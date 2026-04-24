Morante de la Puebla y Roca Rey heridos en Sevilla, el recuerdo de la muerte de Paquirri en Pozoblanco que cambió la asistencia médica en las plazas de toros: "La cirugía taurina muchas veces avanza a raíz de una tragedia, y ha mejorado"

Doctor Enrique Crespo, cirujano taurino, sobre las cogidas de Morante de la Puebla y Roca Rey en La Maestranza de Sevilla en la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla, uno de los ejes más importantes de la temporada taurina española, está regando con sangre el ruedo de la Real Maestranza de Sevilla tras las graves cogidas de las dos máximas figuras del toreo: Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey.

Morante de la Puebla resultó cogido el pasado lunes por el cuarto toro de la tarde, 'Clandestino' de Hermanos Jgarcía Jiménez, en el primer tercio de la lidia teniendo que pasar a la enfermería donde fue intervenido de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”, según rezaba el parte médico del doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

Tras pasar la noche en la UCI, el diestro de La Puebla, fue trasladado a planta del hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla, donde este viernes ha recibido el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en casa.

Una buena noticia para los aficionados empañada todavía por la preocupación que en este día se sigue teniendo por el estado de Andrés Roca Rey que en la tarde de ayer resultó herido de gravedad al entrar a matar al quinto toro de la tarde, un ejemplar de Toros de Cortés.

El diestro peruano tuvo que pasar a la enfermer´ñia tras una gran faena, por la que consiguió las dos orejas, para ser operado de una. ""herida por asta de toro, en la cara interna, tercio superior del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Roca Rey permance ingresado en el hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla a la espera de su evolución para poder recibir el alta hospitalaria.

Dos cogidas muy diferentes

En 'La Tarde', Enrique Crespo, cirujano taurino, explica la diferencia de las dos cogidas, la de Morante de la Puebla y la de Roca Rey, así como las posibles consecuencias y gravedad.

El doctor Enrique Crespo ha señalado que en la fiesta de los toros "no solo hay gloria, no solo hay emoción, no solo hay pasión; también está esta, la otra cara, que es la tragedia".

Para el cirujano, las dos cornadas son muy distintas. La de Roca Rey, afirma, "se puede solventar en casi el 90% de todas las plazas de toros que existen en España" si se cuenta con los medios necesarios.

El toro está hecho para coger, para herir, y si me apuran, hasta para matar" Enrique Crespo Cirujano taurino

Sin embargo, la de Morante de la Puebla fue mucho más compleja por la zona afectada. "No se podría resolver definitivamente en la mayoría de las plazas de España", ha asegurado Crespo, ya que "exige un especialista en cirugía reparadora de la zona del periné".

La gran suerte para el torero fue que el doctor Octavio Mulet, al frente de la enfermería de Sevilla, es un especialista en ese tipo de cirugías y "pudo resolver in situ, en la misma enfermería, la cornada".

Crespo también ha destacado la dureza del percance de Roca Rey, afirmando que le pareció "mucho más duro el ensañamiento del toro de ayer con el maestro Roca Rey que la de Morante, porque la de Morante le tira el pitón y lo suelta, pero el toro de ayer de Victoriano se ceba con él, no quería soltarle".

A pesar de la tensión del momento, el cirujano subraya la importancia de la preparación: "Yo siempre me preparo pensando en que puede ocurrir lo peor, no en lo que puede salir bien".

El toro de ayer de Victoriano se ceba Roca Rey, no quería soltarle" Enrique Crespo Cirujano taurino

La herencia de Paquirri y la sanidad taurina

Al comparar la situación actual con la tragedia de Paquirri en Pozoblanco en 1984, el doctor Crespo ha señalado la enorme evolución de la asistencia sanitaria. "A raíz de una tragedia, pues evolucionan sanitariamente las cosas a mejor", ha comentado.

EFE Francisco Rivera 'Paquirri', en la Corrida de Beneficencia de 1980 en Las Ventas

Tras la muerte del torero, figuras como el doctor Vila y Manolo Molés "se empeñaron en que había que mejorar la asistencia sanitaria fundamentalmente en las plazas más pequeñas", lo que provocó un cambio en el reglamento y los protocolos.

Hoy, las enfermerías de las plazas son prácticamente quirófanos. El equipo mínimo exigido por la reglamentación es de seis personas: dos cirujanos, un anestesista, un médico ayudante y dos enfermeros.

Plazas como la Real Maestranza duplican este personal, con cuatro cirujanos, un cirujano vascular y dos anestesistas, preparados incluso para "operar dos heridos a la vez".

Una temporada reorganizada y llena de oportunidades

La ausencia de las dos principales figuras del toreo obliga a reorganizar la temporada. Sixto Naranjo ha recordado la "guerra súper rara" y la rivalidad que existe entre Morante y Roca Rey, cuyo duelo era el más esperado. Tenían compromisos juntos en Valladolid, Jerez y Aranjuez que ahora quedan en el aire.

El periodista Julio Llorente ha destacado el riesgo asumido por Roca Rey: "Llama la atención que uno, como Roca Rey, que lo tiene ya todo ganado, arriesgue tantísimo en la estocada, verdaderamente sobrecogedor".

Esta situación, aunque es una desgracia, también se presenta como una "oportunidad para descubrir a otros toreros", como ha apuntado Llorente. Naranjo ha mencionado que es el momento para que una "baraja de toreros jóvenes" como Jorge Jiménez, Víctor Hernández o David de Miranda puedan "dar ese salto que ellos demandan". La reorganización de los carteles será complicada, pero abre la puerta a nuevos talentos en las grandes ferias.