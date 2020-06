Unzué, en El Partidazo de COPE: "La muerte es parte de la vida, debemos perder un poco ese miedo"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A JUAN CARLOS UNZUÉ, EN EL PARTIDAZO DE COPE



"Un poco cansado, pero con ganas de charlar con vosotros", Juan Carlos Unzué relató en El Partidazo de COPE la peor noticia de su vida. "No he sido de actuar. Si no hubiese estado con este estado de ánimo no estaríamos hablando en estos momentos. A día de hoy estoy en una fase en que todo lo esencial valgo por mí mismo. Me cuesta subir escaleras. En líneas generales la progresión durante estos últimos meses ha sido lenta. La mejora es más mental que física".





Juan Carlos Unzué, diagnosticado de ELA

Juan Carlos Unzué explicó que los primeros síntomas "fueron saliendo con la bici". "Ponía mi cuerpo con intensidad alta. El problema es que los calambres seguían activos por la noche. Mi sistema nervioso seguía activo. Luego perdí movilidad en la mano izquierda. El pasado verano me dieron un primer diagnóstico. Hay momentos para todo", indicó.



El técnico apuntó que "soy consciente de lo que me va a venir más adelante, a día de hoy no tengo esperanza en la cura del ELA". "La muerte es parte de la vida. Nacemos para esto. Debemos perder ese miedo. Cuando tienes una situación como la mía es posible que pierdas ciertos miedos. Te ayuda a disfrutar más del hoy, del presente. Me reconforta y me ayuda".





"No quiero dar pena. Me echaré a un lado. Mientras tenga fuerza, voy a visitar muchas de las ciudades de España con mi mujer", finalizó el técnico Juan Carlos Unzué, en El Partidazo de COPE.