegos Olímpicos tienes que estar al 100%”. Finalmente, el COI decidió aplazarlas hasta 2021.