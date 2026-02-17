Gloria Lomana, sobre el burka y el niqab en España: "En un país que presume de abanderar los derechos humanos y el feminismo, es una vergüenza que el rechazo a esta aberración no haya salido unánime"

La periodista Gloria Lomana ha realizado un duro apunte en su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna' a raíz de la reciente polémica sobre la prohibición del burka y el niqab. Lomana ha señalado lo que considera una profunda contradicción de los tiempos actuales, criticando que "la izquierda feminista vota en contra de prohibir esas cárceles de mujeres que son el Burca y el NICAV". Para la comunicadora, este es uno de los debates clave, cuyas claves sobre la prohibición del burka siguen generando controversia.

Un debate de derechos humanos

Lomana lamenta que una discusión que "debería ser de derechos humanos" se haya convertido de nuevo en una "refriega partidista", afeando que haya tenido que ser VOX quien lo plantee en el Congreso. Sostiene que estas prendas "desde hace años deberían estar eliminadas en nuestra sociedad" y cuestiona la libertad de elección de sus portadoras, argumentando que la tradición impide pensar de otra manera y que la libertad religiosa no puede ampararlo todo.

La lógica dice que una niña que a los 12 años se tiene que tapar no puede bañarse en una playa"

Alamy Stock Photo Una mujer musulmana con hiyab burka lee el periódico español El País

El foco en los hombres

La periodista pone el foco no en las mujeres, sino en los hombres que las someten. "El foco no está en ellas, son los hombres quienes someten a estas mujeres tapadas hasta las cejas para no provocarles a ellos, en vez de enmendar ellos sus bajos instintos", ha afirmado con contundencia. Esta imposición masculina es una de las razones por las que la polémica sobre el uso del velo islámico sigue vigente.

Finalmente, Gloria Lomana ha calificado de "vergonzoso" que la propuesta no haya sido aprobada por unanimidad. "Una vergüenza que el rechazo a esta aberración no haya salido unánime en un país que presume de abanderar los derechos humanos y el feminismo", ha sentenciado.