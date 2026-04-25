"El clima, la luz y, sobre todo, el sol, son antidepresivos totalmente naturales, un día soleado puede mejorar el humor y aumentar la energía"

Los cambios de clima afectan directamente a nuestro estado de ánimo. Un día gris puede hacernos sentir más cansados y, por el contrario, uno soleado nos levanta el ánimo. Para entender por qué sucede esto, Carlos Moreno 'El Pulpo', en su programa 'Poniendo las Calles', ha charlado con la psicóloga Macu Gortázar, quien ha desvelado las claves de esta conexión entre el tiempo y nuestras emociones.

La biología detrás del humor

La respuesta a por qué el clima influye en cómo nos sentimos no es 'nada esotérica', sino que responde a la pura biología. Según ha explicado Gortázar, nuestro cerebro "se autorregula a través de una serie de sustancias que se segregan a nivel cerebral". Antiguamente, sin las medicaciones actuales, las personas ya utilizaban elementos naturales para tratar las depresiones.

El clima, la luz y, sobre todo, el sol, son antidepresivos totalmente naturales"

En este sentido, la psicóloga ha sido clara: "El clima, la luz y, sobre todo, el sol, son antidepresivos totalmente naturales". La experta señala que cuando hace sol "estás de mejor humor, tienes más energía, tienes más ganas, estás más contento". Este fenómeno, observado a nivel individual, ha llevado a investigar sus efectos a nivel cultural y social, confirmando que el clima "a nivel fisiológico nos afecta muchísimo al estado de ánimo". De hecho, un antidepresivo común ha revelado una nueva esperanza para la fatiga.

Europa Press La manifestación de la primavera se dejo sentir en jornadas previas a la entrada oficial de la estación, pintando y calentando la capital andaluza con su color y calor característico estimulando a flora y fauna en Sevilla (Andalucía, España)

Estrés y ansiedad por el clima

Los cambios bruscos de tiempo que se han vuelto tan habituales pueden aumentar el estrés y la ansiedad. La respuesta de Gortázar a esta cuestión es un "sí rotundamente". Sin embargo, la causa no es solo la presencia o ausencia de sol, sino "todo lo que gira alrededor", especialmente la expectativa de cambio.

Cuando, tras una temporada de frío, llega el buen tiempo, "fantaseamos con otro tipo de planes" como las terrazas, y el cerebro lo asocia rápidamente con el verano y las vacaciones. El problema llega cuando, tras coger ese impulso, el tiempo vuelve a empeorar. Esta incertidumbre constante nos impide centrarnos, ya que "cada día es una variable distinta", lo que afecta a rutinas como el cambio de armario o el tipo de deporte.

Además, estos cambios climáticos pueden hacer que nos pongamos "malos con mayor frecuencia" y alteran nuestros ritmos circadianos, que se adaptan a los cambios de luz. Estar más cansados o enfermos "evidentemente nos hace que estemos, pues, con más ansiedad, con más enfado". Esta situación puede ser especialmente delicada en ciertos grupos de población, ya que la depresión en mayores de 60 años a veces viene disfrazada.

Europa Press Varias personas en la Playa del Zapillo de Almería disfrutan del calor inusual en enero.

¿Qué es la depresión estacional?

La conocida como depresión estacional ya no solo se asocia al paso del verano al invierno. Con menos horas de luz y más frío, el cuerpo pide "resguardarnos", lo que nos lleva a pasar más tiempo en casa. Este comportamiento, aunque ayuda a descansar, es "enemigo de la depresión", ya que la inactividad provoca que los miedos y las penas estén "más presentes".

Cuanto más tiempo pasas en casa sin hacer nada, pues tu cuerpo tampoco te sigue"

Por ello, los profesionales de la salud mental siempre recomiendan "aprovecha, sal a la calle, muévete" cuando sale el sol. Por otro lado, el cambio hacia el buen tiempo también puede generar ansiedad en personas con miedo a exponer su cuerpo o a enfrentarse a más planes sociales. En los últimos años, el consumo de antidepresivos se ha disparado un 16,3%, reflejando una sociedad bajo presión.

Para mantener la estabilidad emocional ante un clima tan cambiante, Gortázar ofrece un consejo fundamental: la aceptación. Asumir que la pérdida de las estaciones intermedias es una realidad "hace más difícil que te frustres". Estar mentalmente preparado para la variabilidad del tiempo es clave para gestionar la incertidumbre sobre qué tiempo hará o qué planes se podrán hacer.

La psicóloga recomienda no volcar todas las expectativas en un cambio de estación consolidado y buscar una transición en nuestros planes, como "llevar una chaquetilla por si acaso el tiempo cambia". Finalmente, Gortázar concluye con una reflexión importante para el día a día: "ser capaces de disfrutar de cada cosa, pues, yo creo que también es algo muy importante y que a veces pasamos por alto". En lugar de desear que haga frío cuando hace calor y viceversa, la clave es "disfruta lo que tengas en el momento en el que lo tengas".