Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Tora! Tora! Tora!" de Richard Fleischer en 'Classics'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, regresan un viernes más para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados y analizados, cada semana, por un invitado amante del cine.

Este viernes, los críticos, acompañados de Ignacio Armada, analizan el largometraje "Tora! Tora! Tora!", una producción dirigida por Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda y protagonizada por Martin Balsam. Diciembre de 1941. Pormenorizado relato del imprevisto e inesperado ataque japonés a Pearl Harbour, que determinó la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Tora! Tora! Tora! era la señal de ataque japonesa.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Tora! Tora! Tora!'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.