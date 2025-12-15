José María Bellido, alcalde de Córdoba: "La nueva base logística del Ejército aportará 1.600 empleos directos y otros 1.300 con las empresas que atrae"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, se ha encendido en Córdoba para abordar el que será el futuro centro tecnológico y logístico del Ejército. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha desgranado las claves de la futura Base Logística del Ejército de Tierra General Varela, un proyecto que ha descrito como "una gran oportunidad" para la reindustrialización y el futuro de la capital cordobesa.

Un revulsivo económico y laboral

La nueva base logística no solo es un proyecto estratégico para la defensa nacional, sino también un motor de crecimiento para Córdoba. Según ha detallado el alcalde, la iniciativa generará 1.600 puestos de trabajo directos y movilizará una inversión pública que ronda los 500 millones de euros. A esta cifra se suma ya la llegada de inversión privada que supera los 500 millones de euros y que, de momento, creará otros 1.300 empleos adicionales.

Es una gran oportunidad de añadir un nuevo sector productivo a nuestra ciudad" José María Bellido Alcalde de Córdoba

Este impulso ha creado un nuevo ecosistema industrial que ya está atrayendo a nuevas empresas, como fábricas de cobre verde o la ampliación de instalaciones de compañías eléctricas. "Ya vamos por otros 1.300 puestos de trabajo que ya tenemos confirmados, que están empezando a implantarse [...] y solo estamos empezando", ha afirmado Bellido, subrayando el potencial de crecimiento del proyecto.

Colaboración institucional y plazos

La decisión de ubicar la base en Córdoba se tomó en febrero del 2021 y, según el alcalde, es un "ejemplo de lo que debe ser la buena política". Bellido ha destacado la "muy buena relación de lealtad institucional mutua" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la colaboración entre el Gobierno central (PSOE), la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno (PP) y el propio consistorio (PP).

Este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser la buena política" José María Bellido Alcalde de Córdoba

Los plazos avanzan con precisión militar. Defensa ya ha licitado la construcción de los edificios y prevé comenzar las obras en primavera. Por su parte, el Ayuntamiento ha adjudicado la urbanización del polígono anexo. Bellido estima que su parte estará terminada en 26 meses, lo que permitirá que la base entre en carga a principios del 2028 y esté a pleno rendimiento en 2029, momento en el que Córdoba se convertirá en el corazón logístico del Ejército del futuro.

Una ciudad preparada para el futuro

Córdoba se prepara para acoger a los miles de nuevos trabajadores y sus familias. La ciudad, la duodécima de España por población, está impulsando el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía, con un nuevo barrio de 4.009 viviendas, de las que 2.000 serán de protección oficial. Este crecimiento irá acompañado de una ampliación de los servicios públicos como colegios, centros de salud y transporte.

La formación de talento local es otra de las piezas clave. En toda la provincia ya se imparten los 41 grados de formación profesional necesarios para optar a los puestos de la base. Además, la universidad colabora con el Ejército en proyectos de I+D y en la creación de estudios de posgrado para dar respuesta a las necesidades de un proyecto que transformará la ciudad.