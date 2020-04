Herrera destapa las trampas que Sánchez no ha querido contarte sobre el plan de desescalada

Pedro Sánchez presentó este martes lo que su gobierno considera el camino hacia la "nueva normalidad". Un plan de desescalada que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia de coronavirus. Dicho plan de desescalada ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso. Una opinión que comparte Carlos Herrera. El comunicador, además, ha desvelado este miércoles en su monólogo las trampas que encierra este plan de desescalada.

"Habrá que estar muy pendientes para evitar rebrotes porque saldremos a la calle sin saber si estamos infectados. Y ojo porque la culpa será de usted, no del Gobierno. Esto más que un plan es una improvisación. Es una carcasa con poca materia orgánica. Un boquete de ambigüedades para que parezca que están haciendo muchas cosas y se distraiga del convencimiento general de lo mal que han gestionado todo", ha comenzado diciendo Herrera. Para él, este plan "traslada a los ciudadanos la responsabilidad de que funcione o no". "El tipo que lleva mes y medio confinado sin que le hagan un test o haya podido comprar una mascarilla, ahora podrá salir a la calle a hacer casi todo pero con una farragosa organización. Sin saber si está contagiado, si lo está el de al lado... Y asumiendo él la responsabilidad de repuntes. Y ante una enfermedad de la que aún no sabemos por qué ha golpeado tan duro a España, mucho mayor que a otros países", ha contado Herrera.

Para el comunicador, el 'no plan' de Sánchez está urdido por dos necesidades fundamentales que tiene este gobierno. "El negro panorama económico de tener la economía parada y seguir confinados en casa, por un lado. Por otro, quiere tratar de evitar que la ciudadanía vea que toda Europa se acaban las medidas excepcionales, sale a la calle, se reabre todo... y aquí seguimos en casa. ¿Cómo es posible que todos estén ya normalizados y nosotros no?", ha señalado Herrera. Y se pregunta: "¿Esto es un plan sanitario o un gesto político viendo que la gente se ha cansado? ¿Obedece a parámetros médicos o al pánico por un hundimiento económico mayor del que ya tenemos? Son muchas dudas porque todo lo que explica Sánchez está teñido por ese manto de la eterna sospecha del trilerismo, la propaganda y otras virtudes que le adornan", ha contado.

UN PLAN CON POCO RESPALDO TÉCNICO

Herrera ha destacado que es un plan confeccionado en solitario y que casi no ha contado con la opinión de los presidentes autonómicos. "Es un plan del 'ordeno y mando' de este individuo. Quiere que las fuerzas políticas le apoyen pero no participen. Y así sigue unas semanas más con el Estado de alarma pensando que qué bien se gobierna sin el parlamento", ha contado.

Sin embargo, Sánchez esconde también muchas cuestiones. "Ayer, Sánchez sí tenía mucho que explicar. La creación de una supercomisión de vigilancia de la desescalada que parece el camarote de los hermanos Marx y la destitución de facto de Teresa Ribera como coordinadora de esa desescalada indican que las tiranteces y las grietas en el seno del gobierno son muchas. Y no dijo nada sobre ello Porque no hay jerarquía más allá de Iván Redondo. En la Comisión de control de desconfinamiento el único experto es Fernando Simón, que cada vez tiene un perfil más político y menos técnico", ha denunciado Herrera.

Por último, el comunicador ha denunciado que a principios de marzo Sánchez "tiraba a la basura los avisos de la OMS y coreaba aquello de 'El machismo mata más que el virus'. Y pide prudencia a los ciudadanos ante el plan tan vago del Gobierno. "La máxima prudencia seguramente es poca", ha rematado.

