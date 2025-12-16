Zarzalejos señala los indicios que justifican una investigación penal sobre Zapatero: "Es un adversario de las democracias liberales"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha afirmado este martes en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' que "procedería, sin duda" una investigación parlamentaria y penal sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según Zarzalejos, se acumulan los indicios que justifican esta medida, señalando que el propio Zapatero "se ha encargado de desvelar sus propósitos de colaboración con las dictaduras".

Un 'conseguidor de dictaduras'

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Zapatero en el punto de mira, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

Zarzalejos ha recordado que en su libro 'La solución pacífica', publicado este mismo año, Zapatero "elogia con ditirambos al régimen comunista chino" y "reniega explícitamente de Estados Unidos". Para el periodista, que también ha mencionado que el expresidente se autodefine como un 'peacemaker', el libro es una "confesión de parte" que define su posicionamiento.

Es un adversario de las democracias liberales y un conseguidor de las dictaduras" José Antonio Zarzalejos

En su análisis, el colaborador de COPE califica a Zapatero como "un adversario de las democracias liberales y un conseguidor de las dictaduras", mencionando sus vínculos no solo con China, sino también con la dictadura de Marruecos y, "por supuesto, de la venezolana, a la que protege con énfasis".

La sombra del caso Plus Ultra

El periodista ha subrayado que los intereses del exmandatario socialista "son paralelos a los de Nicolás Maduro y opuestos, por lo tanto, a los de Corina Machado", y ha criticado que "dio por buenas las fraudulentas elecciones de julio de 2024" en Venezuela sin rectificar.

CONTACTO vía Europa Press Nicolas Maduro, presidente de Venezuela

Zarzalejos ha instado a que el juez del 'caso Plus Ultra' llame a declarar a Zapatero por su cita con "Julito", presunto blanqueador en el rescate de la aerolínea. A esto se suma, según ha recordado, la información de que la UCO "ha detectado mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra".

Inquietud en los socios del Gobierno

Esta situación, según ha explicado Zarzalejos tras conversaciones recientes, está generando "la mayor inquietud" en partidos como el PNV y Junts ante lo que perciben como "tramas vinculadas al PSOE y al gobierno, no casos localizados".

Para el periodista, no es de extrañar esta deriva, ya que "cuando, como en su caso, se pierde la vergüenza política, incurrir en el pillaje de guante blanco es fácil". Finalmente, ha concluido, citando la "acertada definición de Rajoy", que Zapatero es un "bobo solemne" que está dejando "un rastro que ni el de Pulgarcito".