Expósito, sobre la amenaza de Estados Unidos a España en la OTAN: "Cuidadito con Ceuta, Melilla y la amistad con Marruecos"

La tensión entre Estados Unidos y algunos de sus socios de la OTAN ha escalado en las últimas horas. Un correo electrónico desvelado por la agencia Reuters revela que el Pentágono ha pedido estudiar una posible suspensión de España dentro de la OTAN por su, a juicio de Washington, falta de apoyo en la guerra de Oriente Medio. Aunque esta opción no está contemplada en los estatutos de la Alianza, la advertencia ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la filtración, asegurando que el Ejecutivo no se guía por correos electrónicos. "Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos", ha afirmado Sánchez, quien ha reiterado la "absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

00:00 Volumen Cerrar Ángel Expósito, 24 de abril de 2026

El aviso de Washington a sus socios

El documento también plantea sanciones para otros socios calificados como "difíciles", como el Reino Unido. En su caso, Washington amenaza con revisar su postura oficial sobre las Islas Malvinas para apoyar a la Argentina de Javier Milei. En este contexto, el secretario de guerra norteamericano, Pete Hegseth, ha vuelto a denunciar la falta de compromiso de sus aliados.

Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó el aprovecharse de los demás"

Según Pete Hegseth, "Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó el aprovecharse de los demás". El secretario de guerra ha añadido que "Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, leales y que entiendan que ser aliado no es una relación en un solo sentido". Sus declaraciones, recogidas en este artículo de COPE sobre cómo EE. UU. ya no cuenta con Europa, concluyen con un mensaje contundente: "No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz, mucho más que nosotros".

A raíz de la advertencia al Reino Unido, Ángel Expósito ha lanzado una reflexión en 'La Linterna' sobre las posibles implicaciones para España. El comunicador ha señalado el paralelismo y ha advertido: "cuidadito con Ceuta, Melilla y la amistad de Estados Unidos con Marruecos".

EFE El presidente estadounidense Donald Trump

La respuesta de la Unión Europea

Esta nueva andanada de Washington coincide con la cumbre informal que han celebrado en Chipre los líderes de la Unión Europea. Desde allí, el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha recordado la existencia de la cláusula de asistencia mutua incluida en los tratados europeos, aunque ha evitado referirse directamente a la Alianza Atlántica, sobre la que puedes leer más acerca de la imposibilidad de expulsar a uno de sus miembros.

Costa ha subrayado el compromiso de los estados miembros y ha puesto como ejemplo un ataque de Hezbolá a Chipre, tras el cual "Grecia y, a continuación, Francia, Italia, España y los Países Bajos movilizaron inmediatamente equipos y fuerzas militares para acudir a Chipre y ayudarle a defenderse". Tras la cumbre, las capitales europeas han solicitado a la Comisión una propuesta para determinar cómo actuar si un socio activa dicha cláusula, algo que solo ocurrió en 2015 tras los atentados de París.

EFE El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Tensiones en Oriente Medio

Mientras tanto, la situación en Oriente Medio sigue siendo volátil, con un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano. A pesar de que Donald Trump anunció una extensión de tres semanas, durante la madrugada han continuado los ataques israelíes contra Hezbolá en suelo libanés. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hablado con el presidente de Estados Unidos y ha asegurado tener "libertad de acción".

Tenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza emergente"

Netanyahu ha declarado que actúa "en plena cooperación" con Estados Unidos y ha acusado a Hezbolá de intentar sabotear el proceso de paz con el Líbano. "Tenemos claro que Jezbolá está intentando sabotearlo, tenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza emergente. Atacamos ayer, lo atacamos hoy, estamos decididos a devolver la seguridad a los residentes del norte", ha sentenciado, en un conflicto donde, como analiza este artículo sobre la preocupación por el enquistamiento de la guerra, no parece haber una salida clara. Por otro lado, Netanyahu ha comunicado que ha sido tratado con éxito de un cáncer de próstata.

En paralelo, se abren vías diplomáticas en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha anunciado que su ministro de Asuntos Exteriores viajará a Pakistán, Omán y Rusia para abordar una posible reanudación de las negociaciones, aunque por ahora no hay fecha para una nueva reunión directa con Washington.