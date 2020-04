La advertencia de Herrera sobre Sánchez y sus trampas con la desescalada, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Pedro Sánchez presentó este martes lo que su gobierno considera el camino hacia la "nueva normalidad". Un plan de desescalada que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia de coronavirus. Dicho plan de desescalada ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso. Una opinión que comparte Carlos Herrera. El comunicador, además, ha desvelado este miércoles en su monólogo las trampas que encierra este plan de desescalada.

"Habrá que estar muy pendientes para evitar rebrotes porque saldremos a la calle sin saber si estamos infectados. Y ojo porque la culpa será de usted, no del Gobierno. Esto más que un plan es una improvisación. Es una carcasa con poca materia orgánica. Un boquete de ambigüedades para que parezca que están haciendo muchas cosas y se distraiga del convencimiento general de lo mal que han gestionado todo", ha comenzado diciendo Herrera. Para él, este plan "traslada a los ciudadanos la responsabilidad de que funcione o no". "El tipo que lleva mes y medio confinado sin que le hagan un test o haya podido comprar una mascarilla, ahora podrá salir a la calle a hacer casi todo pero con una farragosa organización. Sin saber si está contagiado, si lo está el de al lado... Y asumiendo él la responsabilidad de repuntes. Y ante una enfermedad de la que aún no sabemos por qué ha golpeado tan duro a España, mucho mayor que a otros países", ha contado Herrera.

Para el comunicador, el 'no plan' de Sánchez está urdido por dos necesidades fundamentales que tiene este gobierno. "El negro panorama económico de tener la economía parada y seguir confinados en casa, por un lado. Por otro, quiere tratar de evitar que la ciudadanía vea que toda Europa se acaban las medidas excepcionales, sale a la calle, se reabre todo... y aquí seguimos en casa. ¿Cómo es posible que todos estén ya normalizados y nosotros no?", ha señalado Herrera. Y se pregunta: "¿Esto es un plan sanitario o un gesto político viendo que la gente se ha cansado? ¿Obedece a parámetros médicos o al pánico por un hundimiento económico mayor del que ya tenemos? Son muchas dudas porque todo lo que explica Sánchez está teñido por ese manto de la eterna sospecha del trilerismo, la propaganda y otras virtudes que le adornan", ha contado.

Vídeo

Muy duras las palabras empleadas por Rubén Sánchez, a la sazón vicepresidente y portavoz de FACUA, contra la exdiputada y presidenta de UPyD, Rosa Díez, a la que ha calificado como “demente”, al tiempo que la ha acusado de que “sigue sembrando el odio con otro bulo de la ultraderecha que se desmonta en el mismo vídeo”.

Díez criticó hace unos días un vídeo, que se volvió viral, y en el que el vicepresidente del Gobierno de España y secretario General de la Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aparecía comprando en un supermercado “sin mascarilla, sin guantes y con escolta”.

La exdiputada calificó la actitud de Iglesias como “todo un ejemplo del nivel de este Gobierno que no sabe ni lo que es la vergüenza”.

El coronavirus está tensionando al límite muchas de las estructuras políticas que dan forma a nuestra sociedad. Si en España no tenemos problemas suficientes con la crisis sanitaria y las decenas de miles de muertos, el negro horizonte (nueva normalidad que dice Sánchez) económico se cierne sobre muchos de los ciudadanos que hoy están ya sin empleo. Una de las instituciones que más críticas está recibiendo, por incomparecencia manifiesta, es la Unión Europea.

La incapacidad de llegar a un acuerdo entre todos los países miembros y la división Norte-Sur (ricos-pobres), está haciendo saltar las costuras del proyecto europeo. Uno de los protagonistas de este auténtico Juego de Tronos es Holanda, país que parece empeñado en "ganarse" la simpatía de todos los vecinos del sur.

Las 4 fases de la desescalada en el mejor de los casos

Desde que hace unos días se comenzó a hablar del plan de desescalada tras la cuarentena decretada por el coronavirus, el Gobierno dejó claro que este desconfinamiento no se produciría al mismo ritmo en toda España. La vuelta a la normalidad irá más deprisa o más despacio según el impacto que la enfermedad haya tenido en cada región e incluso en cada población.

En concreto, el Ejecutivo ha explicado que las distintas provincias irán recorriendo las cinco fases del plan de desescalada (0, 1, 2, 3, y 4) a diferente paso.

En ese sentido, un dato en particular es el más decisivo para dilucidar cuáles son las comunidades menos aquejadas por la pandemia. Se trata del número de muertes por 100.000 habitantes. Siguiendo este criterio las autonomías en mejor situación y que, por tanto, antes podrían plantearse medidas de relajación del confinamiento son Melilla, con 2 muertes por cien mil habitantes, Ceuta (5), Canarias (6), Murcia (8), Andalucía (13), Galicia (14), Baleares (15), Asturias (23), la Comunidad Valenciana (23), Cantabria (31) y Extremadura (39).

Brais Lorenzo

La investigación realizada por los expertos Yuan Liu, Zhi Ning, Yu Chen, Ming Guo y que publica la revista científica Nature, afirma que la concentración de ARN -partículas- del SARS-CoV-2 eran elevadas en las áreas de baño de los pacientes.

Este estudio investigó la naturaleza aerodinámica del SARS-CoV-2 midiendo el ARN viral en aerosoles en diferentes áreas de dos hospitales de Wuhan durante el brote de COVID-19 en febrero y marzo de 2020. La concentración de ARN del SARS-CoV-2 en aerosoles detectada en las salas de aislamiento y las habitaciones ventiladas para pacientes eran muy bajas, pero estaban elevadas en las áreas de baño de los pacientes. Los niveles de ARN del SARS-CoV-2 en el aire en la mayoría de las áreas públicas eran indetectables, excepto en dos áreas propensas a la aglomeración, posiblemente debido a portadores infectados en la multitud.

Los investigadores afirman que desde que se aumentaron e implementaron rigurosos procedimientos de desinfección, las altas concentraciones de partículas descubiertas en algunas áreas del personal médicose reducían de forma considerable.