Manolo Lama confirma una trifulca en los vestuarios tras el Benfica - Real Madrid: "Han sido Rui Costa y un miembro de la expedición blanca"

La tensión vivida en el Benfica - Real Madrid de la Champions League ha traspasado el césped hasta llegar al túnel de vestuarios. El periodista Manolo Lama ha confirmado y matizado en El Partidazo de COPE la información sobre una trifulca que ha tenido como protagonistas a Rui Costa, presidente del Benfica, y a un miembro de la expedición del Real Madrid.

Los detalles del altercado

Según la nueva información desvelada por Lama, el incidente se originó cuando un miembro del equipo de comunicación del Real Madrid, que sería César Nanclares, se encontraba grabando un vídeo de la situación entre jugadores de ambos equipos. El presidente del Benfica, Rui Costa, le instó a que dejara de grabar. Ante la negativa del empleado blanco, que se encontraba en su derecho al estar acreditado, el dirigente luso "le ha apartado la mano del aparato, luego le ha puesto la mano 2 veces en el cuerpo, como diciendo, que no grabes más".

Los han tenido que separar porque han llegado a las manos"

De hecho, el propio jefe de prensa del Benfica se acercó al periodista para explicarle que "no se han pegado, se han apartado un poco". Posteriormente, el club portugués emitió un comunicado oficial negando que se hubiera producido una pelea, una versión que el diario luso 'A Bola' también recogió en su portada.

Manolo Lama ha querido zanjar la polémica con su versión final de los hechos: "Yo digo que ha habido bronca en ese vestuario, en el que estaba el presidente del Benfica", confirmando así el núcleo del incidente, aunque rebajando el nivel de la agresión física.

Yo digo que ha habido bronca en ese vestuario"

El colofón a un partido de alta tensión

Este enfrentamiento en los vestuarios es el colofón a un tenso partido de ida del play in de la Champions League que se disputó en el Estadio da Luz. El encuentro ya estuvo marcado por la polémica, con una interrupción de diez minutos por un presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr.

Todo ocurrió tras el gol del brasileño en el minuto 50. Vinicius denunció ante el colegiado que el jugador del Benfica le había dicho "eres un mono", lo que activó de inmediato el protocolo contra el racismo. La celebración del gol, con baile y puño en alto, le costó además una tarjeta amarilla. El brasileño abandonó el estadio "con gesto serio" y posteriormente ofreció su versión de lo sucedido en su cuenta de Instagram.

La crispación también se vio en los banquillos, con la expulsión del entrenador del Benfica, José Mourinho. En la representación institucional, destacó la ausencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no viajó a Lisboa. En su lugar, Emilio Butragueño encabezó la delegación blanca y bajó al vestuario tras el partido.