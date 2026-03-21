Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Brubaker" de Stuart Rosenberg en 'Classics'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, regresan un viernes más para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados y analizados, cada semana, por un invitado amante del cine.

Este viernes, los críticos, acompañados de David Felipe Arranz, analizan el largometraje "Brubaker", una producción dirigida por Stuart Rosenberg y protagonizada por Robert Redford. Drama basado en la historia real de Tom Murtom, el director de prisiones que conmocionó el mundo político de Arkansas al destapar los escandalosos abusos y asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal. Año 1969. Antes de presentarse como el nuevo alcaide, Brubaker (Redford) se hace pasar por un preso recién llegado, gracias a lo cual descubre que la situación en la cárcel es de corrupción endémica. Sus esfuerzos por reformar y sanear el sistema lo colocan en una situación muy peligrosa, sobre todo cuando insiste en investigar una serie de asesinatos que se cometieron unos años antes.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Brubaker'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.