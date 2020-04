Sánchez asegura que "la nueva normalidad" llegará a España a "finales de junio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en rueda de prensa el 'Plan para la Transición hacia una nueva normalidad' que ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, que se ha prolongado más de lo habitual y ha finalizado minutos antes de las cuatro de la tarde, según ha informado el Ejecutivo.

Un plan de desescalada en cuatro fases

Pedro Sánchez ha expuesto las cuatro fases en las que consistirá el plan de desescalada que no será uniforme en todo el territorio. La unidad territorial de medida será la provincia aunque se podrán contemplar excepciones según el territorio. El plan expuesto por Sánchez tras el Consejo de Ministros contaría con cuatro fases. Cada una de estas tendrá una duración de dos semanas y tan solo se podrá pasar de fase tras haber cumplido unos objetivos sanitarios concretos. Además, Sánchez ha asegurado que el uso de mascarillas será "altamente recomendable" durante todas las fases.

FASE 0

La primera fase, sería la Fase 0, o la de preparación para la desescalada. En este punto inicial, además de las medidads de alivio como las adoptadas recientemente sobre los menores o la proyectada para el 2 de mayo, "se abrirán pequeños resquicios de actividad económica", en palabras de Sánchez. En esta estapa, ha anunciado el presidente, se garantizarán la apertura de algunos locales con cita previa, la de restaurantes para poder llevar comida a domicilio, la apertura para entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados.

FASE 1

La siguiente fase sería la 1, o inicial. Aquí se permitirá en cada espacio territorial definido el inicio parcial de actividades, la apertura de comercio bajo medidas de seguridad, excepto los grandes centros comerciales. En restauración se producirá la apertura de terrazas con limitaciones a un 30 por ciento del aforo o la apertura de la hostelería excluyendo zonas comunes. Se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años y las actividades agrícolas y de pesca se reanudarán. El Culto se podrá retomar pero con limitación a un tercio del aforo. En el ámbito deportivo se retomarán con con medidas de higiene los entrenamientos profesionales.

FASE 2

La siguiente fase, la 2, de cumplirse las condiciones, se abrirá el espacio interior de los locales con limitación a un tercio del aforo. "El curso escolar comenzará en septiembre", ha anunciado Sánchez. Se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, además de los cines y teatros con butacas preasignadas y con restricciones a un tercio del aforo. Se permitirán las reuniones de menos de 50 personas en locales y al aire libre menos de 400 personas sentadas. El Culto podrá continuar con un 50 por ciento del aforo.

FASE 3

Por último, la Fase 3, la avanzada admite aperturas al ámbito comercial, con limitación del aforo al cincuenta por ciento y con distancia de dos metros entre clientes. En principio se plantea que la restauración se retome sin mayor restricciones que las relativas a la separación entre el público.

Las islas que se saltarán la Fase 0

La isla de Formentera, en Baleares, y las de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias, irán por delante en la aplicación del plan de desescalada establecido por el Gobierno a partir del 4 de mayo, debido a que en estos territorios la incidencia del coronavirus ha sido inferior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que estas cuatro islas entrarán en la fase 1 del plan a partir del 4 de mayo, mientras que el resto del país lo hará el día 11. "Dada la incidencia mínima de contagio y si la evolución lo permite, Formentera, en Baleares, y La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias, anticiparán en unos días, al 4 de mayo, su desescalada", ha comentado Sánchez.

La fase 1 en la que entrarán primero esas islas implica medidas de reapertura del pequeño comercio y de terrazas de bares y restaurantes con limitaciones de ocupación y con otras medidas de protección. También prevé que vuelvan a abrir hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes.

¿Cuándo se reanudará el curso académico?

Pedro Sánchez, prevé que con carácter general el curso académico se reabra el próximo septiembre, aunque contempla la apertura excepcional de algunos centros para conciliar la vida familiar y la laboral y para realizar la Ebau a partir de la fase 2 de la desescalada planeada por el Gobierno.

La apertura del curso escolar "será en el mes de septiembre", ha dicho, pero se contempla la apertura excepcional de centros para la conciliación y actividades de refuerzo.

¿Cuánto durará el estado de alarma y cada fase?

Cada una de las fases durara dos semanas, en el mejor de los casos y tendrán una duración mínima total de seis semanas en cada territorio. Lo que se espera que para todo el territorio español sea de seis semanas. "A finales de junio estaríamos en la nueva normalidad", ha concluido Sánchez.

Además, Sánchez ha anunciado este martes que tiene previsto plantear una nueva prórroga del estado de alarma, de quince días, al término del período actual que terminará el próximo 10 de mayo. El presidente ha explicado que el Gobierno prevé mantener este "planteamiento inicial" de sucesivas prórrogas de quince días, por lo que no descarta que se siga prolongando este estado.

Esta nueva prórroga, a partir del 10 de mayo, es para "abordar definitivamente la transición" hacia la desescalada, ha explicado, aparte de que el Gobierno quiere hacerlo así para "rendir cuentas" en el Congreso, que es donde tiene que aprobarse el decreto ley para esta prórroga, cada quince días.

A continuación puede ver la comparecencia de Pedro Sánchez al completo:

Sánchez ha querido alertar este martes de que el proceso de desescalada que se inicia ahora es el momento "más peligroso y difícil" y que no debe ponerse en riesgo lo conseguido hasta este instante en la lucha contra el coronavirus por "impaciencia".

"Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, vamos a elegir la prudencia", ha remarcado Sánchez, que ha resaltado que en el comportamiento individual está la clave para detener la pandemia y recuperar la normalidad: "Ese sin duda es el mejor patriotismo".

En una rueda de prensa para explicar el Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, Sánchez ha explicado que ya no va a bastar con encerrarse en casa, sino seguir "cada minuto" las reglas de distanciamiento social, a la vez que se recuperan "palmo a palmo" espacios de movilidad.

"No hay nadie que no piense en los reencuentros, viajes, renacer de planes y proyectos. Ese día no ha llegado, hoy nos toca entender cuál es el camino para llegar hasta ahí", ha insistido.

Este plan marcará la hoja de ruta hacia la relajación progresiva de las restricciones vigentes en toda España desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo para combatir la epidemia de coronavirus. Un camino que, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, será asimétrico y permitirá avanzar a los diferentes municipios y provincias a varias velocidades, dado que el impacto del virus no es igual en todos los territorios.

Mañana mismo, el Comité Técnico de Gestión del coronavirus mutará a gabinete para la gestión de la desescalada. Seguirá estando presidido por Sánchez, contará con la participación de los cuatro vicepresidentes del Ejecutivo, la portavoz del Ejecutivo, el doctor Fernando Simón y los cuatro ministros designados como autoridades competentes delegadas bajo el estado de alarma. A ellos se sumará la titular de Trabajo, Yolanda Díaz; varios altos cargos del gabinete de Sánchez y el jefe de gabinete del vicepresidente Iglesias.