Nace la autoescuela de mujeres para mujeres: "Buscan un espacio seguro después de que profesores las menosprecien por querer aprender a conducir"

Ha nacido en Alemania una autoescuela solo para mujeres, una iniciativa no exenta de polémica que ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. El presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', han desgranado los detalles de este nuevo centro que busca dar una solución a un problema recurrente.

Un refugio ante las malas experiencias

El objetivo principal de esta autoescuela femenina es crear un espacio seguro para las alumnas. La decisión surge como respuesta a las experiencias negativas que muchas aspirantes han relatado, denunciando una "actitud y trato, incluso algo violento, y menosprecio por ser mujer que quiere aprender a conducir" por parte de algunos profesores.

Menosprecio por ser mujer que quiere aprender a conducir"

Alamy Stock Photo Mujer en una escuela de manejo en Sari, Irán

Estas actitudes negativas han provocado que muchas alumnas se sientan inseguras o menospreciadas durante su formación, un hecho que este nuevo modelo de negocio pretende erradicar. Tal como relatan profesoras como Annie, la confianza es clave en la conducción y un entorno hostil no ayuda a adquirirla.

Una idea masculina para un proyecto femenino

Curiosamente, la idea de esta particular autoescuela, que abrió sus puertas el pasado enero en la Baja Sajonia, proviene de un hombre. Se trata del profesor y propietario del centro, aunque el negocio está íntegramente dirigido por mujeres instructoras para alumnas. Es fundamental, en cualquier caso, que tanto alumnos como profesores conozcan a fondo la normativa, como el uso correcto del claxon.

La creación de este centro no es un hecho aislado, sino que responde a un aumento de la demanda tanto de conductoras que desean obtener el permiso como del creciente número de profesoras de autoescuela en Alemania. Cada vez son más las opciones para obtener el carnet, como demuestra la reciente regulación sobre el permiso de conducir a los 17 años, lo que diversifica el perfil del alumnado.

Sería la bomba"

Durante la emisión de 'Poniendo las Calles', los locutores especularon sobre la posibilidad de que el modelo se replique en otros países. "Bueno, bueno, bueno, bueno, vamos a ver qué sucede, sería la bomba", comentó 'El Pulpo' ante la posibilidad de que alguien "recoja la idea" y monte en España una autoescuela de mujeres solo para mujeres.

Alamy Stock Photo Feliz joven conductora mostrando su L tras pasar por la autoescuela en España

