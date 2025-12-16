Hacienda permite deducir hasta 9.040 euros al año en la Declaración de la Renta a quienes hayan comprado su vivienda antes de 2013 y sigan pagando hipoteca, con un límite del 15%

El final del año se acerca y con él, la última oportunidad para aplicar ciertas deducciones que pueden rebajar la factura en la próxima Declaración de la Renta. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Alberto Herrera ha conversado con el economista y profesor Fernando Trías de Bes sobre los trucos y consejos más eficaces para optimizar la fiscalidad antes del 31 de diciembre. Entre ellos, destaca una ayuda crucial para quienes todavía están pagando su hipoteca: la deducción por compra de vivienda habitual anterior a 2013.

Una ayuda clave para hipotecas antiguas

Quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 todavía pueden beneficiarse de la deducción por inversión en vivienda habitual, una medida que, como recordó Trías de Bes, "durante muchos años fue una grandísima, grandísima ayuda". Esta deducción permite desgravar el 15% de las cantidades pagadas durante el año por la hipoteca, con un límite máximo de 9.040 euros anuales. Según el experto, esta deducción "va directa a la cuota" y sigue afectando a una gran cantidad de contribuyentes que adquirieron su casa hace más de una década.

Para maximizar este beneficio, Trías de Bes ha sugerido una estrategia para aquellos que han conseguido ahorrar. "A veces, a final de año, te puedes plantear, oye, pues mira, hago una devolución adicional", ha explicado, refiriéndose a realizar una amortización anticipada de la hipoteca antes de que termine el ejercicio fiscal. De esta forma, se puede alcanzar el límite de los 9.040 euros y obtener "un ahorro fiscal importante".

Otras deducciones para ahorrar antes de fin de año

Además de la vivienda, existen otras oportunidades de ahorro. La compra de un vehículo eléctrico nuevo permite una deducción del 15% sobre los primeros 20.000 euros, lo que se traduce en un ahorro de hasta 3.000 euros. Como ha apuntado Trías de Bes, esta medida también aplica a la instalación de puntos de recarga o a obras de rehabilitación energética en el hogar, como la instalación de placas solares. Por otro lado, las aportaciones a planes de pensiones privados siguen desgravando, aunque ahora el límite se ha reducido a 1.500 euros anuales.

Las donaciones a ONG también tienen ventajas fiscales significativas. Los primeros 250 euros donados a una entidad reconocida permiten una deducción del 80% en la cuota. Trías de Bes ha señalado que, aunque no es un ahorro directo, sí permite al contribuyente decidir el destino de una parte de su dinero. "Prefiero ese dinero, decidir yo dónde se dedica, que no sea el Estado", ha comentado.

También es buen momento para negociar con la empresa cambios en la retribución, como el salario en especie. Beneficios como los cheques de comida (exentos los primeros 11 euros diarios), el seguro médico (hasta 500 euros por persona) o la guardería (exenta sin límite) no tributan o lo hacen en menor medida, lo que puede suponer una ventaja fiscal de cara al próximo año.

El error más común: actuar con prisas

Fernando Trías de Bes ha lanzado una advertencia clara sobre el principal error que cometen los contribuyentes: actuar "de prisa y corriendo". Tomar decisiones basadas en consejos de amigos o sin analizar el impacto global puede ser contraproducente. "Al final acabamos actuando sin toda la información exacta, o porque tal amigo me ha dicho que hace no sé cuál, ah, pues voy a hacer lo mismo", ha lamentado.

El economista ha insistido en que la fiscalidad "requiere lo que se llama la planificación fiscal", un proceso que, aunque tedioso, es fundamental. Dedicarle tiempo y atención, o incluso consultar a un asesor fiscal, puede traducirse en un ahorro significativo. Según sus cálculos, una buena planificación puede suponer un ahorro en IRPF de "entre 5.000 y 25.000 euros" al año siguiente, dependiendo de los ingresos de cada persona.