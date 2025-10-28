Javier Sendín, mejor mecánico de España: "Dejar aparcado el coche durante mucho tiempo puede ser perjudicial para la suspensión"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman' han analizado los consejos de Javier Sendín, reconocido como el mejor mecánico de España en 2023. Sendín, de Talleres Cardiocar en Salamanca, advierte sobre prácticas habituales que pueden comprometer la salud de nuestro vehículo, algunas de ellas poco conocidas por la mayoría de los conductores.

Malos hábitos al aparcar

Uno de los primeros puntos que destaca el experto es la costumbre de dejar el coche estacionado solo con una marcha metida y sin el freno de mano activado. Según Sendín, incluso en superficies que parecen completamente planas, esta práctica puede generar "tensiones innecesarias y un desgaste prematuro en la caja de cambios".

Dejar el vehículo solo con la marcha metida puede generar tensiones y desgaste en la caja de cambios" Javier Sendín Mejor mecánico de España en 2023

Otro error frecuente es la "nada recomendable costumbre de subirse a los bordillos", como señala 'Motorman'. Este hábito puede provocar la deformación de los neumáticos y, más grave aún, afectar directamente a los componentes de la suspensión y la dirección del vehículo. Mantener el coche en buen estado desde el arranque es crucial, por eso es interesante conocer la opinión de otros expertos sobre si es bueno dejar el motor en marcha unos segundos antes de iniciar la marcha.

Alamy Stock Photo Coche negro aparcado en el aparcamiento exterior de un hotel en España.

Los peligros de la inactividad

El aviso principal de Javier Sendín se centra en las consecuencias de la inmovilización prolongada. Tal y como se ha destacado en el espacio de 'Poniendo las Calles', el mejor mecánico de España afirma que "dejar aparcado el coche durante mucho tiempo puede ser perjudicial para la suspensión". Este periodo de inactividad afecta especialmente a los amortiguadores, elementos clave para la seguridad y el confort en la conducción. No atender a las advertencias, como las que nos pueden indicar los pilotos del salpicadero, puede acarrear gastos inesperados.

Pero los daños no se limitan a la suspensión. 'Motorman' recuerda que tener el coche parado tanto tiempo también es "malo para la batería de servicio". Este problema afecta a la tradicional batería de 12 voltios en los coches de combustión, pero es especialmente crítico en los vehículos híbridos y eléctricos, cuya tecnología depende en mayor medida del sistema eléctrico.

El valor del consejo experto

Estos consejos ponen de manifiesto la importancia de escuchar a los profesionales del motor, que afrontan cada día los problemas derivados de un mal uso o mantenimiento. La experiencia en el taller es fundamental, como demuestra el caso de jefas de taller que rompen barreras y aportan un conocimiento práctico indispensable para todos los conductores.