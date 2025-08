Joseba Larrañaga avisa de que este es el año de Mbappé en el Real Madrid: "Otra temporada así..."

En el Real Madrid, el reloj ya ha arrancado. Una nueva temporada echa a andar bajo el liderazgo de Xabi Alonso, con más ilusión que certezas tras una campaña que, pese a los 40 goles de Kylian Mbappé, terminó con sabor amargo. El Mundial de Clubes dejó una herida difícil de cerrar y las expectativas se disparan. En este contexto, Joseba Larrañaga, presentador de El Tertulión de Tiempo de Juego, lo dijo alto y claro en COPE: "Este es el año de Mbappé".

No puede vivir de los 40 goles

Más sobre el Real Madrid Bellingham muestra la cicatriz en el hombro durante sus vacaciones

"De Mbappé no se habla absolutamente nada", arrancó Larrañaga, antes de poner sobre la mesa una reflexión que ya ronda por las tertulias de medio país: "Después de lo que sucedió el año pasado, otro año como este… pues cuidado". No es una amenaza, pero sí un aviso: el listón ya no está en el rendimiento individual, sino en los títulos.

El propio Larrañaga reconocía que, desde el punto de vista del jugador, una temporada sin trofeos importantes es frustrante: "Yo he venido aquí a ganar títulos importantes y el primer año te ha salido en blanco". Y lo cierto es que el nuevo proyecto blanco no puede permitirse otro final así. Más aún cuando Vinicius y Rodrygo tienen la lupa encima y la exigencia es máxima desde el primer minuto.

El foco se desplaza

En el debate, voces autorizadas como Gonzalo Miró o Santi Cañizares coincidían: Mbappé ha cumplido, pero eso ya no basta. "El rendimiento de Mbappé para ser un primer año ha sido tremendo", dijo Miró, aunque matizó que para el francés "fue frustrante en cuanto a la consecución de títulos". Lo que nadie discute es que el aficionado madridista firmaría sin dudar otra temporada con 40 goles, pero no si eso no se traduce en trofeos.

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el París Saint-Germain y el Real Madrid.

"¿Quién va a decir que no a un tío que te mete 40 goles?", planteaba Miguel Rico. Y sin embargo, Larrañaga devolvía el golpe con contundencia: "Si luego no te sirve para ganar títulos, cuidado".

Mientras tanto, Vinicius también entra en la conversación. "A mí el que me da la sensación que no le van a aguantar otro año como el último es Vinicius", avisaba Miró. Guasch lo resumía en una frase: "Lo de Vinicius está en sus manos, querido". Porque en el Madrid, cada gesto, cada partido, cada decisión pesa más que en ningún otro sitio. Y si algo ha demostrado el club blanco, es que la exigencia no tiene memoria.

DPA vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid celebra un gol con su compañero Vinicius Junior durante el partido de la Primera División española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys.

"Hay dos jugadores que fueron diferenciales en la Champions: Rodrygo y Vinicius", apuntó Cañizares. Ahora, con un nuevo técnico en el banquillo, todo apunta a que el margen de error será mínimo. Las tareas pendientes del equipo para esta semana ya están sobre la mesa, como recoge este análisis de COPE, y no hay tiempo que perder.

Y eso sin olvidar el ruido extradeportivo. La polémica por el aplazamiento del partido contra Osasuna ha encendido los despachos, como recoge COPE en esta noticia, y cuya resolución negativa puedes consultar aquí.

Todo esto coloca a Mbappé en una situación única. No se le cuestiona, pero se le exige. Porque en el Real Madrid ya no basta con brillar. Hay que hacer historia, cada temporada. Y como dijo Joseba Larrañaga, "este es el año".