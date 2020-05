Fali, en El Partidazo de COPE: "No voy a jugar al fútbol, volveré cuando haya una vacuna"

El jugador del Cádiz, Fali, ha atendido a los micrófonos de El Partidazo de COPE el mismo día en el que el jugador ha decidido no someterse a los test del coronavirus. "Soy un jugador de principios y no pienso jugar al fútbol. Si el Cádiz me ingresa un euro en la cuenta, se lo devuelvo", ha asegurado el futbolista.

El defensa ya le ha comunicado su decisión al club y a sus compañeros. "Mis compañeros respetan mi decisión, quiero ayudarles pero el miedo no me deja", ha contado. También, ha desvelado que hay más jugadores que piensan como él. "Muchísimos jugadores me han dicho que piensan como yo, pero van a jugar", ha afirmado.

Sobre sus planes más inmediatos, Fali ha contado que no tiene en mente salir de casa mientras esté instaurado el estado de alarma. "Yo dejo el fútbol, volveré cuando haya una vacuna. Vengo de una familia humilde y si tengo que comer pan con aceite, lo comeré", ha dicho.

Además, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, también ha intervenido en El Partidazo de COPE para dejar patente la postura del club, siendo consciente de que es muy difícil convencer al futbolista. "Haremos como los fisioterapeutas con las lesiones, iremos día tras día...", ha comentado.

El presidente del club gaditano también ha desvelado que Fali tiene otros miedos, por ejemplo, a volar. "Para conocerle solo hay que sentarse una hora a su lado en un vuelo...", ha dicho. "Fali está equivocado, pero no miente a nadie", ha defendido Vizcaíno.