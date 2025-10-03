Abraham, vendedor de coches: "Al arrancar, deja 30 segundos el motor en marcha, si no, te estás cargando el vehículo"

Que un gesto tan simple como arrancar el coche pueda provocar una avería es algo que preocupa a muchos conductores. Un vídeo de la cuenta de TikTok @autosabraham se ha vuelto viral precisamente por poner el foco en estos detalles. En él, el vendedor de coches y experto en mecánica, Abraham, asegura que si no se siguen ciertos pasos, "te estás cargando el vehículo poco a poco". Su consejo principal es tajante: "Al arrancar, deja 30 segundos el motor en marcha".

El arranque, un momento clave

La primera recomendación se centra en el momento de poner en marcha el vehículo. El experto aconseja no salir directamente después de arrancar, sino esperar unos 30 segundos. El motivo es que este breve lapso permite "que el aceite circule bien por todo el sistema", asegurando una correcta lubricación de todos los componentes del motor desde el primer instante. Esta simple espera puede prevenir un desgaste prematuro del corazón de nuestro coche.

Deja 30 segundos el motor en marcha para que el aceite circule bien" Abraham Vendedor de coches

Junto a esta primera advertencia, Abraham subraya la importancia de evitar los acelerones en frío. Recomienda conducir con suavidad durante los primeros minutos para que el vehículo alcance su temperatura óptima de forma gradual. Esta práctica es fundamental para prevenir desgastes innecesarios en piezas vitales del motor. Un buen mantenimiento es clave, sobre todo si se está pensando en comprar un coche de segunda mano.

Alamy Stock Photo Tráfico intenso en la autovía A-7 (N-340), Fuengirola, Málaga

Malos hábitos al volante que cuestan caro

Hay gestos que realizamos de forma inconsciente y que, según el experto, tienen consecuencias negativas a largo plazo. Uno de los más comunes es dejar la mano apoyada en la palanca de cambios. Abraham advierte que, "aunque parezca un gesto inofensivo, con el tiempo irás desgastando el mecanismo del cambio poco a poco". Este vicio puede acabar generando holguras y problemas en la transmisión.

No dejes la mano apoyada en la palanca de cambios" Abraham Vendedor de coches

Finalmente, el vídeo desvela un último consejo relacionado con el aparcamiento. El mecánico recomienda siempre dejar las ruedas totalmente rectas al estacionar el vehículo. Evitar que queden giradas hacia un lado previene "el desgaste de la dirección y de los palieres", dos sistemas que pueden sufrir si se mantienen en tensión de forma prolongada. Un cuidado extra que se suma a otras preocupaciones, como la que afecta a millones de conductores por una medida de la Unión Europea que dejará inservible un servicio de su coche.

Alamy Stock Photo Audi Q5 3.0 TDI Quattro azul aparcado cerca de un paso de peatones

Abraham concluye su vídeo recordando que en su concesionario, Autos Abraham, todos los coches son revisados para entregarlos "en perfecto estado". Un consejo muy útil para quienes buscan fiabilidad en el mercado de ocasión es conocer el truco para saber los kilómetros exactos de un vehículo gracias a la DGT y así evitar estafas.