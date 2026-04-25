"¿Te imaginas un Italia-Uruguay con Bordalás y Guardiola? Estaría guay"

Durante el programa Tiempo de Juego de la COPE, en el transcurso del Getafe-Barcelona, el periodista Pedro Martín ha lanzado una reflexión que ha encendido la imaginación de los aficionados. ¿Se imaginan un Italia-Uruguay con Pep Guardiola y José Bordalás en los banquillos? La idea, aunque hipotética, surge de dos rumores que han cobrado fuerza en los últimos días y que unen a ambos técnicos con dos de las selecciones más históricas del mundo.

Bordalás y el 'gen uruguayo'

El vínculo de José Bordalás con Uruguay se ha hecho viral a raíz de una fotografía que el técnico del Getafe tiene en su despacho. En ella, unos niños uruguayos simbolizan para él la "imagen de la competitividad pura y dura", un valor que considera clave. Esta admiración se suma a la gran cantidad de futbolistas charrúas que ha tenido a sus órdenes, como Damián Suárez o Mauro Arambarri, llegando a afirmar que está "enamorado de ese gen uruguayo".

Aunque Bordalás ha mostrado un gran respeto por el actual seleccionador, Marcelo Bielsa, al que califica de "tremendísimo entrenador", los rumores no cesan. La opinión en el mundo del fútbol es que su estilo y la selección uruguaya "serían anillo y dedo". De hecho, el sentir popular en redes es claro: "a este no hay que explicarle lo que es el futbolista uruguayo".

Guardiola y el sueño de la 'Azzurra'

Paralelamente, en Italia sueñan con Pep Guardiola para liderar la reconstrucción de la selección ‘Azzurra’. El técnico del Manchester City, que tiene contrato hasta 2027, nunca ha descartado entrenar a un combinado nacional y su pasado como jugador en el Brescia y la Roma lo convierte en un candidato ideal para la afición y personalidades como Leonardo Bonucci.

Sin embargo, la operación presenta dificultades. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) atraviesa una crisis institucional y la ficha del técnico catalán es un obstáculo económico importante, ya que implicaría una notable rebaja salarial. A pesar de todo, la posibilidad de ver a Guardiola al frente de Italia sigue siendo una hipótesis que ilusiona en el país transalpino.