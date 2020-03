Carolina Marín, en El Partidazo de COPE: "Lo mejor es posponer los Juegos Olímpicos"

El Comité Olímpico Español y el Comité Olímpico Internacional valoran el verano de 2021 como la mejor opción para disputarse los Juegos Olímpicos, según ha informado Ángel García, en El Partidazo de COPE.



Ante esta situación son muchos los deportistas que han pedido el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020. El golfista Jon Rahm, en El Partidazo de COPE, ha pedido al Comité Olímpico Internacional que se replantee su decisión. Por su parte, la triple campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, también ha pedido aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en El Partidazo de COPE.

�� Tras la petición del equipo de natación de EEUU de aplazar los Juegos Olímpicos su suspensión está más cerca ���� @CarolinaMarin en @partidazocope ���� "De salud estoy bien, no tengo ningún síntoma" ����‍♀️ "Intento hacer ejercicio en casa como se puede" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aWQjwXB23F



"Ya he dicho que quedaba mucho, pero es simplemente deporte. Intento hacer ejercicio como se puede. Quedan cuatro meses para Tokio, pero no tiene ninguna lógica. En unos Juegos Olímpicos tienes que estar al 100%. Lo mejor es que se posponga y pase todo esto. Nos tenemos que centrar en la salud. Luego ya volveremos para prepararnos lo mejor posible".



���� @CarolinaMarin en @partidazocope



�� "Ya no es deporte, estamos hablando de la salud de personas de todo el mundo"



�� "Los Juegos no tienen lógica si no podemos entrenar"



�� "Si son en 2021 iremos encantados y con mejor salud de la que tenemos ahora mismo"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/bY8gJSaj7k