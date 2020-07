Fernando Alonso, en El Partidazo de COPE: “Vuelvo más completo de lo que era antes”

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Fernando Alonso el día en el que se ha hecho oficial su fichaje por Renault para la próxima temporada. Alonso contó que el motivo de su regreso a la Fórmula 1 es porque: “Me chifla conducir. Necesitaba coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1 pero sin dejar de conducir”.

Reconoció que aunque ahora se encuentra en el mejor momento de forma de su carrera durante la pandemia estuvo enfermo: “Estuve varias semanas un poco pachucho. Me acerqué al hospital y un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final no descubrimos realmente lo que era. Por miedo al coronavirus me hice test sin parar pero siempre daban negativo”.

Explicó cuál es su opinión sobre la nueva reglamentación en la Fórmula 1: “En el 2022 los coches van a ser muy diferentes. Las prestaciones de los coches y los pilotos lucharán más de tú a tú. Creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años”. Empezó a barajar su vuelta al a Fórmula 1 en noviembre del año pasado gracias a la nueva normativa: “La primera conversación que tuve con Renault fue en Abu Dabi del año pasado. Desde noviembre del año pasado rondaba en la cabeza la posibilidad de volver. La puerta abierta que había dejado en el 2018 era por la nueva normativa en el 2021 con las nuevas reglas”.

¿CÓMO ESTÁS? / ALEGRÍA POR EL ANUNCIO

"Estoy contento, ha sido un día ajetreado porque siempre que hay un anuncio de este estilo tienes bastantes compromisos pero contento, ilusionado… un día feliz.

¿ESTÁS EN ASTURIAS? / DESCONEXIÓN TRAS EL CONFINAMIENTO

"Estoy en Asturias después de cuatro meses prácticamente encerrado en Suiza por el coronavirus, la semana pasada pude venir a visitar a la familia y aquí estoy descansando durante unos días".

¿HAS SALIDO A LA CALLE HOY? / DÍA INTENSO HOY

"Salí un momento en bicicleta por la mañana a soltar las piernas pero llevo todo el día en casa con ruedas de prensa, entrevistas…"

¿DESDE CUÁNDO SABÍAS QUE EL ANUNCIO IBA A SER HOY?

"Hace dos o tres semanas lo tenía pactado"

¿Y POR QUÉ LA SEMANA PASADA NOS TOREASTE UN POCO DICIENDO QUE YA LO VERÍAMOS Y YA LO DIRÍAS…? / NEGATIVA DE LA SEMANA PASADA SOBRE SU VUELTA A LA FÓRMULA 1

"La semana pasada había salido una noticia muy cierta de que me unía a Renault esta semana y que seguramente sustituiría incluso a Ricciardo en este 2020 porque tenía mala relación. No era toreo, era simplemente imposible que pudiese correr en este 2020 y no tenía intención, ni yo ni el equipo. Era falso. Desde el Dakar hasta ahora, en estos últimos cuatro meses, se ha dicho que iba a volver, que no iba a volver, que iba a volver a Ferrari, que no iba a volver a Ferrari, que iba a volver a Renault, no a Renault… Alguno iba a acertar tarde o temprano. Con calma y creo que ha sido cuando tenían que ser las cosas y estoy feliz de que haya llegado el día".

¿DESDE CUÁNDO TENÍAS CLARO QUE IBAS A VOLVER? / CUÁNDO DECIDIÓ VOLVER

"No tuve un clic en la cabeza que me dijo de volver, pero con Renault la primera conversación que tuve con ellos fue en Abu Dabi del año pasado, en el 2019. Desde noviembre del año pasado rondaba en la cabeza la posibilidad de volver. Mi ilusión o la puerta abierta que había dejado en el 2018 era la nueva normativa en el 2021 con las nuevas reglas. Se retrasaron un año por el coronavirus y bueno, eso dejó la puerta abierta a pensarlo nuevamente o a poner todo encima de la mesa. Al final decidí que tengo ganas, que estoy con fuerzas y motivado para entrar ya el año que viene. Se ejecutó de alguna manera hace algunas semanas".

¿LO SABÍA MUCHA GENTE? / QUIÉN SABÍA DE SU REGRESO

"Creo que solo tres o cuatro personas , pero sí es cierto que en las últimas semanas empezó a saberlo un poco más de gente. Se empezó a preparar algún comunicado ya… Hay siempre filtraciones y cuanta más gente lo sepa tanto en el equipo como en Renault y en cada país pues tienes posibilidades de que se filtren cosas".

¿HAS SEGUIDO LA LIGA? / SEGUIMIENTO DE LALIGA

"Sí que la he seguido, además con el confinamiento y todo estábamos un poco huérfanos de deporte en la televisión así que cuando empezó LaLiga y empezó un poco el deporte en general pues prácticamente ves todo lo que ponen".

¿POR QUÉ VUELVES A LA FÓRMULA 1? / MOTIVO DE SU REGRESO A LA F1

"Básicamente porque me chifla conducir, yo creo que esa es la razón primordial de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. En el 2018 cuando decidí dejar la Fórmula 1 era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la F1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia pues desgastan muchísimo y necesitaba coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1 pero sin dejar de conducir. Hice el Mundial de Resistencia, hice Daytona, Indianápolis, el Dakar… También me di cuenta de la necesidad que tenía de conducir y cada fin de semana estaba en una carrera de resistencia, en una carrera de karting o haciendo cualquier cosa con

un volante en las manos. Después de respirar y de coger aire y de ver las cosas con un poco más de calma pues la Fórmula 1 te ofrece siempre otras ventajas y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1 sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas. Si no cambiase nada pues seguramente no me lanzaría pero en el 2022, por desgracia era en el 2021 pero se ha retrasado al 2022, creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento".

¿NOS PUEDES EXPLICAR POR QUÉ LAS NUEVAS REGLAS VUELVEN A PONER AL PILOTO MUCHO MÁS PROTAGONISTA? / EL CAMBIO DE NORMATIVA EN LA F1 PARA 2022

"Es el motivo por el que se hace el cambio. En el 2022 los coches van a ser muy diferentes. Tienen que cambiar por completo las filosofías de diseño del coche, tanto de aerodinámica como de neumáticos y efecto suelo. El motor más o menos se va a mantener parecido pero creo que va a haber una mayor igualdad. Las reglas serán también muy estrictas y los ingenieros no van a tener tanta libertad de desarrollo. Hay muchas piezas que serán iguales para todos, hay un límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos por lo que todo va a estar un poco más igualado. Aunque no se sabe el resultado todo apunta a que se igualarán mucho las prestaciones de los coches y los pilotos lucharán más de tú a tú. Ojalá sea así. Creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años".

¿TODO LO QUE HAS HECHO DURANTE EL PARÓN TE SIRVE DE APRENDIZAJE PARA TU REGRESO A LA FÓRMULA 1? ¿HAY ALGO QUE PUEDAS APLICAR? / APRENDIZAJE FUERA DE LA F1

"Totalmente, todos crecemos como personas en años de vida que van pasando y yo pues de los 37 a los 38 pues he crecido, madurado como persona y sobre todo en la Fórmula 1 que vives el día a día con esa intensidad y quizás no ves muchas de las cosas que pasan alrededor tuya o no las aprecias. Cuando das dos pasos para atrás y ves todo con un poco más de calma valoras las cosas de diferente manera. Eso a nivel personal. A nivel deportivo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1. Simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir, el correr en Daytona, el correr de noche sin visibilidad, correr el Dakar, correr Le Mans… Muchos de los retos que he afrontado necesitaban un estilo de conducción y unos requisitos totalmente fuera de lo que yo había vivido o fuera de mi zona de confort. Eso me ha hecho aprender de cero muchísimas cosas y mejorar también mis diferentes estilos de conducción a las necesidades que tenga un coche de carreras. Creo que vuelvo más completo de lo que era antes".

¿ES VERDAD QUE FÍSICAMENTE ESTÁS EN EL MEJOR MOMENTO DE TU VIDA? / ESTÁDO DE FORMA

"Al principio de la pandemia estuve un poco enfermo. Estuve varias semanas un poco pachucho. Me acerqué al hospital y un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final no descubrimos realmente lo que era. Por miedo al coronavirus me

hice test sin parar pero siempre daban negativo. Todo eso me hizo perder un poco el apetito, perder un poco las fuerzas, perder bastante peso… Cuando ya me encontraba bien y he empezado a entrenar fuerte pues he vuelto con muchísima fuerza. Justo hace 15 días que hice unas pruebas con mis entrenadores fijándonos en las marcas de referencia que tenemos de año tras año y he batido cualquier registro que tenía anteriormente. Ha sido un poco sorprende tanto para ellos como para mí porque aunque me encontraba bien no pensé que estuviesen tan bien todos lo números. Estoy muy contento y a tope".

¿ESTÁS MUCHO MÁS DELGADO? / ESTADO DE FORMA

"Hay diferencia entre el Fernando de ahora y el de hace unos meses. Un poco porque estuve pachucho y luego porque al entrenamiento de estos meses le he dado caña. Respecto al Dakar peso cinco o seis kilos menos".

¿PUEDE GANAR RENAULT EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1? / LA POSIBILIDAD DE QUE RENAULT PUEDA SER UN COCHE COMPETITIVO Y GANADOR

"Por poder pueden todos, pero a corto plazo no. Soy muy consciente de la situación de ahora. Estos coches que están corriendo ahora son los que van a correr el año que viene, con el retraso de la nueva normativa a 2022, lo que ha hecho la Fórmula 1 es reducir los costes. Soy consciente de las cosas que van a llegar en 2021, de las dificultades que tenemos por delante, pero también del reto bonito y apasionante de intentar mejorar y de crear una atmósfera y un ambiente en 2022 para que se vaya cociendo algo importante en el equipo. En 2003-2004 con Renault ya lo viví, que aunque ganaba Ferrari y tenía un dominio grande, en Renault se veían las ganas y se veían detalles de que todo el mundo quería ir a ganar un posible campeonato. Ojalá pueda vivir esa transición, pero soy consciente de la dificultad del año que viene porque van a ser los mismos coches que están corriendo ahora".

¿TUVISTE MUCHAS OFERTAS? / OFERTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

"Bueno, ha sido todo un cúmulo de factores divertido. Las primeras ofertas llegaron en 2019. Yo dejé la Fórmula 1 en 2018 y recibí las primeras ofertas en la cuarta o quinta carrera del año 2019. La Fórmula 1 es como el fútbol, cuando sale mal una carrera o un piloto comete un error muy grave, ya hay cierta tensión. Los dirigentes suelen hacer llamadas para tantear a otros pilotos que están fuera de la F1 y ver cómo está la situación. Tuvimos alguna llamada de tanteo ese año 2019 para correr en 2020, pero no estaba en nuestros planes correr este año. ¿Y ofertas sobre la mesa? No tuve ofertas de Mercedes, que es el equipo con el que todo el mundo firmaría con los ojos cerrados porque tienes un coche ganador inmediato, pero sí de Renault, que tiene el compromiso y las ganas de ser grande. Que Renault vuelva a ser grande dependerá de nosotros, pero creo que es ilusionante".

¿TU FAMILIA ESTÁ CONTENTA CON LA DECISIÓN DE VOLVER A LA F1? / OPINIÓN DE SU FAMILIA SOBRE SU REGRESO

"Sí, sí. Yo les llamaba un día y les decía que el fin de semana nos íbamos a correr las 24 horas de Dubái de Karting, al día siguiente iba a Sudáfrica a probar el volante del Dakar. Mi familía veía que, yo sin un volante en las manos, soy difícil de gestionar. Ellos respetan mucho la F1, creo que les gusta más la F1 que las 500 millas de Indianápolis, por ejemplo".

Carlos Miquel: ¿PESAS LO MISMO QUE EN 2009? / ESTADO DE FORMA

"Sí, por ahí debo estar, no lo sé exactamente. Estoy a tope, tengo que patentar una máquina para rejuvenecer, ya me quité la barba y la gente creía que era más joven, fue una táctica muy buena".

Carlos Miquel ¿ES FUNDAMENTAL LA EDAD EN LA F1? / IMPORTANCIA DE LA EDAD EN LA F1

"No creo que el deporte del motor sea un deporte tan físico como el fútbol o el atletismo que necesitas esa vitalidad. Lo vemos con el tenis, los tres grandes dominadores no tienen 20 años y siguen dominando. En Mercedes, Bottas es más joven que Hamilton. Es una tontería la edad en F1, el deporte del motor lo dicta el cronómetro, te pones en una parrilla de salida, corres y habrá gente más rápida y otra más lenta. Tenemos el ejemplo perfecto con Carlos Sainz en el Dakar, nos hizo pequeños a todos porque era más rápido, tenía más talento y se sabía mejorar las cosas. No tengo nada en contra de los jóvenes, creo que son el futuro, pero siempre que batan a los mayores, y eso solo se ve con un cronómetro en la mano".

Carlos Miquel: ¿QUÉ NECESITARÁS A FINALES DE 202 PARA DECIDIR QUE SIGUES EN 2023? ¿GANAR ALGÚN GRAN PREMIO? / EXPECTATIVAS PARA 2022 Y 2023

"Es difícil ahora hacer un pronóstico. De aquí a 2022, imagínate... Pero yo en 2021,2022 o 2023 me voy a ir contento con casi cualquier cosa, y no es porque no me falta motivación porque cuando cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro, pero es que ya siento un privilegio enorme por haber hecho con mi carrera lo que he querido y cuando he querido. Yo, un chaval de Oviedo, con una madre trabajando en un centro comercial y un padre en la fábrica de explosivos, después de 18 años decir que lo dejas y correr en las carreras más icónicas que hay y en las que he querido, y luego decidir que vuelvo a la Fórmula 1... pues me siento un privilegiado, la verdad. Lo agradezco y lo abrazo con todas mis fuerzas. Vuelvo a la Fórmula 1 con una alegría y un orgullo muy grande, pase lo que pase".

Carlos Miquel: LE HE DICHO A MIS COMPAÑEROS QUE VOY A NARRAR UNA LUCHA ENTRE FERRARI Y RENAULT CON CARLOS SAINZ Y FERNANDO ALONSO. / ÉL Y CARLOS SÁINZ

"Ojalá, creo que tenemos trabajo los dos para que eso ocurra".

¿HAS RESPONDIDO A TODOS LOS MENSAJES DEL MÓVIL DE HOY? / MENSAJES RECIBIDOS

"No, la verdad que no, aunque intento ponerme al día. Puedo tener 15 o 20, y cuando los respondo vuelvo a tener otros 15 o 20".

Y ESO SIN CONTAR CON LOS DE LA RESDES SOCIALES… / MENSAJES RECIBIDOS

"Sí, es que además son era un secreto. Ha habido varios días de expectativas y de espera, y una vez que se hace oficial ha habido un aluvión, sobre todo en las redes sociales".

¿TE VAS DE VACACIONES AHORA? / INDIANÁPOLIS

"Me voy de vacaciones a Indianápolis, a dar vueltas, en el Óvalo. Estamos mirándolo, porque ahora no es fácil viajar a EEUU, tenemos prohibida la entrada. Yo el 3 de agosto debo estar en Indianápolis y tenemos que ver cómo lo gestionamos"

¿CUÁNDO VES AL REAL MADRID CAMPEÓN DE LIGA? ¿ESTA SEMANA? / REAL MADRID Y LALIGA

"Pues no lo sé, pero que sea, que ya toca... Tengo ganas después de unos años sin ganarla y de un 2020 extraño con la pandemia. A ver si nos llevamos esa alegría".

¿TIENES ESPERANZAS EN LA CHAMPIONS LEAGUE? / REAL MADRID Y LA CHAMPIONS

"Sí, ¿por qué no? Es difícil, soy consciente de la desventaja y de qué ganar 0-2 no es fácil porque el City está bien. Pero bueno, si no no sé iría a jugar, todos los aficionados dentro de nosotros tenemos una parte que piensa que es posible".

¿HAS VISTO LA CAÑA QUE SE LE ESTÁ DANDO AL REAL MADRID CON EL TEMA DE LOS ÁRBITROS? / REAL MADRID Y LOS ARBITRAJES

"Sí, sí, siempre hay algún grupo de Whatsapp con gente del Madrid y del Barça que pasan algún meme sobre el Real Madrid y los árbitros. Pero bueno, los mismos que les pasaban a ellos cuando fue el Barça-Madrid y esas cosas. Nos llevamos bien, al final".