COPE
Podcasts
Classics
Imagen principal Classics
Classics

CLASSICS

'Hasta que llegó su hora', Sergio Leone (1968)

CLASSICS: 'Hasta que llegó su hora'
00:00

CLASSICS: 'Hasta que llegó su hora'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Brett McBain, un granjero viudo de origen irlandés, vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del Oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, que viene desde Nueva Orleáns. Pero cuando Jill llega se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking