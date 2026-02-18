Pilar García de la Granja, experta económica: "El SMI está a 250 euros del salario mediano, pero el problema no es el salario, son las cotizaciones y los impuestos"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. La medida se ha pactado únicamente con los sindicatos, dejando de nuevo fuera a la patronal. Este escenario ha avivado el debate entre el Gobierno y los empresarios, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde la experta económica Pilar García de la Granja ha desgranado las claves de una subida que, asegura, esconde importantes consecuencias para empresas y trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida y ha instado a los empresarios a "pagar más", argumentando que hay margen para ello con un crecimiento del 2,8%. Díaz también ha atacado directamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de quien ha dicho que "gana 23 veces el salario mínimo interprofesional", pidiéndole "prudencia y responsabilidad".

La respuesta de la patronal

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a las críticas en los micrófonos de COPE, donde ha acusado al Gobierno de asfixiar a las empresas. El líder de la patronal ha lamentado que no se haya contado con ellos y ha criticado que el informe de expertos utilizado por el Ejecutivo "no tiene experiencia a la hora de gestionar una empresa". Garamendi ha sido claro al respecto: "El gran drama es que no se pueden subir los salarios, porque el gobierno se está poniendo morado a subir impuestos".

Garamendi ha insistido en que esta subida de impuestos impide que el dinero "esté en los bolsillos de los trabajadores" y ha criticado al Ejecutivo por centrar su relato en las grandes empresas del IBEX, ignorando la realidad de las pymes y autónomos. "Que no me cuenten batallas de lo bien que va todo, como un cohete o lo que fuera", ha sentenciado, pidiendo al Gobierno que se preocupe de cómo pueden subsistir las pequeñas empresas.

El SMI desnaturalizado y su coste real

En este contexto, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha hablado de la "perversión" del SMI. Ha explicado que "hasta ahora, el SMI era un sueldo para empleos poco o nada cualificados", pero se ha convertido prácticamente en el salario mediano del país. "Está a 250 euros del salario mediano, pero el problema no es tanto el sueldo [...] como las cotizaciones sociales y la subida de las cotizaciones sociales, es decir, los impuestos que lleva añadido ese salario", ha afirmado la experta, quien considera que esta es una forma de imposición encubierta.

García de la Granja ha alertado de que más de "2,5 millones de pymes y de micropymes y de autónomos con empleados a cargo se ven afectados por esta subida". El coste anual de un trabajador con el nuevo SMI se dispara a los 23.000 euros, una cifra inasumible para muchos pequeños negocios como una frutería o para una familia que necesita contratar a un cuidador, obligando a veces a uno de los miembros a dejar de trabajar.

Las pymes, que suponen el 99% del tejido empresarial español, denuncian que el constante incremento de costes amenaza su viabilidad. "Supone un aumento del 20 por 100 de nuestros costes, lo que nos obliga a revisar precios y procesos", explicaba el dueño de un pequeño negocio en COPE. Desde CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, se pone el foco en las más de 23.000 pequeñas compañías que han cerrado en los últimos cinco años debido, en parte, a esta presión fiscal, mientras el pago de complementos en la nómina sigue generando incertidumbre.

Jóvenes estancados y clase media exprimida

Otra de las consecuencias, según la economista, afecta a las expectativas de los más jóvenes. "Empiezan cobrando un sueldo muy bajo, que es el salario mínimo, pero con ese sueldo muy bajo se quedan mucho tiempo", ha señalado. Esto provoca que se cambien de trabajo por pequeñas subidas, lo que "descapitaliza a la empresa", frena el desarrollo del talento y frustra al trabajador, en un escenario donde millones de trabajadores han quedado absorbidos por el SMI.

La subida del SMI viene acompañada de un ajuste fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que se modificará el IRPF para que los perceptores del SMI no tributen, lo que supone "una bajada fiscal en términos de deducción de hasta 591 euros". Sin embargo, esta medida obliga a más de 300.000 nuevos trabajadores a tener que presentar la declaración de la renta para poder beneficiarse.

Finalmente, Pilar García de la Granja ha concluido que esta exención para los salarios más bajos "se compensa con la subida de las cotizaciones sociales a todos los demás". Con 4 de cada 10 personas en España ganando menos de 40.000 euros brutos al año, la experta advierte que se está "cargando la clase media".