Alejandra, jefa de un taller mecánico: "Me dicen que si pueden hablar con un hombre, se lo paso y les dice lo mismo, yo estoy aquí por algo"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha puesto el foco en su sección de la "historia bonita del día" en la familia Suárez de Ferrol. Carolina Miravalles ha contado la historia de cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, que han heredado de su padre Ramón la pasión por los coches y la han convertido en su modo de vida, asegurando un relevo generacional cada vez menos común en los oficios.

La afición comenzó en el garaje familiar, donde el padre, electricista de profesión, pasaba horas arreglando su coche. Esta devoción caló en sus hijos, que hoy regentan sus propios negocios. El hermano pequeño, Pablo, recuerda con cariño la restauración de un Renault 4/4, un coche como el que tenía su padre: "Se tardó 25 años en restaurar, porque se compró cuando no existía Internet ni había todo el mercado de piezas para clásicos que hay hoy en día". Ese vehículo es hoy la joya de la corona de una colección de más de doce coches clásicos restaurados por la familia.

Una mujer al frente del negocio

La historia de la familia está marcada por la figura de Marga, la única hermana. Tras el fallecimiento de su madre, ella asumió un rol central en el cuidado de sus hermanos pequeños. Con el tiempo, y pensando en el futuro de su hermano, convenció a su marido para montar un taller. Sin embargo, una enfermedad de su esposo la obligó a tomar las riendas del negocio, abriéndose paso en un sector tradicionalmente masculino.

Al principio no fue fácil. "Nosotros aquí tuvimos que ir haciéndonos un hueco, que la gente se fuera acostumbrando", admite Marga. El principal desafío era romper los prejuicios de algunos clientes, que a menudo daban por hecho que una mujer no tendría los conocimientos necesarios. "A los hombres les parece como que tú no vas a saber o que no tienes la preparación", explica sobre una situación que, por desgracia, viven [muchas mujeres en distintos ámbitos].

El relevo está asegurado

El ejemplo de Marga ha calado hondo en su hija, Alejandra. La joven decidió aparcar sus estudios de topografía y dibujo industrial para formarse en mecánica y unirse al negocio familiar. Como su madre, también se ha enfrentado a situaciones de desconfianza por parte de algunos clientes. "Bueno, sí, pero ¿podría hablar con el mecánico? Sí, hombre, no te preocupes. Llamas al mecánico, le cuenta y le dice lo mismo que tú", relata Alejandra sobre el día a día. Es entonces cuando algunos entienden, como ella misma sentencia: "Yo estoy aquí por algo, no por puesta por el ayuntamiento, como se suele decir".

Pese a todo, Alejandra se siente feliz, como pez en el agua con las manos manchadas de grasa, algo que ha vivido desde pequeña. Su iniciativa la emparenta con la de otros jóvenes que toman las riendas de su futuro. "Para mí es algo normal, no me siento intrusa cuando entro en algún taller", asegura. Hoy, madre e hija gestionan el negocio codo con codo. "Nos complementamos bastante bien, sí. Lo que fallo yo, está ella, y lo que falla ella, estoy yo", afirma Marga con orgullo.

Un orgullo de familia

Alejandra, por su parte, no puede ocultar la admiración que siente por su madre, a la que considera una auténtica heroína: "Estoy muy, muy orgullosa de ella por sacar adelante todo esto sin tener formación y a base de lucha día a día". Un sentimiento de orgullo que es compartido por toda la familia Suárez, que ve en Marga y Alejandra el reflejo del tesón y el cariño que sus padres les inculcaron.