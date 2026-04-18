Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Viaje al centro de la Tierra" de Henry Levin en 'Classics'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, regresan un viernes más para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados y analizados, cada semana, por un invitado amante del cine.

Este viernes, los críticos, acompañados de Rodrigo Sopeña, analizan el largometraje "Viaje al centro de la Tierra", una producción dirigida por Henry Levin y protagonizada por Pat Boone y James Mason. Una mañana, el profesor Lindenbrook recibe en su clase de manos de su alumno Alec una muestra de roca volcánica, en cuyo interior se encuentra una misteriosa indicación del antiguo científico Arne Saknussemm de cómo llegar al centro de la Tierra. El profesor decide entonces iniciar dicho viaje de exploración científica, solicitándole a Alec que le acompañe. Al viaje, guiado por el islandés Hans, se une la viuda de un eminente profesor sueco, Carla Goetabaug. Los cuatro personajes vivirán, a partir de entonces, sorprendentes y peligrosas aventuras en su viaje al centro de la Tierra.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Viaje al centro de la tierra'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.