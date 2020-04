El Primer Ministro de Holanda se ríe de los españoles en televisión: “¡No les des dinero!”

El coronavirus está tensionando al límite muchas de las estructuras políticas que dan forma a nuestra sociedad. Si en España no tenemos problemas suficientes con la crisis sanitaria y las decenas de miles de muertos, el negro horizonte (nueva normalidad que dice Sánchez) económico se cierne sobre muchos de los ciudadanos que hoy están ya sin empleo. Una de las instituciones que más críticas está recibiendo, por incomparecencia manifiesta, es la Unión Europea.

La incapacidad de llegar a un acuerdo entre todos los países miembros y la división Norte-Sur (ricos-pobres), está haciendo saltar las costuras del proyecto europeo. Uno de los protagonistas de este auténtico Juego de Tronos es Holanda, país que parece empeñado en "ganarse" la simpatía de todos los vecinos del sur

El canal de televisión neerlandés Nos se encontraba grabando la visita del Primer Ministro del país, Mark Rutte, a un basurero municipal en La Haya. Se trataba de un reportaje casi promocional, donde se trataba de mostrar la labor que en ese lugar realizan en Países Bajos los basureros durante el confinamiento. Lo que no se esperaba era la pregunta indiscreta de uno de lo trabajadores del basurero que se dirige directamente al mandatario de su país: "¡No les des dinero a los españoles ni a los italianos!"

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

'Please! do not give the Italians and Spanish the money!'



Rutte: 'No, no, no'.



Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4