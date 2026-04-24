Así puedes acabar en una serie con Luis Tosar: los secretos del casting en España

El mundo del casting para series y películas esconde un universo de anécdotas, requisitos y procesos desconocidos para el gran público. Con una industria que produjo cerca de 700 películas y cortos en España el año pasado, la figura del figurante se ha vuelto esencial.

Para desvelar los secretos de esta profesión, el director de casting Jorge Prieto, de la empresa Casting Extra, ha intervenido en el programa 'La Tarde' de COPE, donde ha explicado a Pilar García Muñiz cómo funciona el proceso de selección.

Jorge Prieto ha relatado que llegó a esta profesión “un poquito de rebote” gracias a un amigo que necesitaba un ayudante y prefirió enseñar a alguien de confianza “desde 0”. Con el tiempo, Prieto acabó heredando el puesto y especializándose en la selección de figurantes, una pieza clave en el realismo de cualquier producción audiovisual.

El proceso de selección: de las redes a la calle

Cuando una productora contacta con ellos, les entrega un listado con todo lo que se necesita. A partir de ahí, comienza la búsqueda. Prieto ha explicado que hoy en día el proceso se realiza principalmente online, a través de convocatorias en redes sociales. “Antes era muy común hacer casting presencial, y hoy ya no tanto”, ha señalado, indicando que se buscan perfiles generales o muy concretos dependiendo de las necesidades del rodaje.

Sin embargo, encontrar ciertos perfiles no siempre es sencillo. “Fácil, rotundamente no”, ha afirmado Prieto, ya que “a veces son cosas muy diversas, muy extrañas”. En ocasiones, la búsqueda se traslada a la vida real.

Ha recordado cómo un antiguo jefe tuvo que encontrar un doble para un niño actor, una de las tareas más complejas, y lo solucionó abordando por la calle a un adulto de baja estatura que daba el perfil. “¿Quieres participar en una película?”, le preguntó. La persona, sorprendida, aceptó.

Cuánto cobra un figurante y qué se necesita

Una de las grandes incógnitas es la remuneración. Según ha detallado Prieto, el sueldo base de un figurante está establecido por convenio en 59 euros brutos por una jornada de 8 horas más la de comer. Ha añadido que las jornadas suelen ser “muy largas, maratonianas”, y que las horas extra se pagan aparte, así como cualquier acción específica, difícil o incómoda, para la que “se negocia aparte un salario un poco más alto”.

Para quienes aspiran a ser extras, el consejo de Prieto es claro: “presentarse a los castings, leer bien lo que te piden y seguir un poco esas instrucciones”. Ha hecho hincapié en la importancia de las fotografías, que deben ser informativas y no artísticas. Critica a quienes envían imágenes con filtros o de sus vacaciones: “Parece que es un concurso de fotografía y al final no ves, tú lo que necesitas es información”.

Parece que es un concurso de fotografía y al final no ves, tú lo que necesitas es información" Jorge Prieto Coordinador Toma Extra Casting

Casting abierto para una serie con Luis Tosar

Actualmente, la empresa de Jorge Prieto se encuentra inmersa en el rodaje de 'Lobo', una serie de época ambientada en el siglo XIX producida por Vaca Films y protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa. El casting para esta producción sigue abierto, concretamente para las jornadas de rodaje que tendrán lugar en Segovia.

El equipo busca “gente de cualquier perfil, cualquier edad, pero que su look cuadre con el siglo XIX”. Esto implica requisitos estrictos, como no llevar tatuajes visibles ni cortes de pelo modernos. “Alguien que no lleve el pelo degradado o rapado en ninguna parte”, ha especificado Prieto, subrayando la complejidad de encontrar perfiles adecuados para una producción de época. Los interesados pueden encontrar la convocatoria a través de Toma Extra Casting.

La experiencia de ser figurante puede ser muy enriquecedora, como ha contado Juan Arias, un oyente de COPE que participó en series como 'Los hombres de Paco'. Arias ha descrito su sorpresa al descubrir cómo se graba una serie, desde los focos que simulan la luz del sol hasta los decorados. “Flipé cómo se graba una serie”, ha confesado, destacando también lo “majos que son” los actores principales.