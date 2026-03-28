Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Salomón y la reina de Saba" de King Vidor en 'Classics'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, regresan un viernes más para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados y analizados, cada semana, por un invitado amante del cine.

Este viernes, los críticos, acompañados de Fernando Alonso Barahona, analizan el largometraje "Salomón y la reina de Saba", una producción dirigida por King Vidor y protagonizada por Yul Brynner y Gina Lollobrigida. Drama sobre el famoso relato bíblico en el que el rey David tiene una visión en la que Dios le comunica que su joven hijo Salomón le sucederá en el trono, lo que provoca los celos de su otro hijo: Adonías.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Salomón y la reina de Saba'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.